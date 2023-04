A magyar agrárium jövője a generációváltáson múlik

Minden eddiginél hangsúlyosabbá válik a generációváltás a mezőgazdaságban. Ennek egyrészt az az oka, hogy legkésőbb 2024-től nagy számban jelennek meg a tevékenység elindítására vagy a meglévő fejlesztésére is fordítható pályázatok. Másrészt a gazdaságok átadását szabályozó törvény januári hatályba lépésével a gazdaság átadása világos szabályozás mellett lehetővé vált.

Az Agrárközösség szakértői szerint érdemes a tervezésre és a felkészülésre fordítani a következő időszakot. Ezt a felkészülést támogatja az Agrárközösség fiatal gazdáknak, valamint a gazdaságátadásban érintett feleknek induló hiánypótló mentorprogrammal.



Történelmi léptékű átalakulás kapujában áll a magyar agrárium: végre küszöbön a hazai mezőgazdaság megújulása, így az élelmiszer-előállítás szempontjából egyre égetőbb generációváltás. A hazai agrárgazdaság sorsdöntő átalakulásához ráadásul rövidesen minden eszköz elérhetővé válik.

Érdemes ezért már most elkezdeniük a felkészülést azoknak, akik újonnan indítanak valamilyen tevékenységet, de azoknak is, akik bővíteni, fejleszteni szeretnék már meglévő egyéni, vagy családi gazdaságukat.



A fiataloknak tetszik a mezőgazdaság, mint életpálya



„A fiatalok számára az elmúlt években ismét valós életpályát kínál az agrárium, emellett a tapasztalataink is bizakodásra adnak okot, mivel azt tapasztaljuk egyre többen tekintenek akár az állattartásra akár a növénytermesztésre valós karrierlehetőségként. Az előttünk álló időszakban minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy aki szeretne, belevághasson a számára vonzó mezőgazdasági tevékenységbe” – mondta Kovács Viktória, az agrárium szereplőinek támogatását célzó szakmai csapat, az Agrárközösség Kft. pályázati üzletágának vezetője.

Jönnek a vidék pályázatai



A szakértő kiemelte, hogy már az idei év második felétől, nagy számban pedig 2024-ben megjelenhetnek az agrárium fejlesztési és beruházási pályázatai. Emellett számos, az agrárvállalkozás beindításához szükséges támogatási konstrukcióra is számítani lehet.

Kovács Viktória példaként említette: a 18 és 40 év közötti fiatal gazdák külön jogcímen pályázhatnak az induláshoz jelentős összegű vissza nem térítendő támogatásra. Ők más jogcímeken – például a hozzá kapcsolódó beruházási felhíváson, vagy az öntözésfejlesztési pályázaton – is elnyerhetnek támogatásokat.

Formálódik egy új nemzedék



Végre a generációváltás kapujában áll a magyar agrárium, amelyet nagyban elősegít az idén januárban hatályba lépett, az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény.

„A hiánypótló szabályozás jelentőségét jól mutatja, hogy Magyarországon a gazdaságok irányítóinak 35 százaléka 65 év feletti. A legtöbben pedig a gondtalan nyugdíjas évek kapujában azzal szembesülnek, nem tudják kire rábízni az egész életük kemény munkájának eredményeit. Az érintett gazdálkodók gyermekei pedig gyakran teljesen más pályát választanak. Az új törvény végre tisztázza, hogy ki lehet az átadó és az átvevő” – mutatott rá Kovács Viktória.

A gazdaságátadóval szembeni követelmények: Az a gazdálkodó szerződhet átadóként, aki már nyugdíjas, vagy öt éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt. Fontos követelmény, hogy az érintett legalább tíz éve a saját nevében folytatott mező- erdőgazdasági tevékenységet, amelyből igazolható árbevétele származott.

A gazdaságátvevővel szembeni elvárások: A gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, ötven év alatti őstermelő vagy agrártevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetéséhez a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. Az lehet a gazdaság átvevője, aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói, vagy az átadóval legalább hét éve munkaviszonyban áll.

Mentorok segítik a felkészülést



Látható tehát milyen óriási lehetőség előtt áll a magyar agrárium, és egyértelmű, hogy aki szeretne, az minden korábbinál egyszerűbben vághat bele saját gazdaság alapításába, vagy a családi gazdaság továbbvitelébe. Az elköteleződést, adott esetben a teljes életpályaváltást nehéz döntések kísérik, és a gazdaság működéshez szükséges adminisztráció ráadásul sokakat végül elriaszt. Ez nem lehet visszatartó erő – hangsúlyozta Kovács Viktória.

A fiatal gazdák és a gazdaságátadással érintettek számára éppen ezért indít mentorprogramot az Agrárközösség Kft. A mentorprogramnak öt – egymásra épülő – állomása van: a pályázati, a könyvelési, és jogi tanácsadás; a szaktanácsadói konzultáció;

valamint a projektterv és a pénzügyi terv elkészítése.

A fiatal gazda mentorprogramra bárki jelentkezhet, aki 18 és 40 év közötti, és legfeljebb öt éve gazdálkodik. A program segíti az érintetteket a sikeres pályázatírásban, a buktatók elkerülésében és a gazdaság fejlesztésében. A program zárására elkészül a projektterv és a pénzügyi terv. A gazdálkodót végig szakértő, az Agrárközösség mentora segíti.

A gazdaságátadás mentorprogramban az átadó és az átvevő segítséget kap a megfelelő szerződéstípus kiválasztásához, a jogi és az adózási folyamatok átláthatóvá tételéhez, megkönnyítéséhez, valamint ismereteket szerez a jelenleg vagy később elérhető pályázatokról. Ez nagy segítséget jelent a törvény feltételeinek betartása mellett eredményes legyen az átadás és a későbbiekben ne érhesse kellemetlen meglepetés a gazdálkodókat.