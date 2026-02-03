A hazai kkv-k 4 milliárd forintból növelhetik kapacitásaikat

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a “KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0” programra, mellyel közel 2,5 millió forintos támogatásban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén – jelentette be keddi közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A “KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0” program a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítését és munkahelyteremtését támogatja. A program összesen 4 milliárd forintos keretből nyújt vissza nem térítendő támogatást.

A program célja, hogy a vállalkozások bértámogatás és eszközbeszerzés révén bővíteni tudják foglalkoztatotti létszámukat, valamint alkalmazkodjanak a zöld és digitális átállás kihívásaihoz. A támogatás Magyarország teljes területén igényelhető – ismertette az államtitkár.

A pályázatot azok a kkv-k nyújthatják be, amelyek legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, és vállalják minimum 1, maximum 10 új munkavállaló felvételét. Fontos elvárás, hogy a felvételt megelőző 30 napban az érintett munkavállalók ne végezzenek kereső tevékenységet – részletezte.

Az egy főre jutó támogatás felső határa 2 467 920 forint, amely 6 hónapon keresztüli bér- és bérjárulék-támogatásból, valamint a bértámogatás legfeljebb 30 százalékáig elszámolható eszközbeszerzésből áll. A vállalkozásnak 30 százalék önrészt kell biztosítaniuk, és a támogatási időszak után további 6 hónapig fenn kell tartania a foglalkoztatást.

A támogatott projektek végső megvalósítási határideje: 2027. július 31.

A pályázat 2026. február 28-ig nyújtható be elektronikus úton a programot lebonyolító OFA Nonprofit Kft. Forráskezelő Rendszerén keresztül – írta közleményében az államtitkár.