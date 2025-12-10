A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

A kezdeményezésben az ÉVOSZ mellett a Magyar Építész Kamara (MÉK), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), valamint a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság vett részt.

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot – írták.

Szándékaik alapján a kerekasztal lehetőséget ad arra, hogy stratégiai kérdésekben egységes véleményeket alakítsanak ki, képviseljék és érvényesítsék a szakmai érdekeket, valamint javaslatokat fogalmazzanak meg a jogalkotók és a döntéshozók számára. A résztvevők konszenzusos alapon döntenek, az alapító szervezetek elnökeinek és képviselőinek részvétele mellett.

A közlemény szerint az önkormányzatok számára készülő műszaki szakmai támogatási rendszer már az előkészületi szakaszba jutott, és kimunkálás alatt állnak a harmadik országbeli munkavállalás szabályozására vonatkozó építésrendészeti javaslatok.

Az ÉVOSZ kezdeményezésére bevezették a Prémium Magyar Építőanyag és a Prémium Regionális Építőanyag tanúsító védjegyet, amelyeknek gazdaságfejlesztő és társadalomformáló szerepe lehet – tették hozzá.