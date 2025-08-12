Kezdőlap Építőipar A kiemelő rendelet új pályára állítja a lakásépítéseket
A kiemelő rendelet új pályára állítja a lakásépítéseket

Azüzlet.hu. Házípítés

A 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel már most érezhetően élénkíti a keresletet, egyre több fiatal és család számára válik elérhetővé a saját otthon; ez a kereslettámogatás erős alapot ad a lakáspiac fejlődéséhez.

Most a kínálati oldal is lendületet kap, a piacon megjelenő új, minőségi lakások bővítik a választási lehetőségeket, élénkítik a versenyt az árakban, és hozzájárulnak a lakáspiac stabilitásához – írta az országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a közösségi oldalán kedden.

Lánszki Regő felhívta a figyelmet, hogy ezt segíti a hivatalosan “kiemelő rendelet” néven bevezetett új szabályozás, amely maximális gyorsítópályát biztosít a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezést, kevesebb adminisztrációt, mindezt állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is.

A rendelet fő pontjai között említette az államtitkár, hogy kiemeltté nyilvánítható minden, legalább 250 lakásos projekt, amelynek minimum 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek. A minősítéshez nincs szükség állami vagy uniós forrásra, valamint csökkentett az adminisztrációs teher és rövidebb az engedélyezési folyamat.

A minőségből nem engednek, az Országos Építészeti Tervtanács szigorú szakmai előírásai és minőségi követelményei továbbra is garantálják, hogy modern, világos és fenntartható otthonok épüljenek.

A kiemelő rendelet várhatóan 20-25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben, köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. Ez komoly lépés az évi 40 ezer új lakás célja felé, miközben biztonságot, megfizethetőséget és itthonmaradási lehetőséget teremt a fiatal generáció számára – jelezte az országos főépítész a Facebook-oldalán.

