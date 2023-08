A home office mellett buliban is hasznos a Hama BT

Igaz a Hama csak a közelmúltban jelent meg erőteljesebben a Bluetooth hangszórók piacán, de a kiegészítők világpiacának meghatározó szereplőjeként a német cég a magas minőség mellett a legjobb ár-arányt is rögtön becélozta. A Hama BT hangszórói így a munka és filmnézés mellett a nyári bulihangulat fontos szereplőjeként is biztosan beváltják az elvárásokat.

Nem kell ahhoz audiofilnek, vagyis a tiszta hang szerelmesének lenni, hogy a munka közbeni zenehallgatásnál, vagy a pihentető filmnézés közben a lehető legjobb minőségben akarjuk élvezni a hangokat. A Hama legújabb BT hangszóró családja ráadásul még ennél is többet ad azzal, hogy a mobiltelefonok, táblagépek vagy akár számítógépek mellé garantált jó minőségű audio élmény mellett a nyári bulik alkalmával is biztosak lehetünk abban, hogy a Hama bluetooth trió minden tagja mindent megtesz a party sikeréért.

Mert miközben a mobiltelefonok, a táblagépek, vagy a notebookok egyre többet tudnak a maguk kategóriájában, a hanggal nem nagyon tudnak mit kezdeni: ahhoz, hogy értékelhető hangzást nyújtsanak, nagyméretű hangszórók kellenek. Ami a mobilitáshoz nélkülözhetetlen kisebb méret mellett természetesen kivitelezhetetlen. Éppen úgy, ahogy a monitorok közül is jónéhányba került ugyan hangszóró, de a rendelkezésre álló szűkös hely miatt itt is az audio élmények terén kell kompromisszumot kötni.

Ilyenkor tehet kiváló szolgálatot egy olyan külső Bluetooth hangszóró, ami nemcsak a jó minőségű zenehallgatásra, filmnézésre alkalmas, de emellett még mobil is. Vagyis bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között, akár még egy nyári buli alkalmával is kiváló társnak bizonyul.

Shine 2.0

A Hama BT hangszóró triójának bemutatását kezdjük is a legnagyobb modellel, a Shine 2.0-val. Fekete és fehér színben kapható, csakúgy mint másik két társa (tehát valójában nem is három, hanem összesen hat darab újdonságról van szó). A Shine 2.0 zenei teljesítménye 30 watt, ennél azonban sokkal fontosabb, hogy mind mérete, mind tömege megvan ahhoz, hogy komolyan vegyük. Hangja szépen szól, és nemcsak a magas és közepes tónusok, hanem a mélyek is megfelelően teltek – persze a kategórián belül. A hangszóró tokozása IPX4-es, ami azt jelenti, hogy a készülék a vízcseppektől nem jön zavarba, de úszni azért nem szeret. Saját akkumulátora van, amely egy feltöltést követően közepesen hosszú, 12 órás lejátszási időt biztosít. A hangszóróra nemcsak Bluetooth adapter segítségével küldhetünk zenét, hanem használhatjuk az AUX bemenetet is. BT használata esetén hasznos funkció ugyanakkor, hogy két eszköz akár tandemben is tud működni, ha nem a 360 fokos hangzást, hanem az igazi sztereo hangzást részesítjük előnyben. A jó hangulatról egy ötféle üzemmódba kapcsolható LED-es fényforrás (is) gondoskodik.Hama Shine 2.0

Pipe 2.0

A Pipe 2.0 azok számára készült, akik beérik kisebb teljesítménnyel is, ha az kisebb fizikai mérettel és tömeggel jár. 700 helyett 580 grammos tömeg és 30 helyett 24 wattos teljesítmény jellemzi ezt a verziót, az egyéb működési jellemzők azonban egyeznek, kezdve a 12 órás üzemidőtől a valós sztereo üzemmód támogatásán át egészen az AUX bemenetig, illetve az IPX4 minősítéssel rendelkező borításig.

Twin 2.0

A legérdekesebb típus ugyanakkor kétségtelenül a Twin 2.0, amely valójában nem is egy Bluetooth hangszóró, hanem egy teljes pár. A készülék középen szétszedhető, ilyenkor a 20 wattos összteljesítmény helyett kétszer 10 wattos szatelliteket kapunk. Ennek a megoldásnak hála, ez a hangszóró önmagában képes arra, hogy sztereo élményt nyújtson. Cserébe nincs rajta AUX bemenet, ám ez a csatlakozó nemcsak ezért maradt le róla, hanem azért is, mert a tokozása IPX7 minősítéssel rendelkezik.

Vagyis ez már tényleg egy olyan hangszóró, amely bírja a vizet! Nemcsak arról van szó, hogy nem tesz kárt benne az eső, hanem arról is, hogy ha úgy tartja kedvünk, akár a medencébe is magunkkal vihetjük. Kialakításából adódóan ráadásul a készülék ilyenkor sem süllyed le, hanem lebeg a víz felszínén. Az extrákért cserébe talán csekély kompromisszum, hogy az üzemidő sztereo módban csupán hat óra.

(Támogatott tartalom)