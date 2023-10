A magyar termékek piaci részesedésének növekedése várható

A vásárlói tudatosság erősödése kedvezhet a magyar termékeknek, így a piaci részesedésük is növekedhet – mondták a Magyar Termék Nonprofit Kft. szerdai sajtóeseményének szakértői.

A társaság felmérése szerint Magyarországon a fogyasztók 90 százaléka figyel arra, hogy magyar terméket válasszon a boltokban, majdnem háromnegyed részük keresi a Magyar Termék védjegy promócióit is – közölte Benedek Eszter ügyvezető. Az online kutatás nyáron készült 7 ezer fő megkérdezésével. A Magyar Termék védjegy használóinak száma idén elérheti a 250-et, a védjegyes terméké az 5500-at, a védjegyhasználók árbevétele tavaly elérhette a 4 ezer milliárd forintot – tette hozzá a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.



Benedek Eszter kiemelte, hogy az áremelkedést a vevők nagy része megterhelőnek érezte, ezért a termékeik árazására a belföldi piacon is figyelniük kell, ha versenyben akarnak maradni a külföldiekkel. A Magyar Termék Nonprofit Kft. tapasztalatai szerint a gyártók egyre inkább törekednek a megbízható eredetet tanúsító védjegyek elnyerésére is. Nekik kedvezett az augusztusban kezdődött, “A hazaiban több van” című kampány is, amely arra hívta fel a fogyasztók figyelmét, hogy a tudatos termékválasztással belföldi munkahelyek megmaradását és magyar családok megélhetését támogathatják.



A CBA Kft. kommunikációs igazgatója szerint mind az áru megbízhatósága, mind a fenntarthatósági szempontok a belföldön előállított termékek mellett szólnak. Ezek a legnehezebb időkben is elérhetők maradtak, utánpótlásukat a gyártók és a kereskedők folyamatosan biztosították, míg az import készleteket a járvány kirobbanását követő pánikvásárlások hamar kimerítették – hangsúlyozta Fodor Attila, aki úgy véli, hogy a magyar termékeket emiatt nem csak a vásárlóknak, a forgalmazóknak is előnyben kell részesíteniük.



A védjegyes termékek várhatóan továbbra is népszerűek lesznek, egy éven belül pedig az összforgalom is visszaállhat a korábbi szintre. Bár az értékesítés volumene az utóbbi időben még csökkent valamelyest, az infláció mérséklődésének kedvező hatása egyre jobban érezhető a kiskereskedelemben is – mondta Fodor Attila.



A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának tanára szerint a piaci környezet nagyon gyorsan változik, az áruházláncoknak nehéz alkalmazkodniuk az átalakuló kihívásokhoz. A válság előtt a vásárlók jelentős részét a vágyaik vezérelték, a fogyasztásukkal mutatták meg magukat mások előtt, ám ez jelentős túlfogyasztáshoz vezetett. Ma már az élelmiszer-vásárlásban is a fenntarthatóság az egyik legfontosabb szempont, ezért ösztönzőleg hat a vásárlókra a helyi termékek választása és a magyar termelők támogatása. Az elmúlt években ugyanakkor felértékelődött az árérzékenység is, így a kereskedőknek figyelembe kell venniük, hogy a vevőket ma már érzelmi és racionális szempontok egyszerre vezérlik – tette hozzá Törőcsik Mária.