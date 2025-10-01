A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának új tagja: dr. Ay Zoltán Nándor

Új taggal bővült a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa és egy tag megbízását újabb hat évvel hosszabbította meg október elsejei hatállyal Sulyok Tamás köztársasági elnök – tájékoztatta a versenyhivatal szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint Rigó Csaba Balázs GVH-elnök javaslata alapján a köztársasági elnök a Versenytanács tagjává nevezte ki Ay Zoltán Nándort. A szakember 2005-ben csatlakozott a versenyhatósághoz: dolgozott vizsgálóként, majd az Antitröszt és Kartell irodán, 2019 második felétől irodavezetői feladatokat látott el.

Kőhalmi Attila 2011-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület tanácselnöke és felügyeleti főtanácsadója volt. 2013 októberében nevezték ki a GVH Versenytanácsának tagjává, valamennyi ügytípusban eljár versenytanácstagként, előadó versenytanácstagként – írták. A szakember a mostani kinevezéssel harmadik hatéves ciklusát kezdheti meg.

A héttagú Versenytanács törvényileg meghatározott feladata a versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntések meghozatala, továbbá ezen eljárások során hozott végzések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása – ismertették a közleményben, hozzáfűzve, hogy a Versenytanács döntéseivel szemben bírói felülvizsgálat kérhető.