Kezdőlap Hírek A globális PC-piac 6,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben
Hírek
No menu items!

A globális PC-piac 6,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben

AzÜzlet.hu

Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében – áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján.

A notebookok kiszállítása (beleértve a mobil munkaállomásokat is) 4 százalékkal, 57,2 millióra emelkedett, míg az asztali számítógépek (beleértve az asztali munkaállomások) kiszállítása 17 százalékkal, 15,2 millióra bővült. A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben.

A Lenovo megerősítette vezető szerepét a globális PC-piacon 19,35 millió eszköz kiszállításával, ami 17,4 százalékos növekedés a tavalyi harmadik negyedévvel összehasonlítva-közölte az MTI.

A HP a második helyen végzett 15,0 millió készülékkel, ami 10,7 százalékos éves növekedés, míg a Dell a harmadik helyet szerezte meg 2,6 százalékos éves növekedéssel, 10,10 millióra. A negyedik helyen álló Apple 4,3 százalékos növekedést ért el 6,55 millióra, az ötödik egymást követő negyedévben haladta meg a 6 milliót.

Az Asus a ranglistán az ötödik lett, 7,1 százalékos éves növekedéssel. A harmadik negyedévben a Lenovo piaci részesedése 26,7 százalék, a HP-é 20,7 százalék, a Dellé 14 százalék, az Apple-é 9 százalék, az Asusé pedig 8 százalék volt.

Igazi HR kihívás: hogyan tartsuk meg és motiváljuk a fiatal generációt. AzÜzlet november 17.-i HR konferenciája azt is megmutatja, hogyan építhetünk jól működő, többgenerációs munkahelyet. Jelentkezés: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

Kapcsolódó cikkek

Budapest

Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt

Vadászgépek és zavaróberendezések biztosíthatják a budapesti találkozót. Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt
Tovább
Hírek

Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
Tovább
Gazdaság

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Szalmából készíthető szigetelőelemeket fejlesztett egy magyar vállalkozás

Építőipar
Innovációs támogatással, építőipari hasznosításra alkalmas, szalmából készíthető szigetelőelemeket fejlesztett az SSH-System Kft.
Tovább

Továbbra is dübörög a használtautó-piac: 9 hónap, 700 ezer adásvétel

Autó
A magyar használtautó-piac 2025 első kilenc hónapjában továbbra is...
Tovább

Több, mint Otthon Start – új fejezet nyílhat a magyar lakáspiacon

Építőipar
Fotó: facebook/Panyi Miklós Világviszonylatban is kiemelkedő projektek jöhetnek létre Magyarországon,...
Tovább

A globális PC-piac 6,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben

Hírek
Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében - áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

A globális PC-piac 6,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben

Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében - áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján.
Tovább
Budapest

Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt

Vadászgépek és zavaróberendezések biztosíthatják a budapesti találkozót. Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt
Tovább
Hírek

Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
Tovább
Gazdaság

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább
Hírek

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább
Bank

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább
Gazdaság

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Tovább
Hírek

Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyása után csütörtökön újraindult a kereskedés a Pensum Group Nyrt. részvényeivel.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Szalmából készíthető szigetelőelemeket fejlesztett egy magyar vállalkozás

Innovációs támogatással, építőipari hasznosításra alkalmas, szalmából készíthető szigetelőelemeket fejlesztett az SSH-System Kft.

Továbbra is dübörög a használtautó-piac: 9 hónap, 700 ezer adásvétel

A magyar használtautó-piac 2025 első kilenc hónapjában továbbra is lendületben maradt: közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, ami 2,8 százalékkal haladja...
© 2025 | www.azuzlet.hu