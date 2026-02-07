Hirdetés
Kezdőlap Cégvilág A legnagyobb HR-szolgáltató az oktatásba fektet: segítik a vállalatokat a munkaerő képzésében,...
Cégvilág
No menu items!

A legnagyobb HR-szolgáltató az oktatásba fektet: segítik a vállalatokat a munkaerő képzésében, fejlesztésében

AzÜzlet.hu

A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól. A munkaerőhiány miatt egyre több vállalat szembesül a kihívással, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében képzéssel is tennie kell azért, hogy megfelelő minőségű emberek álljanak rendelkezésére.

Erre a kihívásra reagálva hajtott végre újabb stratégiai akvizíciókat a Prohuman Csoport: a piacvezető HR-szolgáltató két hazai és egy erdélyi oktatási vállalat felvásárlásával hozza létre új oktatási és kompetenciafejlesztési üzletágát, Prohuman Learning Solutions néven.

A Prohuman csoport kizárólagos tulajdont szerzett két jelentős hazai és egy erdélyi oktatási vállalatban, melyeket összeolvasztva a jövőben Prohuman Learning Solutions néven működtet.

  • A Prohuman tulajdonába került a Maker’s Red Box pedagógiai programcsomagot fejlesztő vállalat. Termékük számos nemzetközi oktatástechnológiai elismerésben részesült az elmúlt években, fejlett és fejlődő országokban egyaránt használják iskolák, felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok kompetencia fejlesztő eszközként vagy természettudományos tananyagként.
  • A felvásárlásban érintett másik két vállalat, a korábban EdTech brand alatt működő Modern Oktatási Eszközök Kft. és EdTech Transsylvania Srl. széles termék- és szolgáltatás-portfolióval közel 400 magyar nyelven oktatató intézményben aktív a robotika, alkotópedagógia és STEAM (természettudományok, informatika, műszaki tudományok, művészetek, matematika) területen.

Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac a gazdasági versenyben is le fog

„A munka világa annyira gyorsan változik a digitalizációnak, robotikának és AI-nak köszönhetően, hogy az oktatási intézmények nem tudják ezt teljes mértékben lekövetni. Emiatt a piaci szereplőknek is komoly felelőssége van a munkaerő képzésében, hiszen ők látják testközelből, milyen tudásra lehet, van szükség ma. Különösen igaz ez a humán szolgáltatókra, hiszen egyrészről számos szegmensben jelen vannak, másrészről alapvető üzleti érdekünk, hogy évek, évtizedek múlva is megfelelő számban és megfelelő minőségben, azaz megfelelő készségekkel és tudással felvértezve biztosítsunk a vállalkozásoknak embereket a folyamatos működés biztosításához” – mondta el Zakor Sándor, a Prohuman csoport elnöke.

Hozzátette: „A Prohuman csoport nem most kezdett el foglalkozni az oktatással. Hosszú évek óta szorosan együttműködtünk a most felvásárolt vállalatokkal, és mivel stratégiai célunk az oktatásfejlesztés, logikus lépés volt az akvizíció. Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac, a gazdasági versenyben is le fog. Ezzel a lépéssel még aktívabb szerepet szeretnénk vállalni a hazai munkaerő fejlesztésében, a reskilling és upskilling területen.  Mostantól konkrét oktatási és fejlesztési programok biztosításával is tudjuk támogatni ügyfeleinket, a legkülönbözőbb területeken működő vállalatokat. Olyan programokkal, melyek a munkaerőpiac legfontosabb kihívását, a kompetenciamérést és az dolgozók fejlesztését helyezik a középpontba.”

Munkaerőkölcsönzőből üzleti szolgáltatóvá fejlődött a Prohuman

A Prohuman Csoport az elmúlt években tudatos akvizíciós stratégiával építette fel széles körű HR-szolgáltatói portfóliót, amivel számos területen segíti az ügyfeleit. A nemzetközi terjeszkedés mellett a vállalat idehaza is több szegmensben hajtott végre felvásárlásokat, elsősorban az outsourcing és az üzleti szolgáltatások piacán, hogy a hagyományos HR-szolgáltatásokon túl magasabb hozzáadott értékű megoldásokat kínálhasson ügyfeleinek. A tavalyi létesítménygazdálkodási és contact center akvizíciókat követően a mostani bővülés újabb mérföldkő a cégcsoport növekedési stratégiájában.

„A Prohuman Csoport növekedési stratégiájának kulcseleme, hogy teljes körű szolgálatatás-portfólióval üzleti szolgáltatóként tudja segíteni ügyfelei folyamatos működését, a munkaerő biztosítását. Ez azt jelenti, hogy nem csupán munkaerőt biztosítunk, de ehhez kötődően HR-szolgáltatásokat nyújtunk, oktatási és képzési programokat biztosítunk, illetve olyan kulcsterületeken is segíteni tudjuk az ügyfeleinket, mint a létesítményüzemeltetés vagy éppen call center szolgáltatások biztosítása. Mindezt pedig már nemcsak itthon, hiszen a régió 6 másik országában is jelen vagyunk” – mondta el Zakor Sándor.

„A vállalatok versenyképessége a jövőben a munkaerő terén dől majd el. Azok lesznek az élen, akik rendelkeznek a megfelelő számú és képzettségű kollégával, olyan szakemberekkel, akik értik és képesek alkalmazkodni a digitális robbanás korához. Ezért is fektettünk az oktatás és kompetenciafejlesztési portfóliónkba. Az akvizíció révén a Prohuman Csoport termékei és szolgáltatásai immár a világ 30 országában jelennek meg, az európai régión túl a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában és Afrikában is” – tette hozzá a Prohuman csoport elnöke.

Az oktatási portfolió cégei a jövőben integráltan működnek, 2026. február 1-től a Prohuman Csoport leányvállalataként.  A Prohumannak immár 10 éves kortól a nyugdíjas foglalkoztatásig a társadalom szinte minden csoportja számára van az egyéni és vállalati kompetenciafejlesztéshez, pályaorientációhoz, karriertervezéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó értékajánlata.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann, a svájci Alpine AI startup alapítója szerint jövő karácsonyra már AI botok intézik majd a...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként reagál a globális memóriacsip hiányra, amely mostanra a mobiltelefon-piacot is elérte. A kérdés egyszerűnek tűnik,...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc célpontjai a szoftvercégek voltak. Az ok egyszerűnek tűnt: az előfizetéses, úgynevezett „ismétlődő bevétel” kiszámítható pénzáramlást...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

Cégvilág
A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Hírek
Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Cégvilág
Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább

Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt

Autó
Fontos változásra készül az Apple: hamarosan lehetővé teszi, hogy...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább
Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hírek

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a...
Tovább
Hírek

Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025...
Tovább
Gazdaság

Nagy István: A természet egyensúlyának fenntartásáért felelősséggel tartozunk

A vadászati évben 72 800 trófeát bíráltak el. Ezen belül a vadfajok aránya stabilitást mutat. Az őzagancsok 56 százalékkal az elsők, a második helyen pedig a gímszarvasagancsok voltak, 31 százalékkal. 
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A legnagyobb HR-szolgáltató az oktatásba fektet: segítik a vállalatokat a munkaerő képzésében, fejlesztésében

Oktatási akvizíciókkal erősít a Prohuman, saját képzési központtal segíti a munkaerőhiány kezelését.

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és...

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann, a svájci Alpine AI startup alapítója szerint jövő karácsonyra már AI botok intézik majd a...
© 2026 | www.azuzlet.hu