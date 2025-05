A kriptóban keresnek menedéket a pénzügyi bizonytalanság elől

Egyre többen fordulnak a kriptóhoz világszerte az infláció, a banki hozzáférés korlátozottsága és a gazdasági bizonytalanság közepette, hogy nagyobb kontrollt szerezzenek pénzügyeik felett. E jelenségre épít a Bitget Wallet is, amely új arculattal és 1 millió dolláros jutalomalappal indította el „Crypto for Everyone” kezdeményezését. A platform 300%-os felhasználónövekedést ért el egy év alatt, különösen Afrikában, Európában és a Közel-Keleten. Alvin Kan operatív igazgató szerint a kriptó jövője a napi szintű, egyszerű használatban rejlik – a cél egy digitális pénzügyi eszköz, amely bárki számára hozzáférhető.

A Bitget Wallet, a vezető önálló őrzésű kriptotárca új márkaarculatot mutatott be, amely tükrözi a szolgáltatás fejlődését egy teljes körű, mindennapi használatra szánt kriptotárcává. Több mint 80 millió felhasználóval a Bitget Wallet stratégiailag bővítette kínálatát a kereskedésen és hozamszerzésen túl a láncon belüli felfedezésre és globális fizetésekre. Az egyszerűséget és irányt szimbolizáló új logó mellett a felhasználóbarátabb felülettel céljuk, hogy a kriptó mindenki számára intuitívvá váljon.

A Bitget Wallet az inkluzív szlogenjét – Kriptót mindenkinek – egy szélesebb kezdeményezés, a Crypto for Everyone Movement részeként vezeti be, amelynek célja az első milliárd új felhasználó elérése. A közösség ösztönzésére több mint 1 millió dolláros jutalomalapot különítettek el, köszönetként a támogatásért.

„A tárcák szerepe átalakulóban van – már nem csupán egy réteges, technikai eszköz, hanem egy valós, mindennapi használatra szánt megoldás” – mondta Alvin Kan, a Bitget Wallet operatív igazgatója. „Ez az arculatfrissítés hosszú távú tervünk része: hogy a kriptó elérhető legyen mindenki számára. Olyan jövőt építünk, ahol a kriptóval való interakció ugyanolyan egyszerű, mint az Uber vagy a PayPal használata.”

A Bitget Wallet dinamikus növekedése egybeesik az önálló őrzés iránti megnövekedett igénnyel, különösen azokban a régiókban, ahol a hagyományos banki infrastruktúra korlátozott. A platform 300%-os felhasználószám-növekedést ért el az elmúlt évben, különösen Afrikában (+959%), Európában (+367%) és a Közel-Keleten (+350%), ahol egyre többen fordulnak a kriptóhoz az infláció, a korlátozott banki hozzáférés és a gazdasági bizonytalanság közepette, hogy nagyobb kontrollt szerezzenek pénzügyeik felett.

Az új márkaarculat négy fő funkcióra épül – Kereskedés, Hozam, Fizetés és Felfedezés – és célja, hogy a kriptó praktikus, napi szintű eszközzé váljon. A felhasználók több mint 130 blokklánc között tudnak egy kattintással kereskedni, tokeneket felfedezni, és piaci trendeket követni. Egyes régiókban elérhető lesz az új „Egyszerű mód” is, amely a kezdő kriptófelhasználóknak kínál könnyített felületet. A biztonságos használatot valós idejű kockázatfigyeléssel és tranzakció-ellenőrzéssel is támogatják.

QR kóddal is lehet fizetni

A Bitget Wallet az első olyan nagy önálló őrzésű tárca, amely alkalmazáson belüli bolt funkciót vezet be, és teljes fizetési rugalmasságot kínál: kriptókártyák, QR-kódos fizetések és közvetlen vásárlások formájában. Az alkalmazás több mint 300 márkát támogat, beleértve az Amazon, Google Play, Shopee és más platformokat, és jelenleg is zajlik a helyi QR-fizetési rendszerek integrálása. A napi használhatóságot tovább bővíti a hozamfunkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy passzív jövedelemre tegyenek szert, illetve a tokenizált valós eszközök – például részvények és arany – támogatása is tervben van.

„A Bitget Wallet továbbra is a decentralizáció szellemiségében működik, de túl is mutat ezen – kereskedésre, hozamra és fizetésre egyaránt kulcsfontosságú hozzáférési réteget kínál. Egy még erőteljesebb eszközt adunk a felhasználók kezébe – egyszerű, elérhető és tele van lehetőségekkel –, amely bárhol, bármikor összeköti őket az új lehetőségekkel” – nyilatkozta Gracy Chen, a Bitget vezérigazgatója.

A rebrand alkalmából a Bitget Wallet elindítja a Crypto for Everyone Movement kezdeményezést, amely során vezető kriptós projektek közreműködésével több mint 1 millió dollárnyi jutalmat kínálnak, és játékos kampányokon keresztül mutatják be az új platformot. Minden infó a jutalmakról a cég blogján elérhető.