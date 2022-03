A háború miatt a New York-Hongkong járat lehet a leghosszabb a világon

A Cathay Pacific azt tervezi, hogy New York-Hongkong járatának útvonalán úgy módosít, hogy az a háború miatt elkerülje az orosz légteret. Így viszont a repülőgépeknek több mint 16600 kilométert kellene megtenniük, vagyis a hongkongi légitársaságé lenne a világ leghosszabb kereskedelmi célú utasszállító járata.

A légitársaság tervei szerint a járat a John F. Kennedy nemzetközi repülőtérről az Atlanti-óceánon, Nagy-Britannián, Dél-Európán és Közép-Ázsián keresztül repül majd – derül ki a Cathay személyzeti tájékoztatójából, amelyet a Bloomberg hozott nyilvánosságra.

Az így kapott 16 618 kilométeres távolság meghaladná a Singapore Airlines által repült Szingapúr-New York útvonal 15 349 kilométeres hosszúságát, amelynek megtételéhez mintegy 17 és fél órára van szükség

– derül ki a FlightRadar24 adataiból. A Cathay járata körülbelül 17 óra alatt érne célba.

A Cathay szóvivője elmondta, hogy az Airbus SE A350-1000-es típusú repülőgépük alkalmas az útvonal üzemeltetésére, amely jellemzően az Északi-sarkvidék felett és az orosz légtéren keresztül vezet. Hozzátette, az ukrajnai háború miatt sok más ázsiai légitársaság is kerüli Oroszországot.

“Mindig vannak vészhelyzeti útvonalaink a rendkívüli események vagy forgatókönyvek esetére. Az Atlanti-óceán felett repülni az év ezen időszakában egyébként is sokkal előnyösebb, ugyanis az erős szezonális hátszél biztosítja, hogy a repülési idő 16 és 17 óra között legyen” – mondta a szóvivő.

A hírek szerint a Cathay most átrepülési engedélyeket kér a járat üzemeltetéséhez, ami egy új útvonal esetében normálisnak mondható. A járvány előtt a légitársaság naponta akár három oda-vissza járatot is üzemeltetett Hongkong és New York között.