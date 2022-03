A háború miatt lefagytak a nyugati cégek Oroszországban

Oroszország ukrajnai inváziója számos nyugati vállalatot arra késztetett, hogy átértékelje oroszországi üzleti tevékenységét. Néhányan úgy döntöttek, hogy felfüggesztik működésüket az országban, míg mások teljesen kivonulnak.

Bár az orosz gazdaság viszonylag kis mérete – és az ottani működés vélt nehézségei – miatt a legtöbb multinacionális vállalat csak korlátozottan van jelen az országban, sok cég mégis komoly üzleti tevékenységet épített ki.

A The Wall Street Journal összegyűjtötte, hogyan reagáltak ezek a multik a háború kitörésére.

Autóipar

A Ford felfüggesztette az orosz Sollersszel közös vállalatát, és leállította az országba irányuló értékesítéseket az invázióval kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva. “Bár Ukrajnában nincs jelentős tevékenységünk, világszerte jelentős ukrán állampolgárokból álló kontingens dolgozik a Fordnak” – közölte a vállalat. Az amerikai autógyártó már a konfliktus előtt csökkentette oroszországi jelenlétét, és most már csak a haszongépjárművek gyártására és értékesítésére összpontosít a Sollersszel közös vállalatán keresztül, amelyben kisebbségi részesedéssel rendelkezik.

A Volkswagen mindkét oroszországi gyárában felfüggesztette a járművek gyártását, hozzátéve, hogy az országban már most is “az üzleti tevékenységek széleskörű megszakadása” tapasztalható. A gyárak leállítása mellett a VW közölte, hogy leállítja a járművek Oroszországba irányuló exportját is. A döntés a vállalat VW, Skoda, Audi, Porsche és Bentley márkáit érinti. Tavaly a VW-márkák 216 ezer járművet szállítottak az oroszországi vásárlóknak, ami a vállalat teljes értékesítésének mintegy 2,4 százaléka.

A Toyota közölte, hogy további értesítésig felfüggeszti a gyártást Oroszországban, arra hivatkozva, hogy nehézségekbe ütközik a szükséges alkatrészek beszerzése. A Toyota szentpétervári üzemében a Camry és a RAV4 modelleket gyártja, és évente akár 80 ezer járművet is előállít. A járművek nagy részét Oroszországban értékesítik. A Toyota az importált járművek értékesítését is leállította Oroszországban.

Repülés

A Boeing felfüggesztette az orosz légitársaságoknak nyújtott alkatrész- és karbantartási támogatást, és beszüntette tevékenységét Moszkvában. A repülőgépgyártó ideiglenesen bezárta kijevi irodáját is, és szünetelteti moszkvai kiképzőközpontjának működését. A vállalat közölte az ügyfelekkel, hogy az oroszországi és ukrajnai tervezőközpontjaihoz érkező repülőgép-javítási és karbantartási kérésekben esetleges késésekkel kell számolniuk.

Az Airbus közölte, hogy az Európai Unió által bevezetett nemzetközi szankciókra válaszul leállította a támogatási szolgáltatásokat oroszországi ügyfelei számára. A repülőgépgyártó az új korlátozásokkal összhangban leállította a repülőgépeihez szükséges pótalkatrészek szállítását is az orosz légitársaságoknak. Az Airbus oroszországi üzemeltetői között van az ország három legnagyobbja: az Aeroflot nemzeti légitársaság, az S7 Airlines és a Rossiya Airlines.

Tanácsadás

Az Accenture közölte, hogy megszünteti teljes, 2300 főt foglalkoztató oroszországi üzletágát. A rivális tanácsadó cégek, a McKinsey & Co. és a Boston Consulting Group egyaránt közölték, hogy felfüggesztik oroszországi tevékenységüket.

A négy nagy könyvelőcég – a Deloitte, az Ernst & Young, a KPMG és a PricewaterhouseCoopers – megszakítja kapcsolatát oroszországi tevékenységével, és megválik az évtizedek alatt felépített, együttesen több mint 15 900 embert foglalkoztató üzletágaktól.

Fogyasztási cikkek

A Smirnoff vodkát és Guinness-t gyártó Diageo felfüggesztette az Ukrajnába és Oroszországba irányuló exportot, mondván, hogy a lépés a dolgozók érdekeit szolgálja.

Energia

A brit energiaipari óriáscég, a BP közölte, hogy kiszáll az orosz kormány által ellenőrzött Rosznyeft olajipari vállalatban lévő közel 20 százalékos részesedéséből, miután brit tisztviselők nyomást gyakoroltak rá, hogy váljon meg a részesedésétől. A vállalat, amely olaj- és gázkitermelésének nagyjából egyharmadát a Rosznyeftől kapja, akár 25 milliárd dolláros veszteséggel is számolhat a lépés miatt. Egyelőre nem világos, hogy a BP hogyan fog kiszállni a részesedéséből.

Az Exxon Mobil közölte, hogy leállítja egy több milliárd dolláros oroszországi olaj- és gázipari projekt működését, és az Ukrajnát ért támadást követően nem hajt végre további beruházásokat az országban. Az amerikai olajipari óriásvállalat emellett a termelés leállítására készül az oroszországi Távol-Keleten található Szahalin-szigeten is. Az Exxon a Rosznyeft, a japán Sodeco és az indiai ONGC Videsh mellett 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a projektben. A vállalat közölte, hogy lépéseket tesz a konzorciumból való kilépés érdekében.

A Shell közölte, hogy kilép az orosz energiaipari óriáscéggel, a Gazprommal közös vállalkozásaiból, és befejezi részvételét az Északi Áramlat 2 földgázvezeték projektben, amelynek finanszírozásában részt vett.

Pénzügyek

A Visa és a Mastercard közölte, hogy felfüggeszti oroszországi tevékenységét. A lépés azt jelenti, hogy a külföldiek nem tudják majd használni Visa vagy Mastercard kártyáikat az országban történő vásárlásokhoz, sem online, sem személyesen. Az orosz kártyatulajdonosok továbbra is használhatják ezeket a kártyákat oroszországi vásárlásokra, de tranzakcióik más hálózatokon, főként az orosz saját fizetési rendszeren, a Miren keresztül bonyolódnak majd.

Az American Express szintén leállítja szolgáltatását Oroszországban. A globálisan kibocsátott AmEx-kártyák nem működnek az oroszországi kereskedőknél és ATM-eknél, és az orosz bankok által kibocsátott kártyák nem működnek az országon kívül az AmEx hálózatán.

A PayPal közölte, hogy felfüggeszti oroszországi működését, valamint a Xoom nemzetközi pénzátutalási szolgáltatását.

Média

Hollywood néhány legnagyobb filmstúdiója, köztük a Walt Disney és a Warner Bros. az ukrajnai invázióra válaszul elhalasztja a nagy érdeklődéssel várt filmek oroszországi bemutatását.

A Netflix közölte, hogy felfüggeszti szolgáltatását Oroszországban, amelyet kevesebb mint egy éve indított el. A vállalat korábban bejelentette, hogy nem tesz eleget egy új orosz szabályozásnak, amely szerint a platformnak több állami műsorszolgáltatót is közvetítenie kell. Az oroszországi működés felfüggesztéséről szóló döntésnek – sajtóhírek szerint – nem volt köze az új szabályozáshoz.

Kiskereskedelem

Az IKEA bezárja összes oroszországi áruházát, leállítja a termelést az országban, és leállítja az Oroszországba és Fehéroroszországba irányuló és onnan érkező összes exportot és importot. Az IKEA márka tulajdonosa, az Inter IKEA Group és az áruházak tulajdonosa/üzemeltetője, az Ingka Holding BV közös nyilatkozatban közölte, hogy az ukrajnai háborúnak már most is óriási emberi hatásai vannak, és komoly zavarokat okoz az ellátási láncban és a kereskedelmi feltételekben is.

A Nike közölte, hogy átmenetileg bezárja az Oroszországban tulajdonában lévő és működtetett áruházait az üzletvezetés növekvő kihívásaira hivatkozva. A sportszergyártó közölte, hogy a bérek további kifizetésével támogatja alkalmazottait. A vállalat honlapja szerint Oroszországban mintegy 116 Nike-üzlet működik.

A H&M tulajdonosa, a H&M Hennes & Mauritz közölte, hogy ideiglenesen szünetelteti az összes oroszországi eladást. A svéd divatáru-kiskereskedőnek világszerte mintegy 4800 üzlete van, ebből körülbelül 170 Oroszországban. Az ország a H&M hatodik legnagyobb piaca, és a legutóbbi negyedévben a csoport eladásainak 3,6 százalékát adta.

A T.J. Maxx kiskereskedelmi cég anyavállalata közölte, hogy tervezi az orosz Familia nevű olcsó kiskereskedelmi láncának megszüntetését. A TJX 2019-ben 225 millió dollárt fizetett a Familia 25 százalékos részesedéséért.

Szállítás és logisztika

A FedEx és a United Parcel Service felfüggesztette az Oroszországba irányuló szállításokat az ország ukrajnai inváziója közepette. Az amerikai székhelyű szállítmányozási óriáscégek korábban leállították az Ukrajnába irányuló és onnan induló szállítmányokat, és vészhelyzeti terveket készítettek oroszországi tevékenységükre. Most mindkettő ideiglenesen leállította az Oroszországba irányuló szállítmányok kézbesítését.

A UPS közölte, hogy az Oroszországba és Ukrajnába tartó csomagokat lehetőség szerint ingyenesen visszaküldik a feladónak. “A hangsúlyt embereink biztonságára, a folyamatos szolgáltatás nyújtására és az ügyfeleinket érő fennakadások minimalizálására helyezzük” – írta a UPS a weboldalán közzétett szolgáltatási figyelmeztetésben. “A UPS továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és amint az célszerű és biztonságos, helyreállítja a szolgáltatást“.

A FedEx hasonló szolgáltatási riasztást adott ki a weboldalán. “Szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és készenléti tervekkel rendelkezünk” – közölték.

A világ legnagyobb konténerhajó-üzemeltetői – az A.P. Moller-Maersk és a Mediterranean Shipping Co. – közölték, hogy ideiglenesen felfüggesztik az orosz kikötőkbe irányuló járataikat, beleértve azokat is, amelyek távol vannak az ukrajnai konfliktustól. A Maersk közölte, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt leállítja a foglalásokat. Élelmiszereket továbbra is mindkét cég szállít Oroszországba és Oroszországból.

Technológia

Az Apple beszüntette az iPhone-ok és más termékek értékesítését Oroszországban, szüneteltetve az országon belüli értékesítéseket és leállítva az oroszországi értékesítési csatornáiba irányuló összes exportot. A technológiai óriásvállalat közölte, hogy támogatja a humanitárius erőfeszítéseket és segélyt nyújt a menekülteknek.

Az orosz RT News és a Sputnik News alkalmazások már nem tölthetők le az Apple App Store-jából Oroszországon kívül. Az Apple Pay szolgáltatást is korlátozták Oroszországban, és a térképekről is letiltották a forgalmi és élő eseményeket Ukrajnában.

A Google felfüggesztette minden hirdetését Oroszországban, miután az ország kommunikációs cenzora dezinformációk terjesztésével és a tüntetések szításával vádolta meg a YouTube-ot. A tiltás a YouTube-ra és a keresésekre is vonatkozik Oroszországban.

A Google egy uniós szankciós rendeletnek megfelelően az RT és a Szputnyik orosz állami médiumokhoz való hozzáférést is blokkolta Európa-szerte. A Google emellett elkezdte blokkolni a konfliktussal kapcsolatos, a helyzetet kihasználni igyekvő hirdetéseket, és szüneteltette az orosz államilag finanszírozott média monetizálását a platformjain.

A Facebook tulajdonosa, a Meta március 4-én közölte, hogy ideiglenesen leállítja az oroszországi felhasználókat célzó hirdetéseket, és sehol sem fog hirdetéseket futtatni oroszországi hirdetőktől. A lépés azután történt, hogy az orosz kormány bejelentette, blokkolta a Facebookhoz való hozzáférést az országon belül, válaszul azokra a korlátozásokra, amelyeket a közösségi médiaóriás állítólag az orosz médiaszolgáltatókra helyezett.

A Samsung közölte, hogy felfüggeszti minden termékének szállítását Oroszországba. A dél-koreai technológiai vállalat az országban az okostelefonok első számú eladója, piaci részesedése nagyjából 30 százalék a Counterpoint Research szerint, amely a mobiltelefon-szállításokat követi nyomon. A Samsung emellett félvezetőket és egy sor szórakoztató elektronikai terméket is értékesít Oroszországban.

A TikTok közölte, hogy felfüggesztette az új videók feltöltését és az élő közvetítést Oroszországban, miután az ország törvényt léptetett életbe, amely börtönbüntetéssel fenyegeti azokat, akik a hatóságok szerint hamis információkat tesznek közzé az invázióról.