A legnagyobb HR-szolgáltató az oktatásba fektet: segítik a vállalatokat a munkaerő képzésében, fejlesztésében

A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól. A munkaerőhiány miatt egyre több vállalat szembesül a kihívással, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében képzéssel is tennie kell azért, hogy megfelelő minőségű emberek álljanak rendelkezésére.

Erre a kihívásra reagálva hajtott végre újabb stratégiai akvizíciókat a Prohuman Csoport: a piacvezető HR-szolgáltató két hazai és egy erdélyi oktatási vállalat felvásárlásával hozza létre új oktatási és kompetenciafejlesztési üzletágát, Prohuman Learning Solutions néven.

A Prohuman csoport kizárólagos tulajdont szerzett két jelentős hazai és egy erdélyi oktatási vállalatban, melyeket összeolvasztva a jövőben Prohuman Learning Solutions néven működtet.

A Prohuman tulajdonába került a Maker’s Red Box pedagógiai programcsomagot fejlesztő vállalat. Termékük számos nemzetközi oktatástechnológiai elismerésben részesült az elmúlt években, fejlett és fejlődő országokban egyaránt használják iskolák, felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok kompetencia fejlesztő eszközként vagy természettudományos tananyagként.

pedagógiai programcsomagot fejlesztő vállalat. Termékük számos nemzetközi oktatástechnológiai elismerésben részesült az elmúlt években, fejlett és fejlődő országokban egyaránt használják iskolák, felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok kompetencia fejlesztő eszközként vagy természettudományos tananyagként. A felvásárlásban érintett másik két vállalat, a korábban EdTech brand alatt működő Modern Oktatási Eszközök Kft. és EdTech Transsylvania Srl. széles termék- és szolgáltatás-portfolióval közel 400 magyar nyelven oktatató intézményben aktív a robotika, alkotópedagógia és STEAM (természettudományok, informatika, műszaki tudományok, művészetek, matematika) területen.

Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac a gazdasági versenyben is le fog

„A munka világa annyira gyorsan változik a digitalizációnak, robotikának és AI-nak köszönhetően, hogy az oktatási intézmények nem tudják ezt teljes mértékben lekövetni. Emiatt a piaci szereplőknek is komoly felelőssége van a munkaerő képzésében, hiszen ők látják testközelből, milyen tudásra lehet, van szükség ma. Különösen igaz ez a humán szolgáltatókra, hiszen egyrészről számos szegmensben jelen vannak, másrészről alapvető üzleti érdekünk, hogy évek, évtizedek múlva is megfelelő számban és megfelelő minőségben, azaz megfelelő készségekkel és tudással felvértezve biztosítsunk a vállalkozásoknak embereket a folyamatos működés biztosításához” – mondta el Zakor Sándor, a Prohuman csoport elnöke.

Hozzátette: „A Prohuman csoport nem most kezdett el foglalkozni az oktatással. Hosszú évek óta szorosan együttműködtünk a most felvásárolt vállalatokkal, és mivel stratégiai célunk az oktatásfejlesztés, logikus lépés volt az akvizíció. Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac, a gazdasági versenyben is le fog. Ezzel a lépéssel még aktívabb szerepet szeretnénk vállalni a hazai munkaerő fejlesztésében, a reskilling és upskilling területen. Mostantól konkrét oktatási és fejlesztési programok biztosításával is tudjuk támogatni ügyfeleinket, a legkülönbözőbb területeken működő vállalatokat. Olyan programokkal, melyek a munkaerőpiac legfontosabb kihívását, a kompetenciamérést és az dolgozók fejlesztését helyezik a középpontba.”

Munkaerőkölcsönzőből üzleti szolgáltatóvá fejlődött a Prohuman

A Prohuman Csoport az elmúlt években tudatos akvizíciós stratégiával építette fel széles körű HR-szolgáltatói portfóliót, amivel számos területen segíti az ügyfeleit. A nemzetközi terjeszkedés mellett a vállalat idehaza is több szegmensben hajtott végre felvásárlásokat, elsősorban az outsourcing és az üzleti szolgáltatások piacán, hogy a hagyományos HR-szolgáltatásokon túl magasabb hozzáadott értékű megoldásokat kínálhasson ügyfeleinek. A tavalyi létesítménygazdálkodási és contact center akvizíciókat követően a mostani bővülés újabb mérföldkő a cégcsoport növekedési stratégiájában.

„A Prohuman Csoport növekedési stratégiájának kulcseleme, hogy teljes körű szolgálatatás-portfólióval üzleti szolgáltatóként tudja segíteni ügyfelei folyamatos működését, a munkaerő biztosítását. Ez azt jelenti, hogy nem csupán munkaerőt biztosítunk, de ehhez kötődően HR-szolgáltatásokat nyújtunk, oktatási és képzési programokat biztosítunk, illetve olyan kulcsterületeken is segíteni tudjuk az ügyfeleinket, mint a létesítményüzemeltetés vagy éppen call center szolgáltatások biztosítása. Mindezt pedig már nemcsak itthon, hiszen a régió 6 másik országában is jelen vagyunk” – mondta el Zakor Sándor.

„A vállalatok versenyképessége a jövőben a munkaerő terén dől majd el. Azok lesznek az élen, akik rendelkeznek a megfelelő számú és képzettségű kollégával, olyan szakemberekkel, akik értik és képesek alkalmazkodni a digitális robbanás korához. Ezért is fektettünk az oktatás és kompetenciafejlesztési portfóliónkba. Az akvizíció révén a Prohuman Csoport termékei és szolgáltatásai immár a világ 30 országában jelennek meg, az európai régión túl a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában és Afrikában is” – tette hozzá a Prohuman csoport elnöke.

Az oktatási portfolió cégei a jövőben integráltan működnek, 2026. február 1-től a Prohuman Csoport leányvállalataként. A Prohumannak immár 10 éves kortól a nyugdíjas foglalkoztatásig a társadalom szinte minden csoportja számára van az egyéni és vállalati kompetenciafejlesztéshez, pályaorientációhoz, karriertervezéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó értékajánlata.