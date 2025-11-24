Kezdőlap Autó A Kia elektromos haszongépjárműve nyerte a 2026 International Van of the Year...
Autó
A Kia elektromos haszongépjárműve nyerte a 2026 International Van of the Year díjat

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó:KIA

A Kia PV5 elnyerte a 2026 International Van of the Year (IVOTY) díjat, amelyet idén Lyonban, a SOLUTRANS 2025 kiállításon hirdettek ki. A díj a könnyű haszongépjárművek piacának legismertebb nemzetközi elismerése, amelyet 26 ország szakújságírói ítélnek oda évente. A mostani döntés jelentős mérföldkő, mivel először nyert koreai márka ebben a kategóriában.

Az értékelés szakmai szempontjai

A zsűri a PV5 esetében elsősorban az alábbi tényezőket vizsgálta:

  • elektromos hajtáslánc teljesítménye és hatékonysága,

  • hatótáv és töltési paraméterek,

  • a jármű praktikus kialakítása, moduláris megoldásai,

  • felhasználhatóság különböző üzleti célokra,

  • piaci relevancia a gyorsan elektromosodó LCV-szegmensben.

A PV5 többféle felépítménnyel és variánssal jelenik meg a piacon, köztük a Cargo Long és Passenger verziókkal, amelyek 400 km feletti hatótávot kínálnak (WLTP). A modell kevesebb mint 30 perc alatt tölthető 10–80%-ra, ami a mindennapi logisztikai és szolgáltatói felhasználás szempontjából kiemelt jelentőségű.

A PV5 nemrég GUINNESS WORLD RECORDS™ címet szerzett a „legnagyobb távolság egy elektromos könnyű haszonjárművel maximális terheléssel egyetlen töltéssel” kategóriában. A teszt során a jármű 693,38 kilométert tett meg.
A rekord egyben a modell energiahatékonyságának és aerodinamikai fejlesztéseinek gyakorlati bizonyítéka.

-azuzlet-

