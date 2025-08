A hitelpiacnak a 30-50 százalékát is kiteheti a fix 3 százalékos lakásprogram

Argyelán József a műsorban elmondta: a hitelt új lakás vásárlására vagy építkezésre lehet fordítani, az elvárások között szerepel, hogy csak az veheti igénybe, aki legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, büntetlen előéletű, és nincs 5000 forintot meghaladó köztartozása vagy adótartozása.

Az ingatlan kapcsán elvárás továbbá, hogy ha lakásról van szó, akkor az ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, míg egy ház esetében a 150 millió forintot, és mindkét ingatlantípusnál korlátozzák a négyzetméter árát, ami nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot – tette hozzá.

A hitel felhasználásával lakóingatlant lehet csak vásárolni vagy építeni, a jogszabály hangsúlyozza azt is, hogy belterületi ingatlanra lehet fordítani a hitelt, de például tanyát is lehet vásárolni a segítségével – jegyezte meg.

Kérdésre Argyelán József kifejtette, hogy a kedvezményes hitel iránt jelentős az érdeklődés, van olyan portál, ahol már most többen keresnek ingatlant, mint az intézkedés bejelentése előtt. Tehát a várakozás az, hogy szeptembertől lesz egyfajta robbanás az ingatlanpiacon – fogalmazott.

Mivel a támogatott hitel esetében kedvező a kamat, ráadásul a hitelhez már az ingatlan árának 10 százalékával hozzá lehet jutni, továbbá más támogatásokkal is összevonható, mindez azt vetíti előre, hogy most sokan “lépni fognak” – hangsúlyozta.

A szakértő megjegyezte, hogy az eddigi ilyen típusú támogatásoknak jellemzően a feltételei között szerepelt a gyerek megléte vagy megszületése, most viszont az elvárás annyi, hogy első lakásról legyen szó. Tehát ha valaki például a csok pluszt összevonná az új lehetőséggel, és megfelel minden elvárásnak, akkor 100 millió forintnyi támogatott hitelt is felvehet 3 százalékos kamatozás mellett. Várhatóan szeptember 1-től több banknál is elérhető lesz ez a hitelkonstrukció, később pedig szerinte minden bank csatlakozni fog ehhez.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy jelenleg 6,5-7 százalék körül van az átlagos kamatszint a bankoknál, vagyis a lakásprogramban garantált kamat kevesebb mint a fele ennek.

Ha a maximális igénybe vehető hitelt és a maximális futamidőt (25 év) vesszük, akkor ennek a törlesztője 237 ezer forint, míg a 6,5 százalékos kamat esetén ez az összeg meghaladná a 330 ezer forintot – fejtette ki a szakértő.