A gazdáknak járó támogatás nélkül nincs élelmezésbiztonság

Az Európai Unió élelmezésbiztonságának fenntartása érdekében kulcsfontosságú a gazdáknak járó támogatások megőrzése – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki Varsóban egyeztetett Czesław Siekierskivel, Lengyelország Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési tárcavezetőjével.

Nagy István a találkozón arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelország uniós elnöki feladatait ellátva előremutató célokat fogalmazott meg az európai agráriummal és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatban. Hazánk is azon az állásponton van, hogy a biztonságos élelmiszer-ellátás nem csak stratégiai, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. Ezért elengedhetetlen 2027 után is a független és különálló költségvetéssel rendelkező két pilléren nyugvó Közös Agrárpolitika megőrzése. Nagy István kulcsfontosságúnak nevezte a gazdáknak járó uniós támogatások megvédését. A miniszter üdvözölte, hogy Lengyelország Magyarországgal szorosan együttműködik a gazdálkodóknak járó források és a versenyképességük megóvása érdekében.

Az egyeztetésen Nagy István az ukrán mezőgazdasági termékek jelentette piaci nehézségekre is felhívta a figyelmet. A tárcavezető szerint Brüsszelnek hosszú távú és megnyugtató megoldást kell találni annak érdekében, hogy az európai termelők ne kerüljenek hátrányba. Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz az alapvetéshez, hogy az unión kívülről érkező élelmiszerekre ugyanazok a szabályok és előírások vonatkozzanak, mint az EU-ban előállított termékekre.

Az agrárminiszter a nap folyamán szintén részt vett Varsóban a Közös Agrárpolitika az élelmezésbiztonságért konferencián.