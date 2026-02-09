Hirdetés
Kezdőlap Hírek A Luckin Coffee prémium irányba lép, miközben a Starbucks visszavonul Kínában
Hírek
No menu items!

A Luckin Coffee prémium irányba lép, miközben a Starbucks visszavonul Kínában

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Új szintre lép a verseny a kínai kávépiacon: a Luckin Coffee megnyitotta első prémium zászlóshajó (flagship) üzletét, közvetlen kihívást intézve a Starbucks Reserve koncepciója ellen. A lépés időzítése nem véletlen: a Starbucks éppen értékesíti kínai üzletágának többségi részét, miközben a hazai rivális egyre magabiztosabban terjeszkedik – számolt be róla a CNBC.

A Luckin vasárnap hivatalosan is megnyitotta kétszintes Luckin Coffee Origin Flagship üzletét a Hongkonggal határos Sencsenben, amely éles szakítást jelent a cég eddigi, alacsony árú, elsősorban elviteles kioszkokra épülő modelljével. Ez a stratégia tette lehetővé, hogy a Luckin üzletszámban megelőzze a Starbucksot Kínában.

Prémium kínálat, magasabb árak

Az új zászlóshajó üzletben a Luckin a megszokott 1–2 dolláros americano és latte áraknál magasabb árszinten kínál filteres és cold brew kávékat. A vásárlók választhatnak brazil, etióp vagy a kínai Jünnan tartományból származó kávébabok közül, a „származási hely” (origin) narratívára építve – ez a megközelítés régóta a Starbucks prémium stratégiájának alapja.

A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az üzlet január 20-i nyitása óta 1–3 órás várakozási idők alakultak ki, ami komoly fogyasztói érdeklődésre utal. A 420 négyzetméteres üzlet a Luckin 30 000-ikhez közelítő. egységeként szerepel a vállalat kommunikációjában.

Starbucks nyomás alatt

A lépés jól mutatja, mennyire kiélezetté vált a verseny a világ egyik leggyorsabban növekvő kávépiacán. A Starbucks 2017-ben Sanghajban nyitotta meg második Reserve Roastery „megaboltját”, de azóta helyi láncok és butik kávézók sora jelent meg, gyakran a Starbucks árainak feléért kínálva italokat.

A Starbucks Kínában jelenleg több mint 8 000 üzletet működtet, míg a Luckin világszerte 29 214 egységnél tartott 2025 szeptemberének végén. A Starbucks 2025 végén bejelentette, hogy kínai üzletágának 60 százalékát értékesíti a Boyu Capitalnek, miközben 40 százalékos részesedést megtart. A tranzakció a vállalat szerint 13 milliárd dollárra értékeli a kínai üzletet.

Luckin: növekedés és visszatérés

A Luckin Coffee 2025 harmadik negyedévében 1,55 milliárd dollár árbevételt ért el, ami közel 48 százalékos növekedés éves alapon. A bevétel döntő része saját üzemeltetésű üzletekből származik.

A vállalat ezzel tovább erősíti visszatérését a 2020-as könyvelési botrány után, amely a Nasdaqról való kivezetéshez vezetett. A Luckin részvényei jelenleg is az amerikai tőzsdén kívüli piacon forognak, piaci értéke mintegy 10,5 milliárd dollár. A cégvezetés nem zárta ki a későbbi amerikai újra tőzsdei bevezetés lehetőségét.

Digitális modell és globális terjeszkedés

A Luckin egyik legfontosabb versenyelőnye a teljesen appalapú rendelési rendszer, amely közvetlen kapcsolatot épít a fogyasztókkal, és hatékony adatvezérelt működést tesz lehetővé. Emellett a márka számos, fiatalokat célzó együttműködéssel – például a Moutai szeszmárkával, animációs és videojáték-franchise-okkal – növeli elérését.

A cég nemzetközi terjeszkedése is gyorsul: tavaly nyáron nyitotta meg első amerikai üzleteit New Yorkban, ahol február elejére 10 egységig jutott. Emellett 68 üzletet működtet Szingapúrban, és 45 közös üzemeltetésű egysége van Malajziában.

Elemzők szerint a kínai kávépiac továbbra is gyors átalakulás alatt áll. A fiatal fogyasztók egyre inkább élményt és érzelmi kötődést keresnek, nem pusztán koffeint. A Luckin prémium nyitása azt jelzi: a verseny már nem csak az árakról, hanem a márkaélményről és a pozicionálásról szól.

Kocsis Erika

Fotók: facebook/LuckinCoffeSingapore

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem ugyanis három új pszichológiai mesterképzést indít orvos- és egészségtudományi területen.
Tovább
Hírek

Most a kínai nénikék befektetőként hajtják fel az arany- és ezüstlázat. Az ezüst az új arany?

A globális arany- és ezüstpiac elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanásának egyik legfontosabb motorja nem az intézményi befektetők köre, hanem a kínai háztartások milliói. Az úgynevezett...
Tovább
Hírek

Forró infláció jöhet a hideg Amerikában

Pénteken érkeznek a januári amerikai inflációs adatok, a piaci konszenzus pedig mérsékelt, 0,3 százalékos havi áremelkedést vár, ami az éves inflációt 2,5 százalékra hűtené....
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Technológiai szuverenitás: 700 millió eurós beruházással rúgja be az EU a chip piac kapuját

Fókuszban
A létesítmény nem tömegtermelésre készült: célja, hogy a kutatási fázisból a gyártás előszobájába vigye a legújabb fejlesztéseket.
Tovább

Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem

Gazdaság
A Semmelweis Egyetem ugyanis három új pszichológiai mesterképzést indít orvos- és egészségtudományi területen.
Tovább

Lakásfelújítás: garancia csak akkor van, ha tudjuk, ki a felelős

Fogyasztóvédelem
Ha a szakszerűtlen beépítés miatt 5 év múlva párásodik vagy vetemedik a szerkezet, a javítás költsége többszöröse lesz a kezdeti megtakarításnak
Tovább

Kék bolygó – Űrkutatásból ismert megoldással spórol energiát egy magyar cég

Energia
A világ energiafelhasználásának 80 százaléka olaj, szén vagy gáz, tehát e téren nagy szükség van takarékosságra.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

A Luckin Coffee prémium irányba lép, miközben a Starbucks visszavonul Kínában

Új szintre lép a verseny a kínai kávépiacon: a...
Tovább
Gazdaság

Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem ugyanis három új pszichológiai mesterképzést indít orvos- és egészségtudományi területen.
Tovább
Hírek

Most a kínai nénikék befektetőként hajtják fel az arany- és ezüstlázat. Az ezüst az új arany?

A globális arany- és ezüstpiac elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanásának...
Tovább
Hírek

Forró infláció jöhet a hideg Amerikában

Pénteken érkeznek a januári amerikai inflációs adatok, a piaci...
Tovább
Hírek

Egyre többen keresik az új építésű lakóingatlanokat

Az Otthon Start program júliusi bejelentése óta a családi házakra kiadott építési engedélyek havi száma stabilan 700 felett maradt, ami dinamikus növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest.
Tovább
Agrár

Dupla díjat nyert az „Erdő a köbön” projekt

Két rangos elismerést kapott az „Erdő a köbön” projekt a vasárnap megrendezett Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Congress Centerben.
Tovább
Agrár

Szoros együttműködésben az agrárgazdasági és a vadgazdálkodási szervezetek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet a jövőben még szorosabban együttműködik az agrárgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fenntartható működtetése érdekében.
Tovább
Cégvilág

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb.
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A Luckin Coffee prémium irányba lép, miközben a Starbucks visszavonul Kínában

Új szintre lép a verseny a kínai kávépiacon: a Luckin Coffee megnyitotta első prémium zászlóshajó (flagship) üzletét, közvetlen kihívást intézve a Starbucks Reserve koncepciója...

Technológiai szuverenitás: 700 millió eurós beruházással rúgja be az EU a chip piac kapuját

A létesítmény nem tömegtermelésre készült: célja, hogy a kutatási fázisból a gyártás előszobájába vigye a legújabb fejlesztéseket.
© 2026 | www.azuzlet.hu