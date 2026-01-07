Hirdetés
A gazdálkodók szalmát ajánlanak fel az állatmenhelyeknek a hideg időben

Bódi Ágnes

A NAK és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte segítik gazdálkodók szalma adományokkal a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat. 

A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig éppen alkalmas arra, hogy a fagyos, rekord hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken.

A probléma kapcsán Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos egyeztetett Papp Zsolttal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökével. Az országos hálózattal rendelkező, a gazdálkodókkal közvetlen kapcsolatban álló kamara első körben, azonnal érdeklődött gazdálkodóknál, hogy van-e lehetőségük felajánlani szalmát menhelyek számára. Már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett, a kamara pedig az igényeket is felmérő állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja azt, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.

Az állatvédelem közös ügyünk, a magyar gazdák pedig számtalanszor tanúbizonyságot tettek önzetlenségükről, összefogásuk erejéről. Ebben az esetben sincs ez másként: a gazdák ezúttal is segítenek, hozzájárulva a menhelyeken lévő kisállatok megfelelő ellátásához.

