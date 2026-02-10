Hirdetés
Kezdőlap Bank A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Banknál felmerült informatikai probléma rendezésére
BankFogyasztóvédelem
A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Banknál felmerült informatikai probléma rendezésére

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan egyeztet az MBH Bankkal az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében – közölte a jegybank kedden.

Kiemelték, hogy a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme, és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen.

Az MNB jelezte: haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezésére.

Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.

© 2026 | www.azuzlet.hu