A magyar alma biztonságos és kiváló minőségű

A magyar alma nemcsak biztonságos, hanem kiváló minőségű is, amit nemcsak a termesztési feltételek, hanem a rendszeres és nagyon szigorú élelmiszer-biztonsági szabályok, illetve ellenőrzések is garantálnak – közölte közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Hozzátette, a hazai alma minőségével kapcsolatban megjelent megalapozatlan és szakmaiatlan állításokat visszautasítjuk, a valótlanságokat és rémhíreket terjesztőkkel szemben pedig a legszigorúbban fel fogunk lépni. Nem hagyjuk, hogy a gazdák és az ágazat szereplőinek megélhetését alaptalan indokokkal veszélyeztessék brüsszeli civil szervezetek!

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) honlapján 2026. január 29-én megjelent, a „Pesticide Action Network Europe” (PAN Europe) által készített jelentéssel kapcsolatban az Agrárminisztérium egyetért a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács álláspontjával. A dokumentum az alma vonatkozásában olyan túlzó és megalapozatlan megállapításokat tartalmaz, amelyek nélkülözik az objektivitást, a szakmaiságot és a tudományos alaposságot, egyúttal alkalmasak a hazai termékek jó hírnevének rontására.

Nem tartalmaz információt a jelentés a mintavétel pontos módszertanáról, továbbá nem tisztázott az sem, hogy a magyarországi áruházakból származó minták ténylegesen Magyarországon termesztett, vagy külföldi eredetű almát jelentenek. Az is kifogásolható, hogy a vizsgált 59 minta közül mindössze 5 származott Magyarországról, ami hozzávetőlegesen 5-10 kilogramm almának felel meg, miközben a magyar étkezési alma éves termelése mintegy 100 millió kilogramm. Egy ilyen csekély mennyiségű minta alapján a teljes hazai almatermesztésre vonatkozó következtetések levonása szakmailag megalapozatlan és felelőtlen. A mintavétel aránytalansága önmagában is megkérdőjelezi a vizsgálat objektivitását és hitelességét, így különösen elfogadhatatlan a magyar almára vonatkozó, félelemkeltő és manipulatív állítások megfogalmazása.

Az alma a kereskedelemben a legnagyobb mennyiségben kínált és a fogyasztók által egész évben rendszeresen fogyasztott gyümölcs. A megfelelő mennyiségű és minőségű termeléshez – a piaci és fogyasztói elvárásoknak megfelelően – elengedhetetlen a növényvédő szerek alkalmazása. Az Európai Unióban, így Magyarországon is, minden engedélyezett növényvédő szer rendelkezik maximális szermaradék-határértékkel (MRL), amely alatt a fogyasztás nem jelent kockázatot az egészségre.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az éves monitoringterv keretében kiemelten magas mintaszámmal ellenőrzi az alma növényvédőszer-maradék tartalmát, valamint rendszeresen végez technológiai ellenőrzéseket a termelőknél is. A Nébih vizsgálati eredményei alapján az elmúlt három évben nem fordult elő határérték feletti szermaradékot tartalmazó almaminta, így a forgalomba kerülő termékek biztonságosan fogyaszthatók. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) elmúlt három évre vonatkozó jelentései szintén nem tartalmaznak kifogásolt növényvédőszer-maradékot az almában.

Mindezek után azt sugallni, hogy a nemzeti és EU-s hatóságok nem tartják be a jogszabályokat, vagy egyenesen azt állítani, hogy „az egészségvédelem gyengítését kezdeményezi”, a teljes európai uniós és állami jog- és intézményrendszer hitelességét vonja kérdőre és az azzal szembeni bizalmat ássa alá. Ez a kommunikáció a témában laikus civil lakosságra nézve rendkívül veszélyes irány.

A növényvédelmi technológiák alkalmazását szigorú jogszabályi előírások szabályozzák, beleértve az élelmezés-egészségügyi várakozási időket és az engedélyezett szermaradék-értékeket, amelyeket minden termelő köteles betartani. A hatóság minden esetben szankcionálja a megengedett határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot vagy toxikus anyagot tartalmazó növényi termékek előállítását és forgalomba hozatalát, mind élelmiszer-biztonsági, mind növényvédelmi szempontból. Az Agrárminisztérium továbbra is határozottan kiáll a magyar termelők mellett, és megvédi a hazai alma jó hírnevét, valamint a fogyasztók biztonságát. A magyar élelmiszerek biztonságosak és kiváló minőségűek. A miniszter arra biztat mindenkit, hogy bátran fogyasszon magyar almát, mert így nemcsak a gazdák megélhetését, hanem a nemzetgazdaságot is támogatjuk. (AM)