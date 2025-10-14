Kezdőlap Hírek A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása
HírekTurizmus
No menu items!

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

AzÜzlet.hu

Fotó: Vermes Tibor

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat – emelte ki Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, a Földtudományi Sokféleség Nemzetközi Napja alkalmából megrendezett „Egyetlen Föld, megannyi történet” elnevezésű konferencián, a Magyar Természettudományi Múzeumban.

A helyettes államtitkár kifejtette a rendezvényen hogy, a nemzeti park igazgatóságok feladatköre nemcsak a természet élő elemeinek megőrzésére, hanem az élettelen természeti értékek gyakorlati védelmére is kiterjed.

Hangsúlyozta, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében az élettelen természet egyes különleges képződményei, barlangok, kunhalmok, földvárak, víznyelők a törvény általi, úgynevezett ex lege védelem alatt állnak. A törvény által biztosított lehetőséggel élve ugyanakkor, egyedi jogszabállyal, természeti emlékként 51 földtani alapszelvény, 41 kaptárkő és kaptárkőcsoport, 11 további földtani képződmény, valamint 24 mesterséges üreg és üregrendszer védetté nyilvánítása történt meg az elmúlt évtizedben.

Kiemelte, hogy ugyanezen időszakban mintegy 160 barlangban történtek állagmegóvó és rekonstrukciós munkák, amelyek elősegítik a barlangi képződmények és denevérek élőhelyeinek megőrzését. Jelentős beruházások valósultak meg földtani alapszelvények és turisztikai szempontból fontos helyszínek bemutathatósága érdekében, elsősorban az Aggteleki-karszt, Bükk és Balaton-felvidék területén. Két új látogatóközpont, a budapesti Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont és a miskolci Szeleta-park Látogatóközpont is megnyílt, kifejezetten az élettelen természeti értékek megismertetését szolgálva.

Balczó Bertalan a rendezvényen beszélt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságról is, amely ebben az évben háromszoros jubileumot is ünnepel. Vass Imre 200 évvel ezelőtt tárta fel a Baradla-barlang főágának nagy részét, a nemzeti park idén 40 éves, az „Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai” pedig  30 éve nyerte el az UNESCO világörökségi címet.

A helyettes államtitkár külön kiemelte a „Barlangoljunk!” kampányt, amely 2014-es évtől márciusi programsorozatként népszerűsíti hazánk különleges barlangjait. A kampány óta csaknem harminc százalékkal nőtt a barlangok látogatószáma, és a nemzeti park igazgatóságok látogatóinak közel fele barlangi bemutatóhelyet választ célpontjául.

Magyarország büszkélkedhet három UNESCO Globális Geoparkkal is, a Bakony–Balaton, a Novohrad-Nógrád és a Bükk-vidék geoparkokkal, amelyek az ország mintegy 7,9%-át fedik le, és összesen 324 település bevonásával segítik elő a természeti örökség fenntartható megőrzését. (AM Sajtóiroda)

Kapcsolódó cikkek

Építőipar

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Tovább
Gazdaság

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

Építőipar
2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Tovább

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

Gazdaság
A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Tovább

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

Gazdaság
"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

Hírek
A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Építőipar

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Tovább
Gazdaság

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább
Hírek

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább
Hírek

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Tovább
Agrár

A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Tovább
Hírek

Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban

Kezdődik az adventi szezon a turizmusban is
Tovább
Egészség-ügy

Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
© 2025 | www.azuzlet.hu