A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke az V. Hungarikum Díjátadó Gálán, a Budapesti Operettszínházban.

Az eseményen a tárcavezető kiemelte, a hungarikumok magukban hordozzák a kézműves mesterségek precizitását, a termelők minőség iránti elkötelezettségét, a hagyományőrzők hűségét és a közösség összetartását. Nemzeti értékeink az egész magyarság számára jelentenek dicsőséget és hasznot. Kultúránk, hagyományaink, közös identitásunk csak akkor marad élő, ha gondját viseljük, továbbadjuk és értékként tekintünk rájuk – hangsúlyozta a miniszter.

Az ünnepségen V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos felidézte, hogy immár 13 éve van érvényben a hungarikum törvény. Az ezzel kapcsolatos pályázati rendszer népszerűsége pedig töretlen, ugyanis az idei felhívásra több mint 500 pályázat érkezett, helyi identitást erősítő programoktól kezdve filmeken és arculati elemek tervezésén át a népi öltözetek és kézműves hagyományok megőrzéséig. A 98 hungarikum mellett, 162 kiemelkedő nemzeti értéket és több ezer az értékpiramis alapjául szolgáló települési és tájegységi kincset tartanak nyilván – tette hozzá.

A gálán a Hungarikum Bizottság képviselői ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket mindazoknak, akik javaslataikkal hozzájárultak a nemzeti értékeink gyarapításához. Ők azok, akiknek a beadványai bekerültek a jelenleg 98 elemet számláló Hungarikumok Gyűjteményébe. 2013 óta összesen 89 „hungarikum gazda” részesült a rangos elismerésben, és a mai eseményen újabb 9 hungarikum képviselője kapja meg a kitüntetést és az oklevelet.

A kocsi a magyar találékonyság és a mesterségbeli tudás régi bizonyítéka, a szaloncukor édesiparunk jellegzetessége, amely minden magyar család számára az ünnepek meghittségét is jelenti. A Hatvani Aranyfácán Sűrített Paradicsom a magyar élelmiszeripar egyik klasszikusa, a déli harangszó pedig évszázadok óta köti össze a Kárpát-medencei magyarokat. A csárdás csodálatosan mesél a magyar temperamentumról és tánckultúráról, valamint a badacsonyi kéknyelű a boraink és borászaink nagyszerűségét hirdeti. Gasztronómiai és néprajzi tekintetben pedig nemzetünk paraszti kultúrájának szerves része a csárda: hiszen a foglalkozást, életmódot, szokásokat, az állat és vásártartást egyaránt szimbolizálja. A két legújabb hungarikum közül a Pető-módszeren alapuló Kognitív Pedagógia Rendszere magyar szellemi örökségként világszerte nyújt támogatást a családoknak, míg a magyar nyereg a lovas kultúránk évszázados tudását őrzi.

A rendezvényen átadták a Hungarikum Liget Média-díjat is, amit idén a Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorának készítői érdemeltek ki. A díjat az Országgyűlés alelnöke alapította, és azok munkáját ismeri el, akik sokat tesznek a hungarikum mozgalom ismertségének és népszerűségének erősítéséért. A Hungarikum Díjátadó Gála célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti értékeink megbecsülésének jelentőségére. (AM Sajtóiroda)