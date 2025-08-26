Kezdőlap Gazdaság A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein
A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.

Több állami támogatás feltételei is változnak szeptembertől a hétfő este közzétett rendeletmódosítások szerint – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál. Az Otthon Start Programot most már hivatalosan is összehangolták a jelenleg futó állami családtámogatásokkal, emellett a babaváró hitelesek is kaptak egy könnyítést.

Otthon Start Program: nagy változás az adóstársaknál

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitelről szóló rendelet kapott még néhány kiegészítést, ezek az alábbiak:

  • a kölcsönt csak egy alkalommal lehet igénybe venni, akkor is, ha az igénylő már visszafizette a kölcsönt és a kamattámogatást is,
  • aki adóstársként szerepel a szerződésben, az is igénylőnek számít, vagyis később főadósként nem veheti fel az Otthon Start lakáshitelt saját lakáscélra,
  • adóstársként csak házastárs vagy szülő vonható be, az utóbbi nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban,
  • ha a házaspár közösen veszi fel a hitelt, akkor mindkettejük szüleit be lehet vonni adóstársként.

Ez a kiegészítés jelentősen megnehezítheti azoknak az igénylőknek a dolgát, akik nem házaspárként, hanem például élettársként vágnának bele a közös lakásvásárlásba, de ugyanezen az elven a testvérek közös igénylése sem fog működni. Élettársak közös igénylésére a falusi CSOK-nál van lehetőség, ebben az esetben a földrajzi korlátokkal kell számolni, ugyanis az csak a preferált kistelepüléseken érhető el.

A kamattámogatás mértékét is módosította az új rendelet, eszerint az nem haladhatja meg a bank által a kölcsönre ténylegesen megállapított teljes kamat mértékét.

Hitel hitelre: egyszerűbb lesz összeegyeztetni több támogatást

 Az összehangolásra vonatkozó módosítások egy része a tervezet alapján már ismert volt, ilyen például a támogatásokkal megvásárolt vagy felépített lakások értékéről szóló rész. Eddig a CSOK Pluszra és az Otthon Start Programra eltérő szabályok vonatkoztak, ezután viszont az Otthon Startra vonatkozó számok lesznek a mérvadók a CSOK Plusznál is: a lakások maximum értéke 100 millió forint, az egylakásos lakóházak maximum értéke pedig 150 millió forint lehet. (CSOK Plusznál jelenleg az első lakásvásárlóknak 80 millió forint a felső korlát, nem első ingatlannál pedig 150 millió forint.)

A másik fontos részlet, hogy a felvett Otthon Start lakáshitel később kiváltható lesz a CSOK Plusszal, ha az igénylők később a gyermekvállalás mellett döntenek. Így több gyermek vállalása esetén igénybe vehetik a törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kedvezményt és a fennálló tartozás részleges elengedésére vonatkozó kedvezményt is. A második, és minden további gyermek után ez 10-10 millió forint elengedését jelenti a fennálló tőketartozásból.

A CSOK Plusz, a falusi CSOK és az Otthon Start Program hármas összehangolása is megtörtént, itt főként a hitelcélokra nézve történt egyszerűsítés. A CSOK Plusznál a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeket igazították az Otthon Start lakáshitel feltételeihez.

Jött egy könnyítés a babavárósoknak is 

Kapnak egy második esélyt azok a babaváró hitelesek, akik a gyermek születését, örökbefogadását vagy elvesztését követően nem kérték időben a törlesztés szüneteltetését. Nekik a jelenlegi rendelet szerint egy évük van erre, de 2025. október elsejétől további 60 napig még megtehetik, hogy kérik a törlesztés felfüggesztését.

A babavárósokra vonatkozó módosítás október elsején lép hatályba, a többi családtámogatási elemre vonatkozó változtatás pedig szeptember elsejétől lesz hatályos.

 

