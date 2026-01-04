A francia családi prémium találkozása a villanyautózással. Peugeot E-5008 GT teszt.

A Peugeot E-5008 pontosan az az autó, ami a maga természetes eleganciájával, sallangmentesen ígéri a maximális komfortot. Elegáns dizájnjával úgy tűnik nem akar kitűnni a tömegből, de ahogy kinyílik az ajtó, rögtön kiderül, hogy belül egészen más világ várja az utasát: Karakteres, igazi francia hangulatú tér, ahol minden a kényelmet és az utazás élményét szolgálja. Egy nagy, hétüléses, családi SUV-ról van szó, amely egyszerűen csak teszi a dolgát – csendben, elektromosan.

Hétüléses, tisztán elektromos SUV-ot ma még nem sok gyártó kínál. A Peugeot E-5008 pont ebbe a piaci résbe érkezett: egy olyan, vérbeli családi autó, amely egyszerre tágas, praktikus és emissziómentes. Az ára elsőre magasnak tűnhet — a belépőszint 20 millió forint környékén indul — de ha végignézzük, mennyi mindent kapunk érte, gyorsan kiderül, hogy ebben a kategóriában ez reális ajánlat. Arról nem beszélve, hogy ha a magán-autósok által régóta várt állami elektromosautó-támogatás életbe lép, vagy a cégautós támogatás megismétlődik, már rendkívül vonzó ajánlat is kikerekedhet a vásárláskor.

Az 5008 név amúgy sem ismeretlen a hazai utakon: benzines és hibrid változatai régóta hódítanak kényelmükkel és elegáns megjelenésükkel. Az elektromos E-5008 azonban nem egyszerűen egy újabb hajtáslánc-verzióval jelentkezett. Ez a modell az új STLA Medium padlólemezen áll, amelyet eleve villanyautónak terveztek és amit vezetés közben is érezni: az egész autó karaktere ettől lett modernebb, kifinomultabb és harmonikusabb.

Nem egy SUV a sok közül

Az autó formanyelve tipikusan az a francia elegancia, ami nem akar az arcunkba mászni. A karosszéria arányai harmonikusak, a kocsi a tisztes hossza és magassága ellenére sem tűnik ormótlannak. Ami a méreteket illeti: a kocsi hossza 4.791 mm, szélessége 1.895 mm, magassága 1.694 mm.

A jellegzetes Peugeot-lámpák hátulról is könnyen felismerhetővé teszik, a hűtőmaszk mintázata pedig olyan komplex, hogy akár percekig nézegethetjük, mindig találunk benne valami új, vonzó részletet. Mindehhez a gigászi, pajzsszerű orr-rész az oroszlánfejes logóval és az 5008 felirattal még inkább kifejezetten megnyerő.

És amíg az E-5008 oldalról nézve mutatós, hátul a formák, élek és törések izgalmas kavalkádja fogad. A hátsó lámpatestek és a C-oszlop környéke tele van olyan apró részletekkel, amelyek kifejezetten egyedivé teszik a szinte megszólalásig hasonló SUV-ok tengerében.

Űrhajó vagy luxusjacht?

Amikor pedig beleülünk, elérkezik az a pillanat, amikor — a „sima” 5008-ashoz hasonlóan — megértjük, miért is Peugeot ez az autó. Mert amit a franciák belső dizájnnak megálmodtak, az vitathatatlanul az egyedi elegancia mintapéldánya. A nagy Peugeot-okra jellemző i-Cockpit a kisméretű, alul-felül lapított kormánnyal és a magasra helyezett műszeregységgel ugyan kissé kötött mozgásteret ad, de mégis komfortos és rendkívül karakteres.

A tesztautónk esetében szürke textilkárpitozás ugyan egyszerű, mégis elegáns, ami nemcsak, hogy jól mutat, de kifejezetten kellemes tapintású is. Mindez meglepően sokat dob a beltér hangulatán, kifejezetten luxusérzetet ad az autónak. A műszerfal teljes szélességében végigfutó, 21 colos kijelző pedig menet közben is igazi látványelem: szinte lebeg előttünk a rengeteg információval. Ha a magasságunk és a kormány pozíciója szerencsésen találkozik, és az nem takarja ki a kijelző egy részét, akkor az összhatás tényleg modern és futurisztikus.

A francia csavar azonban itt is megjelenik: a kezelhetőség ugyanis néha sajátos. A klímavezérlést például teljesen feláldozták a dizájn oltárán — nincs dedikált gomb, mindent a központi kijelzőn kell állítani, ami menet közben nem éppen ideális. Ráadásul az anyósülésről még a rádiót és a légkondit sem lehet kezelni Az ülésfűtést is csak a vezető tudja állítani, ráadásul ehhez három lépésre van szükség az érintőképernyőn. Szerencsére a hangerő kapott egy dedikált tekerőt — a méretes és magas iCocpit tetején — több más funkcióval együtt. De azt, hogy az adott gombok közül melyik mit tud, nem árt már indulás előtt tisztázni, mert menet közben már nem lesz időnk a biztonságos felfedezésükre.

A hangulatvilágítás viszont igazi telitalálat. A bal első ajtótól a műszerfalon át egészen a jobb ajtóig végigfut egy finoman bemélyített fémcsík, amelyet apró rombusz-minták tagolnak. Sötétben ebből kel életre a személyre szabható LED-fény, amely meleg, otthonos atmoszférát ad az utastérnek — anélkül, hogy hivalkodó lenne.

Nemcsak a méret a lényeg

A kormány fogása kellemes, kisebb mérete ellenére — vagy éppen azért — jó érzés forgatni, még ha a rajta lévő mikrokapcsolók kezelésének logikája nem is mindig egyértelmű. A vezetéstámogató rendszerek teljes palettáját felsorakoztatva azonban az autó minden helyzetben igyekszik észrevétlenül vigyázni ránk: finoman korrigál, figyelmeztet és segít, hogy a vezetés nyugodt és biztonságos maradjon.

Az ülések kellemesen feszes, jó tartású fotelek, amelyek a hosszabb autózás során is garantálják a kényelmes utazást. A helykínálat még a második sorban is meglepően bőséges, a harmadik sorba pedig a nagyra nyíló hátsó ajtóknak és az előrebillenthető üléseknek köszönhetően messze könnyebb a beszállás, mint várnánk. És mivel a második sor csúsztatható és dönthető, így egy kis jóindulattal a leghátsó sorban is kialakítható egy élhető lábtér.

A csomagtér sem csak papíron impozáns: hét ülés használatával 259 liter áll rendelkezésre. Ötüléses üzemmódban már 748 literrel gazdálkodhatunk, mindent síkba döntve pedig 1815 literes tér nyílik. Ehhez jön még egy 80 literes padló alatti rekesz a töltőkábeleknek — elöl viszont nincs frunk, a motorháztető alatt csak egy tágas, átlátható motorteret találunk.

A villanyhajtás örömei

A magas üléspozíció és a jó kilátás miatt hamar otthon érezzük magunkat az autóban. A legszebb azonban az első indulás pillanata: nincs motorzaj, nincs vibráció, az autó egyszerűen csak megindul. A hangszigetelés kiváló – autópályán, 130-nál is szinte csak annyi zaj szűrődik be, amennyi kell ahhoz, hogy ne legyen teljesen irreális a csend.

Tesztautó a 73 kWh-s akkumulátorral és 210 lóerős villanymotorral szerelt változat volt. A gyári adat szerint 8,8 másodperc a 0–100-s gyorsulás, ami ugyan nem versenyautós érték — de egy 2,2 tonnás, hétszemélyes családi autótól nem is ezt várjuk. A városban szinte így is képes suhanni, az autópályán pedig kulturáltan gyorsítani, miközben még teljes terheléssel is könnyed marad. Akinek pedig még ennél is több kell, jó hír, hogy jönnek még az erősebb, összkerékhajtású verziók is.

A hatótáv katalógus szerint 502 km, a valóságban vegyes használattal 370–400 km körül alakul. Gyorstöltőn akár 160 kW-tal is tölthető, így tíz perc alatt nagyjából 100 km-nyi energiát vehet fel. A futómű a 19 colos kerekekkel jól birkózik az átlagos úthibákkal, a nagyobbaknál azért hallani koppanásokat — cserébe a karosszéria stabilan, magabiztosan áll az úton.

Összességében a Peugeot E-5008 egy olyan családi autó lett, amelynél – a hatótáv kivételével -, nem kell kompromisszumokat kötni csak azért, mert elektromos meghajtású. És miközben a franciák mindig is értettek ahhoz, hogyan kell karakteres, egyedi autókat alkotni, az E-5008 azt is megmutatja, hogy ezt a tudást az elektromos korszakban sem felejtették el.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérportálunk Az Utazó felületén jelent meg