Kezdőlap Hírek A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet
A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Az IC+ elsőosztályú kocsi fülkés szakasza

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le – mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hegyi Zsolt kiemelte, a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró létesül, ezek olyam helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani.

Hozzátette, hogy 19 helyszínen a meglévő felvételi épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, hűtött-fűtött váróterem létesül, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét.

Ahol vannak, ott megújulnak a peronra vezető aluljárók és a lépcsők. Talán az összes munka közül kiemelkedik Gyula felvételi épületének felújítása – mondta a vezérigazgató, aki szerint az eredeti történelmi arculatában megújított felvételi épület méltó lesz az alföldi fürdőváros kapuja címre is.

“Fontos, hogy megújítsuk a pályát és a járműveket, de a vasúti szolgáltatás színvonalához a vasútállomások is hozzátartoznak, és 2025-ben és 2026-ban itt már előre tudunk lépni” – fogalmazott Hegyi Zsolt, hozzátéve, hogy ez a munka Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már meg is kezdődött.

Hegyi Zsolt közösségi oldalán a videó mellett olvasható tájékoztatás szerint a több mint 30 helyszínt tartalmazó állomásfelújítási program 14 vármegyét érint. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg.

Az állomásfelújítási programba bevont helyszínek: Ács, Ajka, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Győrasszonyfa, Gyula, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Salgótarján, Sárrétudvari, Szalatnak, Szerep, Szépjuhászné, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj, Várpalota, Villány.

