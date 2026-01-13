Hirdetés
A Magyar Államkincstár is csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz

AzÜzlet.hu

Kép forrása: Magyar Államkincstár

Január 10-étől már Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető a Magyar Államkincstár (MÁK) WebKincstár és MobilKincstár applikációja, így az ügyfelek még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be a kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire – tájékoztatta a MÁK hétfőn az MTI-t.

A WebKincstárban a DÁP azonosítóval történő belépési lehetőség ügyfél általi beállítását követően a felhasználónév és jelszó megadása helyett elegendő lesz a QR-kód beolvasása, míg a MobilKincstár esetében a két alkalmazás összekapcsolását követően a DÁP mobilalkalmazásban kell jóváhagyni a belépést.

A digitális szolgáltatások népszerűsége folyamatosan növekszik a kincstárban állampapírt vásárlók körében: az adásvételi tranzakciók közel 90 százalékát már online intézték, míg az új felhasználók kétharmada a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyitott értékpapírszámlát.

A Magyar Államkincstár kiemelt célja, hogy a két alkalmazása az állampapír-forgalmazás területén megőrizze piacvezető szerepét, ezért folyamatban van a DÁP által nyújtott ügyfélazonosítás további funkciókba való integrációja, amellyel a jelenlegi biztonsági szint fenntartása mellett még egyszerűbbé válik az online számlanyitás, valamint az állampapír-befektetések ügyintézése.

