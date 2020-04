A koronavírus miatt a fiatalok is a saját autóra voksolnak

A vírusveszély az autómegosztással, a buszozással és a vonat használatával szemben felértékeli a saját gépkocsit, és még az autózás iránt kevésbé érdeklődő fiatalokat is közelebb hozhatja a saját autó vásárlásához Németországban, derül ki az egyik neves piackutató felméréséből.

Miközben egyre több jóslatot hallani arról, hogy a koronavírus miatt kirobbant gazdasági válság és az olcsó üzemanyag árak mennyire hátráltathatják a hagyományos meghajtásnál drágább elektromos autók térnyerését, a nürnbergi Puls piackutató legújabb felmérése, – amit a focus.de ismertetett -, egy nem várt új dimenziót is előre vetített. A fiatalok Nyugat-Európában még a Magyarországon megszokottnál is nagyobb mértékben a közösségi autózást részesítették előnyben, elfordultak az autóvásárlástól, miközben többen magától az autóvezetéstől is idegenkedtek.

A koronavírus veszélye miatt a német nagyvárosokban most jelentős mértékben visszaesett a tömegközlekedés kihasználtsága: márciusban például Münchenben és Berlinben 50 százalékkal csökkent az utasszám. A Puls felmérése pedig azt mutatta, hogy az emberek többsége saját autóra váltott át. Válaszadóik 86 százaléka mondta azt, hogy a jelenlegi helyzetben inkább saját járművét használja a tömegközlekedés helyett. Ami még ennél is érdekesebb: a 30 év alattiak 81 százaléka is ezt mondta, pedig a közvélemény kutatási adatok szerint nagy részük korábban feltételezhetően más járműhasználati modelleket választott, amit az is mutat, hogy a felmérésben résztvevők közül már csak 9 százalékot képviselnek azok akik az autómegosztásra voksolnak. A válaszok annyiban is jó hírt jelentenek az autógyártóknak, hogy a fiatalabbak körében ismét felerősödik a saját autó használata.

Sőt, a Puls kutatási publikációiból az is kiderül, hogy a fertőzés megelőzése nemcsak a meglévő saját autó használatát, hanem az új autók vásárlását is elősegíti, mert miközben a válaszadók 29 százaléka a jelenlegi bizonytalanság miatt ugyan elhalasztotta tervezett autóvásárlását, a koronakrízis a válaszadók nyolc százalékát ösztönözte autó vásárlására. Közülük, a fiatal válaszadók még ennél is nagyobb, 18 százalékos arányban jelezték, hogy átértékelve eddigi szokásaikat, már saját auto megvásárlásában is gondolkodnak.