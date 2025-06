A Magyar Termék védjegy a cégeknek közösséget, a vevőknek megbízható minőséget ad

A kölcsönös előnyökön alapuló szakmai együttműködések képessé teszik a vállalkozásokat arra, hogy leküzdjék az időről időre megjelenő gazdasági és egyéb kihívásokat. A Magyar Termék Nonprofit Kft. pedig abban tud a cégek segítségére lenni, hogy inspirálja a kooperációt, a tudásmegosztást, illetve az egyéni és közös fejlődést – hangzott el a független minősítő szervezet és az Auchan Magyarország Kft. közös debreceni beszállítói fórumán.

A fórum kiváló példája annak, hogyan lehet segíteni közösen a mikro- és kisvállalkozásokat abban, hogy termékeik eljussanak a boltok polcaira és a vásárlók kosarába. Az Auchan Magyarország Kft., a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködése nemcsak piacra jutási lehetőséget kínál a helyi élelmiszer-előállítóknak, hanem kézzelfoghatóan hozzájárul a hazai gazdaság erősítéséhez is. Ez a fórum fontos lépés afelé, hogy a hazai termékek még nagyobb arányban jelenjenek meg az áruházak polcain.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. lassan két évtizede elkötelezetten támogatja a Magyarországon tevékenykedő vállalkozásokat abban, hogy megbízható minőségű hazai termékeik jól láthatóak, könnyen és egyértelműen azonosíthatóak legyenek a boltok kínálatában, ezáltal a vásárlók mindenkor a legjobb, ugyanakkor megfizethető hazai árut választhassák. E cél elérése érdekében mára kétszázhatvan vállalkozás csatlakozott a Magyar Termék védjegyek használói közé és mintegy hatezer védjegyes termék található meg az üzletek polcain.

A Magyar Termék védjegy használatának előnyeit mára a számok is jól bizonyítják. A logót megjelenítő vállalkozások éves árbevétele – minden korábbi várakozást felülmúlva – tavaly már elérte a 4 500 milliárd forintot, ezzel együtt a hazai termékeket gyártó cégek 2024-ben mintegy 48 ezer magyar család megélhetését biztosították.

„A védjegy a vevők számára fontos igazodási pont, jelenléte egyre inkább meghatározza, hogy mi kerül a vásárlók kosarába. Ezt igazolja, hogy aktuális reprezentatív kutatásunkon a válaszadók több mint 90 százaléka nyilatkozta azt, hogy a Magyar Termék védjegyeket jól ismeri és keresi is a vásárlásai során” – mondta Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője az Auchan Magyarország Kft.-vel közösen tartott debreceni beszállítói fórumon. Hozzátette, a magyar lakosság lényegi elvárása a Magyar Termék védjegyes termékekkel szemben, hogy azok hazai alapanyagokból készüljenek, kiváló minőségűek, megbízhatóak legyenek, egyszersmind a magyar munkavállalók számára biztosítsanak munkalehetőséget.

A Magyar Termék jelölés jelenleg a legismertebb, és a leghitelesebbnek tartott hazai védjegy a friss kutatás eredménye alapján. Ezt jól mutatja, hogy a hitelességi listán első helyen szerepel, az értékelés az elérhető legmagasabbhoz közelít.

Benedek Eszter szerint ez nemcsak elismerés, hanem óriási felelősség is. A vásárlók tudatossága és a hazai termékek felismerése a boltok polcain egy-egy vásárlás alkalmával szintén erősödött, ez közel tíz százalékos növekedést jelent a néhány évvel ezelőtti eredményhez képest. A kutatás szerint a Magyar Termék a leginkább látható és a legjobban kommunikált hazai védjegy a piacon. A kutatási adatok alapján a válaszadók jelentős része figyel a védjegyes termékekre a bevásárlás során, hiszen 74,6 százalékuk azt nyilatkozta, hogy rendszeresen helyez védjegyes termékeket a kosarába.

Az ügyvezető hozzátette: “Nagyon fontos számunkra az is, hogy a vásárlók többsége felismerte azt az értéket, hogy a hazai termékek megvásárlása közvetlenül hozzájárul a magyar munkahelyek megőrzéséhez. Ez összhangban van a Magyar Termék védjegy edukációs küldetésével – hiszen a célunk nemcsak a vásárlás ösztönzése, hanem a hazai gazdaság támogatása és a hazai munkahelyek védelme”

Nagy Attila, az Auchan Magyarország Kft. értékesítési igazgatója az áruházlánc debreceni üzletében szervezett sajtótájékoztatón elmondta: „A Magyar Termék védjegy elősegíti, hogy a vásárlóink kiváló minőségű, kedvező árú termékekhez juthassanak, ami mindig is fontos volt számunkra, a sajátmárkás kínálatunkban is. A Magyar Termék védjegy jelenleg 24 gyártó által előállított, 126 Auchan sajátmárkás terméken jelenik meg, mely fogyasztói cikkek előkelő helyen, a többi ajánlattól vizuálisan is jól elkülönítve láthatóak. Ezzel nemcsak az Auchan magyar termékek iránti elhivatottságát szeretnénk megmutatni, hanem a vásárlókat is arra ösztönözzük, válasszák bátran a hazait, ezáltal a magyar vállalkozások fejlődését és a magyar háztartások életminőségét is támogathatják” – hangsúlyozta az értékesítési igazgató.

„Mérföldkő a történetünkben ez a mai nap, mert az Auchan Debrecen áruházunkban először tartottunk helyi beszállítói fórumot a Magyar Termék és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével. A kistermelőkkel, helyi termékek előállítóival szervezett személyes találkozónk célja pedig, hogy elősegítsük a regionális, tradicionális termékek piacra jutását, erősítsük a környékbeli mikro- és kisvállalkozásokat, és növeljük a helyi értékesítés arányát az Auchan kínálatában: lehetőséget nyújtva arra, hogy az Auchan Debrecen polcaira kerüljenek a környékbeli termékek. Emellett kiemelt célunk, hogy láthatóbbá tegyük a vásárlóink számára a környékbeli, emblematikus termékeket és előállítóikat egyaránt” – ismertette a helyi program célkitűzéseit Nagy Attila.

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédében kifejtette: „A magyar gazdaság ereje és versenyképessége szempontjából meghatározóak a kölcsönös előnyökön alapuló szakmai együttműködések, hogy ezek a partnerségek minden szinten, a termelők, gyártók, beszállítók, az áruházláncok viszonylataiban is jól működjenek”. Hozzátette: „A Magyar Termék Nonprofit Kft. és az általa gondozott védjegyek szerepének jelentősége vitathatatlan ebben az ökoszisztémában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara határozottan képviseli a hazai termelők, élelmiszer-előállítók érdekeit, és a védjegyek megbízhatóságot jelentenek a vásárlóknak, a kiskereskedőknek, illetve kiszámíthatóságot a hazai gazdaságoknak”.