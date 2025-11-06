A magyar erdők az energetikai piac fontos tartalékát jelentik

Minden köbméter energetikai célra felhasznált fa kiváltja a fosszilis energiahordozókat és hozzájárul az ellátás biztonságához, ezért a fának most és a jövőben is helye van a megújuló energetikai piacon – mondta Mocz András, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára „Az erdei energetikai fa (tűzifa) szerepe és lehetőségei a klímasemleges gazdaság kialakításában” című szakmai konferencián, szerdán, Budapesten.

Mocz András hangsúlyozta, a magyar erdőgazdálkodás fenntartható módon kezeli a rá bízott zöldvagyont, ezért az ilyen gazdálkodásból származó faanyag energetikai célú felhasználása nem veszélyezteti a környezetet, jó alternatívája a fosszilis tüzelőanyagok kiváltásának.

Kiemelte, hogy a hazai erdők stratégiai elemei a klímapolitikánknak, erdeink nélkül nem lehetne elérni a kitűzött klímasemlegességet. A magyar erdők hazánk zöldvagyonát jelentik, és egyik legfontosabb szolgáltatásuk a klímasemlegességhez való hozzájárulás.

Mocz András kifejtette, hogy az erdők éves szénmérlege a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat mellett kedvező, mintegy 5–6 millió tonna szén-dioxidot kötnek meg, ami körülbelül 330 milliárd forint értéknek felel meg. Ez az elnyelőképesség szükséges a klímasemlegesség eléréséhez. Ennek az egyensúlynak a megőrzése és növelése érdekében az Agrárminisztérium a jövőben is ösztönzi az erdőtelepítéseket, támogatja az erdők aktív kezelését, és a tudatos fafajpolitikát alátámasztó kutatási programokat. (AM Sajtóiroda)