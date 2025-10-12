A legújabb HR kihívás – tehetségvadászat felsőfokon

Mesterséges intelligencia (MI) ide, MI oda, hatalmas harc folyik az üzleti életben a tehetségek megtalálásáért és bevonzásáért a cégekbe. A fejvadászaton, toborzáson kívül kevés szó esik arról, hogyan igyekeznek a vállalatok – sok új módszerrel – „kívánatosabbá” tenni, s a versenytársaknál eredményesebben „eladni” magukat. Napjainkban ugyanis a tehetséges, állást kereső, vagy éppen új munkahelyet nem kereső, de csábítható munkaerő megszerzése nagy kihívás és kiemelt jelentőségű stratégiai kérdés.

Évtizedünkben a tehetségmenedzsment két fő iránya az új tehetségek megszerzése, illetve a meglévők megtartása. A gyorsan változó munkaerőpiac, a szakemberhiány és a növekvő elvárások miatt mind a fejvadász cégeknek, mind pedig a közvetítők igénybevételét mellőző vállalatoknak egyre nehezebb megtalálni és megtartani a megfelelő munkatársakat. A legnagyobb nehézség abban rejlik, hogy a cégek nem mindig tudják összehangolni saját igényeiket a jelentkezők elvárásaival. Viszont nagy versenyelőnyt jelenthet a tehetségek megszerzésében, ha egy cég képes különbözni a versenytársaitól, és olyan pozitív színben tud feltűnni a munkavállalók előtt, hogy azok belső motivációtól vezérelve akarjanak a vállalatnál dolgozni, ne a cégnek kelljen küzdenie értük.

Nem csak a jövedelem a fontos

Ma már a kiemelkedő tehetségek munkaerő piaca túl van azon a szakaszon, amikor az álláskeresésben a fizetés és a jövedelem nagysága volt szinte az egyetlen fontos tényező. Számos „rejtett” szakember van, akik magasabb pozíciókra, vezetői szerepre vágynak, de nem akarják nyilvánosan hirdetni az álláskeresésüket. Ugyanakkor a demográfiai változások (például a népesség öregedése világszerte), a készségbeli hiányosságok és a növekvő verseny mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a cégek egyre nehezebben találnak számukra megfelelő munkatársakat. A tehetségek felkutatása és megtalálása, valamint a cégeknek és a tehetséges munkavállalóknak az egymásra találása nagy kihívást jelent mindkét oldalon. A munkaerőhiányt – gyakorlatilag minden szinten – tovább súlyosbítja a külföldre vándorlás.

Mielőtt rátérnénk arra, hogyan tudják, tudnák a cégek magukat jobban „eladni” az általuk keresett elit munkaerőnek, érdemes megjegyezni, hogy sok pályázó nem rendelkezik azokkal a készségekkel, amelyeket a cégek elvárnak. Ez nemcsak szakmai tudást, hanem az úgynevezett puha készségeket is jelenti, például a kommunikációt, a problémamegoldást vagy a csapatmunkát. (Számos országban az oktatási rendszer és a munkaerőpiac igényei gyakran nincsenek összhangban.)

A szervezetek, vállalatok számottevő része ma már fejvadász cégeken keresztül keresi a kiemelkedő tehetségű munkaerőt. (Ez persze nem helyettesíti azt, hogy cég- és a HR vezetésnek házon belül is rendszeresen körül kell néznie, kit, kiket lehet előléptetni, fejlesztő-, továbbképző tanfolyamokra beiskolázni, vagy éppen külföldre küldeni tapasztalatcserére.) Vannak azonban olyan teendők, feladatok, fejlesztések, amelyeket a tehetséges munkavállalókat megszerezni akaró vállalatoknak kell elvégezniük, hogy (még) vonzóbbá tegyék magukat. Fontos megjegyezni, hogy ez nem a fejvadász cégek, és nem is a toborzási szakértők feladata.

Előtérben a munkáltatói márkaépítés

A munkaerőtoborzás elsősorban az azonnali munkaerőhiány vagy megüresedés mielőbbi megoldását célozza meg. Lehetőleg gyorsan. Ezzel szemben a tehetséges munkaerők bevonzása főleg a magasan képzett jelöltekre „vadászik” olyan munkakörök betöltésére, amelyekre nem könnyű szakembert találni. Az ebbe a kategóriába tartozó szervezetek és a vállalatok felmérik és tervezik a hosszabb távú szakember igényüket.

Az egyik legfontosabb bevonzási technika és eszköz a céges márkaépítés (employer branding). A vállalatoknak ki kell alakítaniuk és kommunikálniuk kell kultúrájukat, értékeiket és előnyeiket, hogy vonzó munkáltatók legyenek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy kiemelkedjenek a versenytársaik közül és igen fontos célpontokká váljanak a tehetséges munkavállalók számára. A vállalati márkaépítés azért lett kulcsfontosságú az utóbbi években, mert a munkaerőpiaci kihívások (például a fluktuáció, a megfelelő jelentkezők hiánya, valamint a költségvetési korlátok) azt mutatják, hogy a cégeknek egyre láthatóbbnak és hitelesebbnek kell lenniük a munkaerőpiacon.

A hazai munkáltatói márka-helyzet

Magyarország első munkáltatói márkaépítésre szakosodott cége, a Brandfizz tavaly széleskörű kutatást végzett, hogy átfogó képet kapjon és adjon a hazai munkáltatói márkák helyzetéről és kilátásairól. A Brandfizz Compass kutatása 321 vállalatot kérdezett meg, amelyek mintegy 260 ezer munkavállalót képviseltek 14 iparágban. A kutatás fő célja az volt, hogy feltárja a legnagyobb employer branding kihívásokat, és iránymutatást adjon a vállalatoknak a tehetségek megszerzéséhez és megtartásához. A felmérés különös figyelmet szentelt a toborzásra, a megtartási stratégiákra, valamint arra, hogyan oszlik meg az employer branding alkalmazásának felelősség a szervezeten belül.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a magyar vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a munkáltatói márkaépítésre. A megkérdezett cégek 47 százaléka jelezte, hogy idén növeli a munkáltatói márkára fordítandó kiadásait. Erre ösztönöz a növekvő fluktuáció, a releváns jelentkezők hiánya, valamint a tehetségek megszerzése iránti igény. Fontos megállapítása a kutatásnak, hogy az employer branding már nem csak a HR terület felelőssége, hanem stratégiai fontosságú feladat is, amely segíti a toborzást, az elkötelezettséget és a megtartást. Egyértelműen megállapítható, hogy a munkáltatói márkaépítés a következő években kulcsszerepet fog játszani a munkaerő megtartásában és a tehetségek megszerzésében.

A felmérés nagy figyelmet fordított a toborzásra, a megtartási stratégiákra, valamint arra, hogyan oszlik meg az employer branding felelősség szervezeten belül.

A Brandfizz kutatása arra is rávilágított, hogy az employer branding eredményessége mérhető. A legfontosabb mérőszámok közé tartozik a jelentkezők száma, a fluktuáció mértéke, valamint a cég ismertsége a munkaerőpiacon. A sikeres munkáltatói márkák az átlagnál 25 százalékkal magasabb profitot termelnek, így egyre több vállalat látja be, hogy hosszú távon megtérülnek a márkaépítésbe fektetett erőforrások.

A mesterséges intelligencia (AI) egyre inkább jelen van a munkáltatói márkaépítés területén is. A válaszadók 57 százaléka használ AI eszközöket (például a ChatGPT-t), azonban sok esetben szabályozás nélkül. Az AI szerepe kulcsfontosságú lehet a toborzási folyamatok optimalizálásában és a jelöltélmény javításában, de a jövőben a cégeknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az AI-hoz kapcsolódó tréningekre és irányelvekre.

Mi vonzza a tehetségeket?

A munkáltatói márkaépítésnek és magának a márkának számos területe, összetevője van, amelyekre a szervezetek és a vállalatok igyekeznek megkülönböztetett figyelmet fordítani a tehetségek bevonzása érdekében. Ezek közül érdemes néhányat megemlíteni:

pozitív vállalati kultúra és hírnév

a láthatóság és a hitelesség növelése a munkaerő piacon

karrierfejlesztési, folyamatos fejlődési lehetőségek biztosítása

rugalmas munkavégzési megoldások

vonzó marketing stratégia

versenyképes jövedelem

munka-magánélet egyensúlyának biztosítása

nem pénzbeli juttatások széles köre (például részvényopció, céges autó magánhasználatra is, magas színvonalú egészségbiztosítás)

belső képzések, mentori lehetőségek

készségfejlesztő programok

értékek és előnyök kommunikálása

az állásajánlatok minősége és tartalma

a szervezet egyedi értékeinek és előnyeinek kiemelése

Korosztályra és testre szabott ajánlatok

Miután a tehetséges, elkötelezett munkavállalók bevonzása kiemelten fontos a cégek számára, az állásajánlatok elkészítésekor figyelembe kell venni a célcsoport igényeit és preferenciáit is. A különböző korosztályok és szakmai területek eltérő elvárásokkal rendelkeznek, ezért fontos, hogy az álláshirdetések testreszabottak legyenek. A fiatalabb generációk például nagyobb hangsúlyt fektetnek a munka-magánélet egyensúlyára és a rugalmas munkavégzési lehetőségekre, míg a tapasztaltabb szakemberek inkább a stabilitást és a szakmai kihívásokat keresik.

A munkáltatói márka, a brand az egyik legfontosabb eszköz az ifjú tehetségek bevonzására. Viszont nagy kihívás, hogyan lehet megtartani és gondozni az Y-, és Z-generációs ígéretes tehetségeket. Többek között emiatt van az, hogy sok cégnél már nemcsak a vállalati kultúra fontos eleme, hanem az üzleti stratégiának is alapvető része a tehetséggondozás. Nem kevésbé a legígéretesebb emberek megszerzése a stratégiailag kiemelt és jelentős növekedési lehetőséggel rendelkező területekre.

Nemzetközi kitekintés

A hazai munkáltatói márkaépítés irányzatait és fontosságát a nemzetközi felmérések is alátámasztják: a jól ismert Mercer HR-cég Global Talent Acquisition jelentése arra mutat rá, hogy a kompetens szakemberekért folyó növekvő verseny miatt a megfelelő tehetségek bevonzása jelenti ma a cégek számára a legnagyobb kihívást (41 százalék), ezért mostanra a stratégiai munkáltatói márka építése valóban prioritás lett.

A márkaépítés részeként a költséghatékonyság, valamint a gyors üzleti reagálás fontossága miatt a rugalmas foglalkoztatási megoldások is egyre elterjedtebbek. Ez nemcsak a távmunka lehetőségét jelenti, hanem a nem-szerződéses munkaerő (bérelt vagy megbízott) növekvő arányát is. 2023-ban a megkérdezett cégek több mint fele vett fel legalább egy embert teljes távmunkában és/vagy szabadúszó, megbízotti státuszban. A felmérések szerint a cégek 70 százaléka hisz az újrafelvétel (úgynevezett bumeráng munkaerő) hatékonyságában.

A tehetséges, elsősorban fiatal munkaerő prioritásaiban első helyen szerepel a munka és a magánélet egyensúlya, míg a pénzbeli juttatások csak a második helyen. A harmadik helyet a képzési és továbbképzési, fejlődési lehetőségek jelentik, ezeket a munkáltatói márka és a céges vízió követik szorosan. Nem kevésbé fontos a munkahelyi kultúra színvonala, annak összetevői, ismertsége és elismertsége.

A kutatások, a felmérések is megerősítik, hogy a következő 5 évben a szervezetek várhatóan kiemelt feladatként kezelik az erős munkáltatói márkaépítést a legjobb munkaerő vonzása és megtartása érdekében. Nagy figyelmet fordítanak a vállalati kultúrára, a világos jövőképre és azokra az értékekre, amelyekkel a munkavállalók azonosulni tudnak. További fókusz lesz a munkavállalói élményt erősítő technológiai integráció, valamint azok az ugyancsak technológiai befektetések, amelyek az adatvezérelt döntéshozatal és az ismétlődő folyamatok automatizálása révén növelik a hatékonyságot.

Önfényezés helyett valós értékek

Visszatérve a munkáltatói márkaépítésre: a kiemelkedő tehetségeket kereső szervezetek, vállalatok ezen a területen is igen nagy versenyben vannak. Lejárt az önfényezés, a nagyotmondás, a túlígérgetések korszaka, a brandet – többek között – valós értékekre, reális lehetőségekre, vonzó jövőképre kell építeni. Egyértelművé kell tenni tényekkel, tervekkel, adatokkal, személyes példákkal, hogy cégünk vonzó, kívánatos, mai kifejezéssel élve „szexis” a tehetséges szakemberek számára.

Miért is van erre szükség? A PWC széleskörű nemzetközi felmérése szerint a megkérdezettek 65 százaléka (!) keres új munkahelyet. A cégvezetők 88 százalékának véleménye szerint a szokásosnál nagyobb a munkaerő fluktuációja. Ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy a vállalatoknak igencsak kreatív stratégiákkal kell rendelkezniük a számukra ideális szakemberek bevonzására, megszerzésére, valamint megtartására.

Új feladat a bevonzási stratégia kidolgozása

Világszerte mind több szervezet és cég dolgoz ki tehetség-bevonzási stratégiát és tervet. Ezek a dokumentumok többek között kitérnek a munkáltatói márkaépítésre, a jelöltek elkötelezettségének mérésére és alakítására, a munkavégzési körülmények javítására, a karriertervezésre, a cégkultúrára, a belső kommunikációra, valamint a vezetők és a dolgozók értékelésének módszereire, gyakoriságára. Ez a stratégia fontos része a vállalatok HR és üzleti célkitűzéseinek.

Milyen előnyökkel jár a tehetségek bevonzása?

Néhány ezek közül:

magas minőségű és tudású munkaerő

a munkaerő fluktuációjának valószínű csökkenése

a szervezeti- és a cégkultúra gazdagítása

kisebb toborzási költségek a jövőben

jobb versenypozíció

a hírnév, az elismertség magasabb szintre emelése

erősebb dolgozói elkötelezettség

új ötletek, innováció, több kreativitás

a munkaerő-diverzitás szélesítése

Bevonzási verseny

A tehetségek bevonzása és toborzása között jelentős a tartalmi és a folyamatbeli különbség. A toborzásnál a szervezet, a cég megüresedett hely(ek)re keres – lehetőleg azonnal -munkaerőt a követelmények és a juttatások pontos megnevezésével hirdetés vagy fejvadász-ügynökség segítségével. Ezt követik az interjúk, majd a kiválasztás és a munkaszerződés megkötése. Érdemes ismételten hangsúlyozni, hogy a bevonzásnál az időtényező kevésbé fontos, mint a „sima” toborzásnál. A bevonzásnál a kiemelkedően magas szakmai tudás, a kölcsönös és hosszú távú elköteleződés, a karrier lehetőségek vannak előtérben.

A cégek között szinte kíméletlen verseny folyik a tehetségek bevonzása területén is. Ma már az is nyilvánvaló, hogy versenyelőnyt, üzleti pozíció-javulást és tekintélynövekedést is „hoznak” a tehetségek.

Meg is kell tartani!

Persze a kiemelkedő tehetségeket nem csak meg kell szerezni, hanem tudásukat fejleszteni, karrier-pályájukat biztosítani kell, s meg is kell tartani őket. Emellett nem szabad megfeledkezni a meglévő jó munkaerő képzéséről, pozícióhoz juttatásáról, megtartásáról sem. De ezek már egy másik komplex feladatot jelentenek a szervezetek tulajdonosai és vezetői számára.

Dr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant