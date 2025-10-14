A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Számos élethelyzetben lehet szükség nullás igazolásra, például hitelfelvételnél, személyi kölcsön, vagy egyes állami támogatások igénylésénél. Az adóhatóság KOMA adatbázisában szereplés kiváltja a nullás igazolást a legtöbb esetben, elfogadható például az Otthon Start hitel igényléséhez is-emelték ki.

Jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában, ők bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az adatbázisba akár online is kérheti a felvételét az, aki megfelel a köztartozásmentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja – írták a közleményben.

Hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti.: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető-közölte az MTI. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján.