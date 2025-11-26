Kezdőlap Agrár A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg
AgrárHírek
No menu items!

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

AzÜzlet.hu

Fotó: Fekete István

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke az V. Hungarikum Díjátadó Gálán, a Budapesti Operettszínházban.

Az eseményen a tárcavezető kiemelte, a hungarikumok magukban hordozzák a kézműves mesterségek precizitását, a termelők minőség iránti elkötelezettségét, a hagyományőrzők hűségét és a közösség összetartását. Nemzeti értékeink az egész magyarság számára jelentenek dicsőséget és hasznot. Kultúránk, hagyományaink, közös identitásunk csak akkor marad élő, ha gondját viseljük, továbbadjuk és értékként tekintünk rájuk – hangsúlyozta a miniszter.

Az ünnepségen V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos felidézte, hogy immár 13 éve van érvényben a hungarikum törvény. Az ezzel kapcsolatos  pályázati rendszer népszerűsége pedig töretlen, ugyanis az idei felhívásra több mint 500 pályázat érkezett, helyi identitást erősítő programoktól kezdve filmeken és arculati elemek tervezésén át a népi öltözetek és kézműves hagyományok megőrzéséig.  A 98 hungarikum mellett, 162 kiemelkedő nemzeti értéket és több ezer az értékpiramis alapjául szolgáló települési és tájegységi kincset tartanak nyilván – tette hozzá.

A gálán a Hungarikum Bizottság képviselői ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket mindazoknak, akik javaslataikkal hozzájárultak a nemzeti értékeink gyarapításához. Ők azok, akiknek a beadványai bekerültek a jelenleg 98 elemet számláló Hungarikumok Gyűjteményébe. 2013 óta összesen 89 „hungarikum gazda” részesült a rangos elismerésben, és a mai eseményen újabb 9 hungarikum képviselője kapja meg a kitüntetést és az oklevelet.

A kocsi a magyar találékonyság és a mesterségbeli tudás régi bizonyítéka, a szaloncukor édesiparunk jellegzetessége, amely minden magyar család számára az ünnepek meghittségét is jelenti. A Hatvani Aranyfácán Sűrített Paradicsom a magyar élelmiszeripar egyik klasszikusa, a déli harangszó pedig évszázadok óta köti össze a Kárpát-medencei magyarokat. A csárdás csodálatosan mesél a magyar temperamentumról és tánckultúráról, valamint a badacsonyi kéknyelű a boraink és borászaink nagyszerűségét hirdeti. Gasztronómiai és néprajzi tekintetben pedig nemzetünk paraszti kultúrájának szerves része a csárda: hiszen a foglalkozást, életmódot, szokásokat, az állat és vásártartást egyaránt szimbolizálja. A két legújabb hungarikum közül a Pető-módszeren alapuló Kognitív Pedagógia Rendszere magyar szellemi örökségként világszerte nyújt támogatást a családoknak, míg a magyar nyereg a lovas kultúránk évszázados tudását őrzi.

A rendezvényen átadták a Hungarikum Liget Média-díjat is, amit idén a Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorának készítői érdemeltek ki. A díjat az Országgyűlés alelnöke alapította, és azok munkáját ismeri el, akik sokat tesznek a hungarikum mozgalom ismertségének és népszerűségének erősítéséért. A Hungarikum Díjátadó Gála célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti értékeink megbecsülésének jelentőségére. (AM Sajtóiroda)

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését.
Tovább
Gazdaság

Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
Tovább
Gazdaság

Tévhitek tartják vissza a vállalkozásokat a rendszerszintű AI-alkalmazástól

A mai modern AI-rendszerek már képesek a felhasználói szándékot és érzelmeket is felismerni, így a használat teljesen átalakult: nem kódokat, hanem emberi kérdéseket kell megfogalmazni.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Agrár
Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok.
Tovább

Új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

Zöld üzlet
Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból - mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.
Tovább

Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

Hírek
A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését.
Tovább

Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

Gazdaság
A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok.
Tovább
Hírek

Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését.
Tovább
Gazdaság

Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
Tovább
Gazdaság

Tévhitek tartják vissza a vállalkozásokat a rendszerszintű AI-alkalmazástól

A mai modern AI-rendszerek már képesek a felhasználói szándékot és érzelmeket is felismerni, így a használat teljesen átalakult: nem kódokat, hanem emberi kérdéseket kell megfogalmazni.
Tovább
Hírek

Óriási vízmennyiség tűnik el az elavult megoldások miatt

A magyarországi ivóvízhálózatok műszaki állapota tehát komoly kihívás elé állítja az ágazatot.
Tovább
Hírek

NKFH: több mint 15 millió forint kártalanítás járt a légiutasoknak

Az eljárások eredményeként 38 750 euró, azaz hozzávetőlegesen 15,5 millió forint kártalanítást ítéltek meg az utasoknak.
Tovább
Bank

Nincs megállás: egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök

A folyamatos csökkenést viszont most már elsősorban az okozza, hogy az alacsonyabb hitelösszeg-sávoknál is egyre lejjebb nyomják a kamatokat a pénzintézetek.
Tovább
Élelmiszeripar

Magyarország étele® 2026 program – A jövő mesterei és a népmesék ízei egy színpadon

Az Étrend – Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szolnoki Szakképzési Centrummal, a Debreceni Egyetemmel és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen hirdeti meg a 2026-os Magyarország étele szakácsversenyt, a Szakma Ifjú Mestere tanulóversenyt, valamint az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázatot.
Tovább

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok.

Új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból - mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.
© 2025 | www.azuzlet.hu