A karneváli szezonra gyúr a Z(s)eppelin Utazási Iroda

A karácsonyi, szilveszteri utak gyakorlatilag elkeltek, a fókusz már a 2024-es, izgalmas európai karnevál és fesztivál szezonon van, a Z(s)eppelin Utazási Irodánál. Ahol egészen egyedi utakkal is várják azokat, akik télen is szeretik a magával ragadó látványos, pezsgő hangulatú eseményeket.

„Sikeresen túl vagyunk az ünnepi időszak értékesítésén: 99 százalékban már lekötötték a programjainkat, most a maradék utak foglalása történik. Ahogy az elmúlt években, most is a szilveszter kap kiemelt figyelmet az utasok részéről, sokkal inkább, mint az advent, aminek kapcsán általában csak az ünnepi időszakban kezdik el lefoglalni az egy-két napos utakat. A szilvesztert viszont már jó előre átgondolták és azokat az utakat már korábban le is foglalták nálunk, miközben a karácsonyi útjaink is megteltek” – mondja Zsebők Tamás az utazási iroda ügyvezető igazgatója.

A Z(s)eppelin ezért már 2024-re összpontosít, hiszen a jövő évi programok közül már jónéhány megjelent. Az iroda eközben fejleszti az új weboldalát, benne az új foglalási rendszerrel, ami az utasok számára is több pozitív változást ígér. Könnyebbség lesz például, hogy olyan admin felület áll a rendelkezésükre, amelyen keresztül vissza tudják nézni az előző szerződéseiket, és kommunikálni tudnak az iroda munkatársaival. Azzal, hogy a Z(s)eppelin több programja lesz automatizálva, az utasok automatikus visszaigazolást kapnak a rendszertől, ami kifejezetten kedvező változás ahhoz képest, hogy korábban az előfoglalási időszakban egy hétig is eltartott a feldolgozás. Ugyancsak az utasok komfortérzetét növeli, hogy a buszokon – a szabad helyek függvényében – előre ki tudják választani az ülőhelyüket. Ami természetesen ingyenes szolgáltatás lesz.

„Kiemelném a jövő évi, már elindított programjaink közül a karneváli utakat, amelyek csak látszólag vannak még távol. Erre az időszakra számtalan kül- és belföldi utat indítunk. A belföldi programok közül a mohácsi busójárás számít tradícionális programnak, míg a külföldi ajánlataink tekintetében újdonság, hogy a szokásos utak mellett olyan ajánlatunk is van, amelyben két karnevált összefűzve kínálunk. Így például a Velencei Karnevált egy utazás során össze lehet hasonlítani a rijekaival, ahol szintén egy színes, nagyszabású utcai felvonulás zajlik a többnapos programsorozat keretében, aminek mi a látványos záróeseményére érkezünk. De emellett van 3 napos, kifejezetten rijekai út is, sokféle kulturális látnivalóval. Az szintén kuriózumnak számít, hogy a Z(s)eppelin nem rövid, hanem 3 napos utat indít a Velencei Karneválra és így nemcsak betoppanni lehet a karneváli hangulatba, hanem 4 napon és 3 éjszakán át végig benne élhetünk. Mi már húsz éve így szervezzük ezeket a programokat, azoknak, akik nem akarnak rohanni, mert számukra fontosabb a kényelem, a nyugalom, a biztonság és az, hogy valóban megéljék a karneváli hangulatot).”

Nagyon látványos program a virágkarnevál Nizzában, amit a Z(s)eppelin szintén összeköt egy másik eseménnyel, a mentoni Citromfesztivállal, ami kevésbé ismert, pedig csodás hangulata van annak, amikor a citrom és narancskompozíciós kocsik gurulnak végig a városon. Nem véletlen, hogy a látvány és a gasztronómia tekintetében ínyencek közül egyre többen választják télen az apró, hangulatos francia városka fesztiválját.

„A januári programok persze a síelésről is szólnak, aminek kapcsán az egyik legsikeresebb, és szintén kuriózumnak számító ajánlatunk Tirolba szól. A szállás egy jó kis wellness szállodában van, egy sípálya közbelében és aki nem akar síelni, azt elvisszük egy kulturális programra Dél-Tirolba, a másik nap pedig Innsbruckba. Egy másik különlegesség Svájchoz kötődik, ugyanis a hófedte svájci hegycsúcsokat az emberek 99 százaléka nem látta, mert Svájcba általában nyáron mennek. Mi megmutatjuk az alpesi ország csodás téli arcát is megmutatjuk, egy 5 napos utazás során. Az utasaink az 5 napos, januári svájci út során az üvegtetejű Glacier Express panorámavonattal járhatják be a hósapkás hegyek legszebb részeit, fölfedezve Svájc legendás téli arcát.