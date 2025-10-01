Kezdőlap Hírek A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának új tagja: dr. Ay Zoltán Nándor
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának új tagja: dr. Ay Zoltán Nándor

Új taggal bővült a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa és egy tag megbízását újabb hat évvel hosszabbította meg október elsejei hatállyal Sulyok Tamás köztársasági elnök – tájékoztatta a versenyhivatal szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint Rigó Csaba Balázs GVH-elnök javaslata alapján a köztársasági elnök a Versenytanács tagjává nevezte ki Ay Zoltán Nándort. A szakember 2005-ben csatlakozott a versenyhatósághoz: dolgozott vizsgálóként, majd az Antitröszt és Kartell irodán, 2019 második felétől irodavezetői feladatokat látott el.

Kőhalmi Attila 2011-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület tanácselnöke és felügyeleti főtanácsadója volt. 2013 októberében nevezték ki a GVH Versenytanácsának tagjává, valamennyi ügytípusban eljár versenytanácstagként, előadó versenytanácstagként – írták. A szakember a mostani kinevezéssel harmadik hatéves ciklusát kezdheti meg.

A héttagú Versenytanács törvényileg meghatározott feladata a versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntések meghozatala, továbbá ezen eljárások során hozott végzések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása – ismertették a közleményben, hozzáfűzve, hogy a Versenytanács döntéseivel szemben bírói felülvizsgálat kérhető.

Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus

Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.
Egyszeri tételek miatt veszteséggel zárta az első fél évet az AKKO Invest

Csaknem változatlan bevétel mellett egyszeri tételek miatt zárta veszteséggel az első fél évet az AKKO Invest.
A GDP-arányos hiány 0,7 százalékot ért el az első fél évben

Előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A 2025. második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százaléka volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Rigó Csaba Balázs GVH-elnök javaslata alapján a köztársasági elnök a Versenytanács tagjává nevezte ki Ay Zoltán Nándort.
Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.
Csaknem változatlan bevétel mellett egyszeri tételek miatt zárta veszteséggel az első fél évet az AKKO Invest.
Előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A 2025. második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százaléka volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Rigó Csaba Balázs GVH-elnök javaslata alapján a köztársasági elnök a Versenytanács tagjává nevezte ki Ay Zoltán Nándort.
Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus

Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.
Egyszeri tételek miatt veszteséggel zárta az első fél évet az AKKO Invest

Csaknem változatlan bevétel mellett egyszeri tételek miatt zárta veszteséggel az első fél évet az AKKO Invest.
A GDP-arányos hiány 0,7 százalékot ért el az első fél évben

Előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A 2025. második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százaléka volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2025-ben markáns pozitív fordulat jelei érzékelhetők az ingatlanpiacon

Idén markáns pozitív fordulat jelei érzékelhetők az ingatlanpiacon, ahol az adásvételek száma 2025-ben megközelítheti a 150 ezret, főként az Otthon Start programnak köszönhetően.
Októbertől egyesülnek a 4iG Csoport távközlési vállalatai

Hamarosan zárul a 4iG Csoport távközlési cégeinek transzformációs programja, amelynek eredményeként a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. beolvad a One Magyarország Zrt.-be, így az idén januárban bevezetett egységes One ernyőmárka mellett, október 1-jétől cégjogilag is egyesülnek az említett vállalatok - közölte a 4iG.
Rendkívüli támogatásban részesülhetnek a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők

A sikeres magyar agrárlobbinak köszönhetően 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.
Devizapiac – Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéshez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Rigó Csaba Balázs GVH-elnök javaslata alapján a köztársasági elnök a Versenytanács tagjává nevezte ki Ay Zoltán Nándort.

Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus

Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.
