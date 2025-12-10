Kezdőlap Építőipar A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal
ÉpítőiparHírek
No menu items!

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Freepik

 Létrejött az Építőipari Kerekasztal, a magyar építésgazdaság informális együttműködési fóruma – közölte az MTI-vel kedden az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A kezdeményezésben az ÉVOSZ mellett a Magyar Építész Kamara (MÉK), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), valamint a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság vett részt.

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot – írták.

Szándékaik alapján a kerekasztal lehetőséget ad arra, hogy stratégiai kérdésekben egységes véleményeket alakítsanak ki, képviseljék és érvényesítsék a szakmai érdekeket, valamint javaslatokat fogalmazzanak meg a jogalkotók és a döntéshozók számára. A résztvevők konszenzusos alapon döntenek, az alapító szervezetek elnökeinek és képviselőinek részvétele mellett.

A közlemény szerint az önkormányzatok számára készülő műszaki szakmai támogatási rendszer már az előkészületi szakaszba jutott, és kimunkálás alatt állnak a harmadik országbeli munkavállalás szabályozására vonatkozó építésrendészeti javaslatok.

Az ÉVOSZ kezdeményezésére bevezették a Prémium Magyar Építőanyag és a Prémium Regionális Építőanyag tanúsító védjegyet, amelyeknek gazdaságfejlesztő és társadalomformáló szerepe lehet – tették hozzá.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Bank

Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot.
Tovább
Gazdaság

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Építőipar
Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább

Kilenc új célállomásra indít járatot Marosvásárhelyről a Wizz Air

Közlekedés
A marosvásárhelyi repülőtér olyan növekedési szakaszba lép, amely egyszerre erősíti a közösséget, a gazdaságot és a turizmust, és a következő években példátlan lehetőségeket nyit a régió számára.
Tovább

Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Bank
Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot.
Tovább

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Gazdaság
Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
Bank

Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot.
Tovább
Gazdaság

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
Hírek

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább
Gazdaság

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
Gazdaság

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.

Kilenc új célállomásra indít járatot Marosvásárhelyről a Wizz Air

A marosvásárhelyi repülőtér olyan növekedési szakaszba lép, amely egyszerre erősíti a közösséget, a gazdaságot és a turizmust, és a következő években példátlan lehetőségeket nyit a régió számára.
© 2025 | www.azuzlet.hu