A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat – emelte ki Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, a Földtudományi Sokféleség Nemzetközi Napja alkalmából megrendezett „Egyetlen Föld, megannyi történet” elnevezésű konferencián, a Magyar Természettudományi Múzeumban.

A helyettes államtitkár kifejtette a rendezvényen hogy, a nemzeti park igazgatóságok feladatköre nemcsak a természet élő elemeinek megőrzésére, hanem az élettelen természeti értékek gyakorlati védelmére is kiterjed.

Hangsúlyozta, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében az élettelen természet egyes különleges képződményei, barlangok, kunhalmok, földvárak, víznyelők a törvény általi, úgynevezett ex lege védelem alatt állnak. A törvény által biztosított lehetőséggel élve ugyanakkor, egyedi jogszabállyal, természeti emlékként 51 földtani alapszelvény, 41 kaptárkő és kaptárkőcsoport, 11 további földtani képződmény, valamint 24 mesterséges üreg és üregrendszer védetté nyilvánítása történt meg az elmúlt évtizedben.

Kiemelte, hogy ugyanezen időszakban mintegy 160 barlangban történtek állagmegóvó és rekonstrukciós munkák, amelyek elősegítik a barlangi képződmények és denevérek élőhelyeinek megőrzését. Jelentős beruházások valósultak meg földtani alapszelvények és turisztikai szempontból fontos helyszínek bemutathatósága érdekében, elsősorban az Aggteleki-karszt, Bükk és Balaton-felvidék területén. Két új látogatóközpont, a budapesti Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont és a miskolci Szeleta-park Látogatóközpont is megnyílt, kifejezetten az élettelen természeti értékek megismertetését szolgálva.

Balczó Bertalan a rendezvényen beszélt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságról is, amely ebben az évben háromszoros jubileumot is ünnepel. Vass Imre 200 évvel ezelőtt tárta fel a Baradla-barlang főágának nagy részét, a nemzeti park idén 40 éves, az „Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai” pedig 30 éve nyerte el az UNESCO világörökségi címet.

A helyettes államtitkár külön kiemelte a „Barlangoljunk!” kampányt, amely 2014-es évtől márciusi programsorozatként népszerűsíti hazánk különleges barlangjait. A kampány óta csaknem harminc százalékkal nőtt a barlangok látogatószáma, és a nemzeti park igazgatóságok látogatóinak közel fele barlangi bemutatóhelyet választ célpontjául.

Magyarország büszkélkedhet három UNESCO Globális Geoparkkal is, a Bakony–Balaton, a Novohrad-Nógrád és a Bükk-vidék geoparkokkal, amelyek az ország mintegy 7,9%-át fedik le, és összesen 324 település bevonásával segítik elő a természeti örökség fenntartható megőrzését. (AM Sajtóiroda)