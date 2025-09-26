A Fradi az EL-ben, a magyarok vagyona a maximum a BL selejtezőben játszik

Hiába kezd ma este az Európa Ligában a Ferencváros, a pénzügyi valóság kijózanító: a teljes magyar lakosság klasszikus pénzügyi vagyona eltörpül az európai futballóriások értéke mögött. „A BL-ben ma több vagyon focizik, mint amennyivel Magyarország kiemelt prémium és privátbanki ügyfelei pénzügyi vagyonukkal együtt rendelkeznek” – mondja Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

Ma este a Ferencváros megkezdi szereplését az Európa Liga (EL) csoportkörében. A Groupama Arénában minden szem a pályára szegeződik, de érdemes egy pillantást vetni a számokra is: miközben a Fradi hazai viszonylatban toronymagasan kiemelkedik, az európai futball elitjéhez mérten pénzügyi értelemben a kiscsapatok közé tartozik, így bravúr a folyamatos BL-selejtező playoff és a sorozatos EL szereplés. – emlékeztet Karagich István, Magyarország vezető privátbanki elemző cége, a Blochamps Capital ügyvezetője.

A Transfermarkt adatai szerint a Ferencváros játékoskeretének értéke 44,18 millió euró. A klub mögött álló FTC Labdarúgó Zrt. 2024-ben közel 19,8 milliárd forint bevételt ért el, amelyből 93,4 millió forint nyereség maradt. Ez stabil működést, de profitszinten minimális mozgásteret jelöl. Az EL-csoportban a Fradi nyolc riválisa közül hat sokszoros keretértékkel rendelkezik, csak a mai ellenfél Viktoria Plzeň és a bolgár Ludogorec állnak közel a magyar bajnok szintjéhez. Az angol Nottingham Forest például több mint 12-szer értékesebb kerettel játszik, mint a Fradi.

A milliárdos elit – és a magyar valóság

Még nagyobb a különbség, ha a Bajnokok Ligájára és a világ top klubjaira tekintünk. A Real Madrid értéke meghaladja a 6,75 milliárd dollárt, a Manchester United 6,6 milliárdot, a Barcelona 5,65 milliárdot, a Bayern München 5,1 milliárdot. A top 10 klub mindegyike 3 milliárd dollárt meghaladó értékkel bír a Forbes friss listája szerint.

Karagich István szerint ezek a számok akkor válnak igazán döbbenetessé, ha magyar kontextusban nézzük: a teljes magyar lakosság 63.879 milliárd forintra tehető teljes klasszikus pénzügyi vagyona a top 10 klub 16.500 milliárd forintra tehető összértékének mindössze a négyszerese, a 32-es főtábla csapatértékeinek pedig körülbelül 2,5-szöröse. Ez kijózanító különbség: a BL-ben és EL-ben pályára lépő sztárklubok mögött álló együttes gazdasági erő országok teljes háztartási vagyonméreteivel versenyez.

A szupergazdagok számításai

A vagyoni koncentráció azonban Magyarországon is jelentős. A Blochamps Capital friss adatai szerint a hazai privátbanki ügyfélkörnek bő 11.000 milliárd forintnyi vagyonát kezeli a pénzügyi szektor. Ez akkora összeg, amiből a Top6 klubcsapat – Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bayern München –éppen hogy megvásárolható lenne. Ugyanakkor beszédes, hogy a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc a TOP 100 kiadvány szerint közölt kb. 1422 milliárd forintos vagyona csak a 8. legértékesebb klub, az Arsenal megvételére volna elég.

Persze, ha az összes –közel 400.000- hazai privátbanki és prémium banki ügyfél összefogna a 23.000 milliárd forintnyi likvid vagyonukkal, módjukban állna megvásárolni a Bajnokok Ligája főtábla 32 csapatát. Ha ilyen kollektív merészségre nem is, de a szinte zöldmezős, kész világválogatottnyi sztárlabdarúgók vásárlásán keresztüli építkezésre például a szaudi bajnokság szolgál példával napjainkban. Valószínűleg a FIZZ Ligát is feldobná Kane, Mbappé, Salah vagy Lamine Yamal érkezése, s pályára lépésük jótékonyan hatna a hazai klubértékekre is – vélekedett a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója.

„A Ferencváros példája jól mutatja, mennyire más dimenzióban mozognak a világ futballóriásai. S bár a vagyonkoncentráció miatt a hazai gazdagok összefogva akár labdába is rúghatnának a top-klubok vagyoni erejével szemben, tágabb értelmezésben elszomorító, hogy a lakosságnak még a felső-középosztálya is milyen korlátos pénzügyi erővel bír, nem az európai kupaliga szereplőkkel, hanem a hasonló lélekszámú európai országok hasonló társadalmi rétegeihez képest.” – értékelt Karagich István.