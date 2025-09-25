A Jane Goodall Intézet Idén ősszel is gyűjti a használt mobiltelefonokat

Idén ősszel 8. alkalommal indult el a használt mobiltelefonok visszagyűjtését szolgáló Passzold vissza, Tesó! kampány – közölte a Jane Goodall Intézet és a KÖVET Egyesület.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a mobiltelefonok előállításához szükséges, kimerülő készletű, koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket, miközben a mobiltelefonok sok esetben hulladékként szennyezik a környezetet. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani a mobilok újrahasznosításával.

Felidézték, hogy a Jane Goodall Intézet 2018-ban a KÖVET Egyesülettel, valamint az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület segítségével indította el a kampányt. Ma már 80 aktív gyűjtőpontjuk van az országban, és a kezdetek óta mintegy 9 tonna használt mobiltelefont gyűjtöttek vissza. Idén 12 ezer telefont szeretnének visszagyűjteni.

Gyűjtőpontot bárki létrehozhat a munkahelyén, ahol dolgozik, az iskolában, ahol tanul. Ehhez csak fel kell venni a kapcsolatot a Jane Goodall Intézettel.

Arra is kitértek, hogy az összegyűlt telefonokat partnerük, a Gorillapont.hu, végső soron pedig a Goldwater Recycling Kft. és az Inter-Metal Recycling Kft. veszi át újrahasznosításra, feldolgozásra. A gyűjtődobozokba GPS-t, tabletet és ezek tartozékait is el lehet helyezni.

Tanintézmények, civil szervezetek, cégek és közösségek is részt vehetnek a kampányban, amelynek az őszi szakasza szeptember 24. és november 22. között zajlik. Az intézet honlapján, a janegoodall.hu/ oldalon egy térkép segítségével lehet megtalálni a gyűjtőpontokat.