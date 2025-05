A hűvösebb észak felé fordulnak a nyaralók: Skandinávia az új nyári úti cél

Az elmúlt évek mediterrán hőhullámai és a klímaváltozás hatására egyre több európai utazó a hűvösebb északi desztinációk, ezen belül is főleg a skandináv térség felé fordul a nyári hónapokban. A “coolcation” (hűsítő nyaralás) 2025 egyik legmeghatározóbb utazási trendjévé vált, egyre többen keresik a kellemes hőmérsékletű pihenőhelyeket a tikkasztó meleg elől menekülve.

Az olyan úti célok, mint Norvégia, Svédország, Izland és Finnország, egyre népszerűbbekké válnak, az ide irányuló nyári foglalások száma mintegy 37 százalékkal nőtt egy év alatt – számolt be róla nemrég a londoni székhelyű Black Tomato luxusutazás-szervező vállalat. A szakértők szerint ez a növekedés még korántsem érte el a csúcspontját. Az Európai Utazási Bizottság több mint 6000 fő megkérdezésével készített felmérése is alátámasztja ezt a tendenciát: 10 százalékkal csökkent az érdeklődés a földközi-tengeri térségbe történő utazások iránt. Sok turista elsődleges szempontja az lett, hogy a nyaralásuk idején kellemes hőmérsékleti viszonyok között pihenhessenek.

A Tourism Economics előrejelzése szerint a következő öt évben évi 7,5%-os turizmusnövekedés várható a hűvösebb éghajlatú régiókban. Ez a tendencia kétirányú: míg Kelet-Európa maga is célponttá válik megfizethető árai, kulturális sokszínűsége és a nyugat-európainál mérsékeltebb nyári hőmérséklete miatt, addig ezen régió lakói közül is egyre többen fedezik fel a még hűvösebb skandináv térséget. Az utazási preferenciák átalakulása mögött egyértelmű ok-okozati összefüggés áll: a klímaváltozás következtében a mediterrán térség egyre forróbb és gyakran élhetetlenül meleg a nyári hónapokban. A dél-svédországi Smaland tartomány nyaralóépületeinek kedveltsége ma már a spanyolországi Tenerifén található üdülőkével vetekedik.

Nyaralás az “Észak Velencéjében”

A skandináv nyár egyik legnagyobb előnye a kellemes, 20-25 fokos hőmérséklet, amely ideális a városi sétákhoz és a kulturális programokhoz egyaránt. A hosszú nyári nappalok – amikor akár éjfélkor is világos van – különleges élményt nyújtanak és több időt biztosítanak a városnézésre.

Stockholm, a 14 szigetre épült svéd főváros, tökéletes célpont a családi nyaraláshoz a kellemes nyári hónapokban. A város nem véletlenül kapta az “Észak Velencéje” becenevet – a szigeteket összekötő hidakról és a vízpartról csodálatos panoráma nyílik.

Stockholm egyik legizgalmasabb látnivalója a híres Vasa Múzeum, ahol a 300 éves hullámsírjából kiemelt, lenyűgöző csatahajót tekinthetik meg a látogatók. Ez különösen a gyerekek számára jelenthet felejthetetlen élményt. A Királyi Palota a pompás bútorzattal és koronaékszerekkel szintén kihagyhatatlan program. Ne hagyják ki Európa legrégebbi szabadtéri múzeumát, a Stockholmi Skanzent sem, amely tökéletes családi program és egész napos elfoglaltságot kínál. A városháza, ahol a Nobel-díjakat adják át, valamint a híres Kék Csarnok szintén lenyűgöző látnivaló.

A trend másik nyertese Helsinki, Finnország fővárosa, mely szintén kiváló választás egy nyári családi pihenéshez. A város különleges keveréke a modern skandináv dizájnnak és a történelmi építészetnek, miközben a Balti-tenger partján fekvő parkok és zöldterületek kellemes környezetet biztosítanak a kikapcsolódáshoz.

Felújították a világ egykori legnagyobb komphajóját

Mindkét főváros könnyen megközelíthető egy skandináv körút részeként. Budapestről napi repülőjáratokat indítanak, Stockholm és Helsinki között pedig egy éjszakai komppal is utazhatunk. Ezt a járatot teljesíti a híres Viking Line flottájának két hajója, a Gabriella és a Cindarella is. Utóbbi 2024 márciusában teljesen megújulva tért vissza a népszerű Stockholm-Helsinki útvonalra. A hajó, amely 1989-es vízrebocsátásakor a világ legnagyobb komphajója volt, ma is lenyűgöző élményt kínál az utazóknak.

A 46,398 bruttó regisztertonnás, 191 méter hosszú Viking Cinderella impozáns megjelenésével azonnal magára vonzza a tekintetet. A 10 fedélzetes tengerjáró 2,560 utas befogadására képes, és fedélzetén 760 méteres rakományozási terület, valamint 300 utasautó számára van hely.

A hajó belső terei nemrég jelentős felújításon estek át, megtartva az eredeti luxust, de modern skandináv stíluselemekkel kiegészítve. A klasszikus mahagóni fa, fényesre csiszolt márvány és rézöntvények harmonikusan illeszkednek a friss, skandináv designhoz. Johan Nordberg, a Viking Line hajóépítésze úgy fogalmazott: “A hajó a lehető legjobb minőségben épült, és nem spóroltak a rézen, nemes fákon és kristályon. A design és az építési minőség nagy része nem reprodukálható és nem alkalmazható költséghatékonyan a mai gazdaságban.”

A Viking Cinderella menetrendje lehetővé teszi, hogy az utazók kényelmesen felfedezzék mindkét fővárost. A standard menetrend szerint a hajó (és váltótársa, a Gabriella) 16:30-kor indul Stockholmból és másnap 10:10-kor fut be Helsinki kikötőjébe. A visszaút 17:15-kor indul Helsinkiből és 10:00-kor érkezik Stockholmba. Ez a menetrend lehetővé teszi, hogy az utazók egy teljes napot töltsenek el a célvárosban.

A családosok különösen értékelik a gyermekbarát részlegeket és programokat, míg a felnőttek élvezhetik a spa szolgáltatásait, az éjszakai szórakozóhelyeket, valamint a kiváló éttermeket. A Viking Cinderella évente mintegy 800,000 utast szállít, és népszerűsége nem véletlen – a hajó egyedülálló élményt kínál, amely ötvözi a tengeri utazás romantikáját a modern kényelem és szórakozás minden előnyével.