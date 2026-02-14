Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel
GazdaságHírek
No menu items!

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

AzÜzlet.hu

Tényleg a budai belső kerületek lakói lesznek az új vagyonadó célkeresztjében? A Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi. Ráadásul a matek sem jön ki: A Blochamps szerint az 1%-os vagyonadó optimista becsléssel is legfeljebb 170 milliárd forintot hozhatna. Eközben nemzetközi példák jelzik: a tisztán vagyonadó bázisú beszedési törekvések hatékonytalanságuknál fogva alkalmatlanok arra, hogy elérjék a politikai céljaikat, a dúsgazdagok „krőzusadó” általi arányosabb közteherviselését.

A Blochamps Capital – amely több mint két évtizede elemzi a hazai vagyonkoncentrációs folyamatokat – már a vagyonadó ötletének 2025 októberi első felvetésekor is jelezte: a nominális számokkal operáló politika könnyen félrecsúszhat.

„Az egymilliárd forintos küszöb első hallásra a lakosság 90%-nak valóban sokkoló vagyonösszeg. A társadalom szemében a „milliárdos” ma is krőzusnak számít. A gazdasági realitás azonban ennél jóval prózaibb” – hívja fel a figyelmet Karagich István, a piacvezető privátbanki elemzőcég ügyvezetője.

A 2014–2025 közötti infláció alapján a mai 1 milliárd forint vásárlóereje nagyjából 540–560 millió forintnak felel meg 2014-es árszinten. Vagyis az egymilliárdos vagyon ma nem a kivételes gazdagság, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációjának mutatószáma.

Ehhez jön az ingatlanár-robbanás. Budapesten a belső, budai kerületekben egy évtizede 300-400 ezer forint körül alakult a négyzetméterár, ezek a lakások ma nem ritkán 2–2,2 millió forintos négyzetméteráron vannak meghirdetve. „Tényleg hasznos lehet a politikai cél, hogy a budai belső kerületek ingatlantulajdonosai és a kkv szektor vállalkozói legyenek az új vagyonadó célkeresztjében? Esetükben biztos ne nevezzük krőzusadónak azt, ami valójában inflációs mellékhatás” – fogalmazott Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

Nem az a kérdés, hogy vannak-e milliárdosok – hanem hogy mit jelent a milliárd

A probléma azonban mélyebb. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) háztartási vagyonstatisztikáiban a vállalkozói üzletrészek értéke a háztartások pénzügyi vagyonának több mint harmadát adja. Ezek értékelése viszont modellalapú, nem tranzakciós. A piaci gyakorlatban egy vállalat eladási ára nagymértékben függ a kereslettől, a finanszírozási környezettől és a versenytársak számától – tömeges kínálat esetén az érték akár drasztikusan csökkenhet. Egy nominálisan „milliárdos” cégérték tehát nem likvid, nem realizálható vagyon. Hasonló a helyzet az ingatlanokkal is. Egyes kerületekben a háztartások tagjai által birtokolt ingatlanok együttes értéke esetleg egy családi birtokban lévő balatoni nyaralóval kiegészítve könnyen adhat milliárdos vagyon együttest, miközben a családtagok alkalmazottként szerzik jövedelmüket, különösebb tőkejövedelem nélkül.

Vagyis ez alapján az adóalap jelentős része tízezreknél elméleti. Ez már tíz éve is kockázatos adómegközelítés lett volna, ám az elmúlt évek inflációs és ingatlanpiaci környezetében vizsgálva kifejezetten torzító.

Bevétel: százmilliárdok vagy jóval kevesebb?

Gyakran elhangzik, hogy az 1%-os vagyonadó több száz milliárd forint bevételt hozhatna. A számok mögé nézve azonban óvatosabb becslés indokolt. Ha a teljes háztartási pénzügyi eszközökre (vagyonra) vetítenénk 1%-ot, az nagyságrendileg 1145 milliárd forint lenne, ha a teljes társadalmi vagyonra, akkor 2800 milliárd forint volna – de ez a teljes társadalomra vonatkozik, nem csak az egymilliárd felettiekre – hangsúlyozza a Blochamps szakembere.

A Blochamps 2025 félévi vagyonréteg-becslése szerint a legfelső 1% – mintegy 40.400 háztartás – összesen körülbelül 50.000 milliárd forint nettó vagyonnal rendelkezik. A jelenlegi számítások alapján az 1 milliárd forintos küszöb kérdés nagyjából 25–30 ezer háztartást érinthet, amelyek együttes nettó, küszöb felettivagyona mintegy 16.500 milliárd forint. De azt is látni kell, hogy ennek a vállalkozói elitnek cégstruktúrákon, tőkealapokon keresztül működő cég- és befolyás hálója csak részben kerül fel a céges tulajdonrészeket számontartó lakossági vagyonösszesítő statisztikákba, azaz a valóságos méret az MNB adatokat biztosan meghaladja.

Ennek ellenére, ha ebből – elméleti maximumként – az 1 milliárd forint feletti részre vetítjük az 1%-os adót, akkor az éves bevétel nagyságrendileg 160–180 milliárd forint lehet. Ez azonban felső sávval számolt, nominális értéken vett, optimalizációval nem korrigált, és likviditási hatásokkal nem számoló becslés – vagyis ez nem garantált, hanem inkább optimista plafon.

„A számok nem ideológiai kérdések. A jelenlegi vagyonszerkezet mellett az 1%-os vagyonadó elméleti plafonja nagyjából 180 milliárd forint. Ez nem egy többszázmilliárdos stabil bevételi forrás, hanem egy nagy kapacitásigénnyel beszedhető optimista, nominális adómaximum. A gazdaságpolitika akkor jár el felelősen, ha a szlogenek helyett a számtani realitásból indul ki.” – figyelmeztet a Blochamps szakembere.

„Ráadásul – teszi hozzá Karagich István – a valóban dúsgazdag réteg nem csak számszerűen szűk, de ők a legprofesszionálisabb vagyonoptimalizálók: számos vagyonelemük, közvetlenül hozzájuk nem köthető vagyonstruktúrákban fekszik. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja: a legfelső réteg gyorsan reagál, struktúrát-, országot-, adórezidenciát vált” – hangsúlyozza Karagich István. „Számos ország példája igazolja, a vagyonadó a hatékonytalanságánál és a költségigényénél fogva messze nem a legalkalmasabb – éppen ezért nemzetközileg is ritkán bevetett – eszköz az érintettek megadóztatására.

Nemzetközi tapasztalat: a vagyonadó ritkán működik

A fentiek miatt a tisztán vagyonalapú megközelítés nem működik. A Blochamps szakembere emlékeztet: Franciaország 2017-ben szűkítette le a vagyonadóját ingatlanvagyonra, miután a tőke- és személyi mobilitás miatt jelentős vagyonáthelyezési folyamat indult. Svédország, Németország és más országok az elmaradt eredmények és a vállalkozói klímát ért káros tapasztalatok miatt korábban szintén kivezették a klasszikus vagyonadót. Nagy Britanniában pusztán a vagyonadó felvetése a gazdagok elvándorlását eredményezte – pl. a Revolut első embere is adóilletőséget váltott.

A nemzetközi best practice megoldások ezért inkább a tőkejövedelmek adóztatására, az örökösödési adók, valamint a progresszív jövedelemadó kombinációjára építenek. Ezek célzottabban és stabilabban képesek bevételt generálni, miközben kevésbé torzítják az eszközszerkezetet.

Szlogen vagy strukturális megoldás?

„A valóban dúsgazdagok megadóztatása legitim össztársadalmi igény. De az 1 milliárd forintos küszöb ma már nem a szupergazdagokat jelöli, hanem a felső százezer fős középvagyonos réteget. Ezért jobb ha óvatosan operál az ilyen leegyszerűsítő címszavakkal és szlogenekkel a gazdaságpolitika – különösen nem olyan környezetben, ahol az infláció és az ingatlanárak önmagukban is felpumpálták a nominális vagyonszinteket. Az igazán gazdagok esetében pedig a tiszta vagyonadó aligha tudja elérni a célját” – fogalmazott Karagich István, aki szerint a körültekintő gazdaságpolitika nem hangzatos hullámokra, hanem reális, adatalapú vállalkozói feltételrendszer elemzésre és támogatásra épül.

A Blochamps Capital álláspontja szerint a valódi szupergazdag réteg adóztatása csak komplex, több elemű adópolitikai eszköztárral érhető el – pusztán egy nominális, ráadásul relatíve alacsony vagyonküszöb bevezetése inkább torzít, mint ér célt. A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Révész Máriusz: a kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

A mezőkövesdi pumpapálya beruházásának összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított.
Tovább
Gazdaság

Duna House: továbbra is a fiatalok és az első lakásvásárlók az ingatlanpiac főszereplői

Az Otthon Start Program (OSP) felfutásával 2025 őszére az első lakásvásárlók aránya Budapesten 41 százalékra, vidéken pedig rekordmagasra, 43 százalékra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét.
Tovább
Gazdaság

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál

A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

Gazdaság
A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.
Tovább

Révész Máriusz: a kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

Hírek
A mezőkövesdi pumpapálya beruházásának összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított.
Tovább

Duna House: továbbra is a fiatalok és az első lakásvásárlók az ingatlanpiac főszereplői

Gazdaság
Az Otthon Start Program (OSP) felfutásával 2025 őszére az első lakásvásárlók aránya Budapesten 41 százalékra, vidéken pedig rekordmagasra, 43 százalékra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét.
Tovább

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál

Gazdaság
A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.
Tovább
Hírek

Révész Máriusz: a kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

A mezőkövesdi pumpapálya beruházásának összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított.
Tovább
Gazdaság

Duna House: továbbra is a fiatalok és az első lakásvásárlók az ingatlanpiac főszereplői

Az Otthon Start Program (OSP) felfutásával 2025 őszére az első lakásvásárlók aránya Budapesten 41 százalékra, vidéken pedig rekordmagasra, 43 százalékra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét.
Tovább
Gazdaság

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál

A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény.
Tovább
Gazdaság

NAV: megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete

A közlemény szerint az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben használható, a NAV honlapjáról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület.
Tovább
Gazdaság

Tarolnak a szabad felhasználású kölcsönök, egy átlagos igénylő 5 évre tervez eladósodni

Az átlagos paraméterek alapján elvégzett kalkuláció eredményeként havi 63 640 forint és 74 281 forint közötti törlesztőrészlettel találkozhatunk a jelenleg elérhető ajánlatoknál.
Tovább
Hírek

Nagyszabású fejlesztés révén fejlődik az erdők ökológiai állapota az Őrségi Nemzeti Park területén

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években csaknem 1000 hektár erdőterületet vásárolt. Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a vagyonkezelésükben lévő erdők területe, mely mostanra 2500 hektár.
Tovább
Gazdaság

3 hónappal, azaz május végéig meghosszabbítják az árréscsökkentést

A drogériai termékek esetében - adatgyűjtés alapján - az intézkedés alá vont termékek esetében 29,1 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Több mint 2 millió magyar Revolut felhasználó élete változhat meg

A Revolut Banknak már működik magyarországi fióktelepe, ám a magyar ügyfelek még nem ez alá tartoznak, így a következő lépés az lesz, ha őket ide migrálják át. Hogy ez mikor történik meg, arra nézve nincsenek pontos információk, ám a dolgok gyorsan változhatnak.
Tovább
Pénzvilág

Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb.
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.

Révész Máriusz: a kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

A mezőkövesdi pumpapálya beruházásának összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított.
© 2026 | www.azuzlet.hu