A magyar nők 71 százaléka nem választaná a műszaki-informatikai pályát egy felmérés szerint

A megkérdezett nők 71 százaléka nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék – közölte a CETIN Hungary friss országos kutatása alapján, amiből az is kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával a magyarok nagy része még csak most ismerkedik.

A Europion piackutató applikációjával, október 6-10. között készült reprezentatív kutatásba a 18-69 évesek közül 1267 embert vontak be. Megállapították, a mesterséges intelligencia (AI) gyors térnyerése alapjaiban változtatja meg a munka világát, mégis a magyarok nagy része még csak most ismerkedik az eszközzel-közölte az MTI.

A válaszadók 45 százaléka alap-, 16 százaléka pedig kezdő szintűnek jelölte tudását az AI használatával kapcsolatosan és mindössze 3 százalék számolt be magas szintű ismeretekről., ugyanakkor a megkérdezettek csaknem 70 százaléka szerint az AI használatát már iskolás korban el kellene kezdeni tanulni.

A mesterséges intelligencia előretörésével mely szakmákat tartják fontosnak: a lakosság 43 százaléka szerint a mérnök, informatikus, AI-fejlesztő és kiberbiztonsági szakértő munkája pótolhatatlan lesz a jövőben. Ez az arány az orvosoknál, állatorvosoknál 42 százalék. Miközben a válaszadók 46, illetve 47 százaléka szerint a rangsort a fizikai munkakörök (például asztalos, villanyszerelő) és a személyi szolgáltatások (például fodrász) vezetik. A megkérdezettek legkevésbé a gépjárművezetést és az adminisztratív munkaköröket tartják “jövőbiztosnak”.

CETIN a Nők a Tudományban Egyesülettel (NaTE) közösen a STEMpowered by CETIN indítják el a programot, amely a középiskolás lányokat segíti abban, hogy közelebb kerüljenek a technológia világához. A díjmentes program az élmény- és felfedezésalapú tanulásra épít. Idén a program első eleme egy Hackathon, ahol a diákok innovatív, okosvárosokhoz, 5G-megoldásokhoz és a kiberbiztonsági kihívásokhoz kapcsolódó ötleteket dolgoznak ki. A legjobban teljesítő lányok innen kerülnek be a több hónapon át tartó fejlesztőprogramba, amely workshopokat, intézménylátogatásokat, karrierbeszélgetéseket és csapatépítő alkalmakat is kínál.

A CETIN és a NaTE október 30-ig várja a jelentkezéseket a programba, amelyről bővebb információ a nokatud.hu/stempowered-felhivas/ oldalon olvasható.

A CETIN Hungary Zrt. független integrált telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató vállalat. A Nők a Tudományban Egyesületnek pedig az a legfőbb célkitűzése, hogy egyre több fiatal lány válasszon szakmát a természettudományi, mérnöki vagy információtechnológia területekről.

Igazi HR kihívás: hogyan tartsuk meg és motiváljuk a fiatal generációt. AzÜzlet november 17.-i HR konferenciája azt is megmutatja, hogyan építhetünk jól működő, többgenerációs munkahelyet. Jelentkezés: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

A megkérdezett nők 71 százaléka nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék - közölte a CETIN Hungary friss országos kutatása alapján, amiből az is kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával a magyarok nagy része még csak most ismerkedik.
