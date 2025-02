A HR az elektromos átállás kulcsszereplője

Az ESG és az elektrifikáció nem egy egyszeri projekt, hanem egy átfogó, stratégiai folyamat, amely a modern vállalati működés alapját képezi. Ennek meghonosításában a HR-nek is meghatározó szerepe van – emelte ki Pataki Gábor, a Skyguard üzletfejlesztési szakértője AzÜzlet januári Cafeteria és HR konferenciáján.

„A HR-nek kulcsszerepe van a cégek sikeres zöld átállásában azzal, hogy növeli a dolgozók környezettudatosságát, innovációs képzéseket szervez, és a fenntarthatóságot beépíti a vállalati értékrendbe. Ennek fontos eleme az elektrifikáció – például a vállalati flotta elektromos járművekre való cseréje –, ami közvetlen hatással van a CO₂-kibocsátás csökkentésére, amit akár 75%-kal is képes csökkenteni, ami jelentős előnyt jelent az ESG-jelentésekben. Ugyanakkor egy elektromos autó üzembe helyezése a munkavállalók számára nemcsak technikai kérdés, hanem a belső kommunikációra és a csapatok elköteleződésére is hatással van, erősítve a vállalat fenntarthatósági törekvéseit” – magyarázza a szakember.

A számok nem hazudnak: egy 19 kWh/100 km fogyasztású elektromos járművel 20 000 km/éves használat mellett mellett 664 000 Ft/év megtakarítás érhető el, ha azt összehasonlítjuk egy 8 l/100 km-es dízel autó költségeivel. Fontos kiemelni azt is, hogy 3,1 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést érhető el járművenként, ha a fent megadott paraméterekkel futó járművet cserélünk elektromosra.

Pataki Gábor kifejtette: a legnagyobb kihívást a vállalaton belül töltési infrastruktúra kiépítése jelenti, amit telematikai eszközökkel még a járműcseréket megelőzően pontosan lehet tervezni és számolni a várható pénzügyi előnyöket. Kiemelten fontos, hogy ha a kollégák tudnák otthon tölteni járműveiket, erre biztosítsunk lehetőséget, mert senkitől nem várható el, hogy szabadidejében töltögesse a céges járművet, melynek költsége a többszöröse is lehet, mint az otthon töltés elszámolása, aminek járulékokkal együtt számolt összköltsége mindössze 119 Ft/kWh. Mindez benzines fogyasztásra visszaszámolva 19 kWh/100km átlagfogyasztás és 630 Ft/liter üzemanyagár mellett csupán 3,6 literes fogyasztásnak felel meg.

A dolgozók oktatása is elengedhetetlen, mert nem elég csak odaadni az elektromos autót, meg is kell tanítani a munkatársakat arra, hogyan tervezzék a töltéseket vagy használják az elektromos járműveket. A digitális kulcsrendszereket (Corporate Car Sharing, vagyis a vállalati autómegosztó) modell bevezetése például csökkenti a flottaméretet, és gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek egy dolgozók, amennyiben a kulcsos autók elektromos járművekből állnak.

Az elektrifikáció, az elektromos átállás azért is egyre sürgetőbb a cégek – különösen a nagyvállalatok -, számára, mert számukra az ESG-jelentés is vagy már kötelező, vagy hamarosan az lesz. Ugyanakkor az ESG jelentés nemcsak statisztikák gyűjteménye, hanem azt is bemutatja, hogy egy vállalat miként integrálja a fenntarthatóságot a mindennapi üzemelésébe. Egy sikeres cégautós elektrifikációs projekt például, 20-30 autó estén is 60-90 tonna CO₂-megtakarítást mutathat évente, ami szembetűnően javítja a vállalat környezeti teljesítménymutatóit. Arról nem beszélve, hogy miközben a fenntarthatóság melletti elköteleződés erősíti a márka hírnevét, ehhez kapcsolódva az elektromos autók használata hosszú távon is vonzóvá teszi a céget a fiatal, környezettudatos tehetségek számára.

„Amikor egy cég az elektromos átállást tűzi ki céljául, érdemes először a szokások elemzésével kezdeni. Például egy elektrifikációs kalkulátor használata segíthet abban, hogy pontos képet kapjanak a flotta használati mintáiról, a költségekről és a károsanyag-kibocsátás alakulásáról. Vagyis nem az autók azonnali cseréjével célszerű indítani, hanem az adatalapú döntéshozatallal, majd egy jól felépített belső kommunikációval, amely érthetően megmagyarázza a miérteket és a várható előnyöket. Ha a dolgozók már a projekt kezdetén aktív szereplői a változásnak, az átállás sokkal gördülékenyebb lesz, növeli az elköteleződést, és az eredmények is hamarabb megmutatkoznak – legyen szó költségmegtakarításról, fenntarthatósági célok eléréséről vagy a vállalat ESG-megítélésének javításáról” – mondta Pataki Gábor.

