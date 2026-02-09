A Luckin Coffee prémium irányba lép, miközben a Starbucks visszavonul Kínában

Új szintre lép a verseny a kínai kávépiacon: a Luckin Coffee megnyitotta első prémium zászlóshajó (flagship) üzletét, közvetlen kihívást intézve a Starbucks Reserve koncepciója ellen. A lépés időzítése nem véletlen: a Starbucks éppen értékesíti kínai üzletágának többségi részét, miközben a hazai rivális egyre magabiztosabban terjeszkedik – számolt be róla a CNBC.

A Luckin vasárnap hivatalosan is megnyitotta kétszintes Luckin Coffee Origin Flagship üzletét a Hongkonggal határos Sencsenben, amely éles szakítást jelent a cég eddigi, alacsony árú, elsősorban elviteles kioszkokra épülő modelljével. Ez a stratégia tette lehetővé, hogy a Luckin üzletszámban megelőzze a Starbucksot Kínában.

Prémium kínálat, magasabb árak

Az új zászlóshajó üzletben a Luckin a megszokott 1–2 dolláros americano és latte áraknál magasabb árszinten kínál filteres és cold brew kávékat. A vásárlók választhatnak brazil, etióp vagy a kínai Jünnan tartományból származó kávébabok közül, a „származási hely” (origin) narratívára építve – ez a megközelítés régóta a Starbucks prémium stratégiájának alapja.

A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az üzlet január 20-i nyitása óta 1–3 órás várakozási idők alakultak ki, ami komoly fogyasztói érdeklődésre utal. A 420 négyzetméteres üzlet a Luckin 30 000-ikhez közelítő. egységeként szerepel a vállalat kommunikációjában.

Starbucks nyomás alatt

A lépés jól mutatja, mennyire kiélezetté vált a verseny a világ egyik leggyorsabban növekvő kávépiacán. A Starbucks 2017-ben Sanghajban nyitotta meg második Reserve Roastery „megaboltját”, de azóta helyi láncok és butik kávézók sora jelent meg, gyakran a Starbucks árainak feléért kínálva italokat.

A Starbucks Kínában jelenleg több mint 8 000 üzletet működtet, míg a Luckin világszerte 29 214 egységnél tartott 2025 szeptemberének végén. A Starbucks 2025 végén bejelentette, hogy kínai üzletágának 60 százalékát értékesíti a Boyu Capitalnek, miközben 40 százalékos részesedést megtart. A tranzakció a vállalat szerint 13 milliárd dollárra értékeli a kínai üzletet.

Luckin: növekedés és visszatérés

A Luckin Coffee 2025 harmadik negyedévében 1,55 milliárd dollár árbevételt ért el, ami közel 48 százalékos növekedés éves alapon. A bevétel döntő része saját üzemeltetésű üzletekből származik.

A vállalat ezzel tovább erősíti visszatérését a 2020-as könyvelési botrány után, amely a Nasdaqról való kivezetéshez vezetett. A Luckin részvényei jelenleg is az amerikai tőzsdén kívüli piacon forognak, piaci értéke mintegy 10,5 milliárd dollár. A cégvezetés nem zárta ki a későbbi amerikai újra tőzsdei bevezetés lehetőségét.

Digitális modell és globális terjeszkedés

A Luckin egyik legfontosabb versenyelőnye a teljesen appalapú rendelési rendszer, amely közvetlen kapcsolatot épít a fogyasztókkal, és hatékony adatvezérelt működést tesz lehetővé. Emellett a márka számos, fiatalokat célzó együttműködéssel – például a Moutai szeszmárkával, animációs és videojáték-franchise-okkal – növeli elérését.

A cég nemzetközi terjeszkedése is gyorsul: tavaly nyáron nyitotta meg első amerikai üzleteit New Yorkban, ahol február elejére 10 egységig jutott. Emellett 68 üzletet működtet Szingapúrban, és 45 közös üzemeltetésű egysége van Malajziában.

Elemzők szerint a kínai kávépiac továbbra is gyors átalakulás alatt áll. A fiatal fogyasztók egyre inkább élményt és érzelmi kötődést keresnek, nem pusztán koffeint. A Luckin prémium nyitása azt jelzi: a verseny már nem csak az árakról, hanem a márkaélményről és a pozicionálásról szól.

Kocsis Erika

Fotók: facebook/LuckinCoffeSingapore