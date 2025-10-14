Kezdőlap Gazdaság A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható
A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Számos élethelyzetben lehet szükség nullás igazolásra, például hitelfelvételnél, személyi kölcsön, vagy egyes állami támogatások igénylésénél. Az adóhatóság KOMA adatbázisában szereplés kiváltja a nullás igazolást a legtöbb esetben, elfogadható például az Otthon Start hitel igényléséhez is-emelték ki.

Jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában, ők bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az adatbázisba akár online is kérheti a felvételét az, aki megfelel a köztartozásmentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja – írták a közleményben.

Hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti.: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető-közölte az MTI. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján.

A NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek. Az egyszerű és biztonságos online NAV-szolgáltatások Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhetők el. Aki otthona kényelméből intézné adóügyeit, például a gépjárműadót, az szja-bevallást vagy akár az adóelőleg-nyilatkozatot, érdemes regisztrálnia – tájékoztatott a NAV.

Gazdaság

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Hírek

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Hírek

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Gazdaság

Gazdaság

Hírek

Hírek

Agrár

A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Hírek

Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban

Kezdődik az adventi szezon a turizmusban is
Egészség-ügy

Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program.
Élelmiszeripar

Sütőipari üzemet függesztett fel a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztette egy tiszavasvári sütőipari üzem tevékenységét az ott tapasztalt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt, és mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból.
Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
