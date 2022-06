A G7-ek aranytilalma nem ér aranyat

Elemzők szerint a G7-csoport egyes országainak terve, hogy megtiltják az Oroszországból származó aranyimportot, “nagyrészt szimbolikus”, mivel a szankciók már eddig is korlátozták az orosz arany importját.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és Kanada a vasárnap Németországban kezdődött G7-csúcstalálkozón tervezi bejelenteni a tilalmat. Míg a brit kormány a hétvégén azt mondta, hogy “ez az intézkedés globális hatállyal bír, és kizárja az árut a hivatalos nemzetközi piacokról”, az elemzők lebecsülték a lehetséges hatásokat, mivel a londoni aranypiaci szövetség (LBMA), amely meghatározza a piac szabványait, márciusban törölte az orosz aranyfinomítókat az akkreditáltak listájáról.

A dollár gyengülésével az arany ára hétfőn 0,8 százalékkal emelkedett. Az árak kaphattak némi kezdeti támogatást a hírektől, de a legtöbb elemző szerint a szankcióknak valószínűleg nincs hosszabb távú hatása.

“Az orosz arany importjára a G7-ek tiltásából származó hatás valószínűleg meglehetősen csekély lesz, mivel az iparág már tett lépéseket az orosz arany importjának korlátozására. Ez nagyrészt szimbolikus”

– mondta Warren Patterson, az ING Groep NV árupiaci stratégiáért felelős vezetője.

Az arany unciánkénti ára 0,6 százalékkal 1.838,17 dollárra emelkedett délelőtt Londonban. Az arany 0,7 százalékot esett a múlt héten, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke azt mondta, hogy az infláció megfékezése iránti elkötelezettsége feltétel nélküli.

“Bár az arany ára ma reggel pozitívan reagált a hírre, úgy látjuk, hogy a tilalomnak korlátozott hatása lesz. Ez a kínálat alacsony jelentőségének köszönhető” – mondta Carsten Menke, a Julius Baer Group Ltd. elemzője.

Míg az LBMA fellépése és az ukrajnai inváziót követően az orosz bankok ellen bevezetett szankciók nagyrészt elzárták az európai és amerikai piacokat a világ második legnagyobb bányászának aranya elől, a G7-ek ígérete teljes szakítást jelentene Oroszország és a világ két legfontosabb kereskedési központja, London és New York között. Az orosz arany már eddig is tabu volt a nyugati piacokon.

Vivek Dhar, a Commonwealth Bank of Australia árupiaci elemzője egy jegyzetben azt mondta, hogy “a tilalom is csak formalizálja azt, ami a szankciók révén nagyrészt már eddig is fennállt“, és nem számít arra, hogy ez érdemben felfelé mozdítja az arany árát.

Míg az arany márciusban rekord közelébe emelkedett, mivel az ukrajnai háború megnövelte a keresletet a menedékeszköz iránt, az árak idén alig változtak, mert a központi bankok szigorítják a monetáris politikát. Az ezüst, a platina és a palládium ára hétfőn emelkedett. (Bloomberg)