A Magyar Fejlesztési Bank élén Kovács Zsolt váltja Katona Bencét

Katona Bence 2025. szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatói posztjáról – jelentette be pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megköszönte Katona Bence kitartó munkáját és sok sikert kívánt számára jövőbeni szakmai kihívásaihoz – olvasható a közleményben.

Az MFB elnök-vezérigazgatójaként Katona Bence kiemelt figyelmet fordított az uniós hitelek feltételeinek egyszerűsítésére és a kedvező nemzetközi forrásbevonási lehetőségek feltérképezésére.

Ennek részeként az MFB 2025-ben 1 milliárd euró összegű forrást vont be nemzetközi kötvénykibocsátással, amely hozzájárult az MFB hosszú távú finanszírozási lehetőségeinek bővítéséhez és a bank kiemelt gazdaságfejlesztési szerepének megerősítéséhez.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében Nagy Márton a bank vezetésére Kovács Zsoltot, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezérigazgatóját nevezi ki.

Kovács Zsolt több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi szektor különböző területein, ideértve az alapkezelést, a biztosítást, a hitelintézeteket és a kockázati tőkealap-kezelést.

Nemzeti biztosítási stratégiáért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztosként korábban már a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját is segítette – ismertette az NGM.

A nemzetgazdasági miniszter Kovács Zsolttól elvárja, hogy az MFB Zrt. 2022-2030. évi üzleti stratégiájának végrehajtásával hatékonyan járuljon hozzá a magyar kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához.

Az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának szem előtt tartásával a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokhoz, továbbá Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez, a zöld és digitális átálláshoz, valamint a magyar vállalkozások teljesítményének növeléséhez, versenyképességük erősítéséhez – közölte az NGM.