Kezdőlap Edukáció A mediánbér fele is elmehet az iskolakezdésre
EdukációGazdaságHírek
No menu items!

A mediánbér fele is elmehet az iskolakezdésre

AzÜzlet.hu

Pillanatokon belül itt az iskolakezdés, amely sok család számára komoly pénzügyi terhet jelent. A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén. Nem véletlen, hogy a háztartás valamilyen segítséghez, például személyi kölcsönhöz vagy áruhitelhez folyamodik az iskolakezdés előtt. A Bank360 annak számolt utána, hogy melyik éri meg jobban a kettő közül.

A Bank360 iskolakezdésre összeállított listája szerint megközelítőleg 83 ezer forintba kerül jelenleg az alapvető tanszerek beszerzése, de ha ehhez még egy olcsóbb laptopot is hozzászámolunk, akkor a végösszeg már 200 ezer forint is lehet. Ez az összeg a legutóbb közzétett 391 ezer forintos nettó mediánbérnek meghaladja a felét, de még egy kétkeresős háztartás számára is jelentős terhet jelent. Ideális esetben félre tudnak tenni erre az időszakra és a megtakarításokból tudják fedezni a kiadásokat, de erre nem mindenkinek van lehetősége. Éppen ezért nem ritka, hogy a családok valamilyen hitel segítségével próbálják meg fedezni a nyár végén felmerülő extra költségeket – írja közleményében a Bank360.

Személyi hitel – nagyobb összeg, szabad felhasználás

A személyi kölcsön legnagyobb előnye, hogy szabadon felhasználható, így nem csak tanszerekre, hanem például a tanévkezdéshez kapcsolódó ruhavásárlásra vagy elektronikai eszközökre (tablet, laptop) is fordítható. A bankok többsége azonban 300-500 ezer forint körül húzza meg a személyi hitelek minimálisan igényelhető összegét, így ha csak kisebb összeget, például 200 ezer forintot vennénk fel, arra egyre kevesebb lehetőség van. Hacsak nem igényeljük meg a nagyobb összeget és törlesztjük vissza kis idő múlva a felvett összeg azon részét, amelyet nem használtunk fel.

Kisebb hitelösszeg esetén inkább néhány hetes/hónapos, és nem több éves futamidőre számíthatunk, de ez nem feltétlenül gond: a beiskolázással kapcsolatos kiadások jelentős része minden évben jelentkezik, így nem is szerencsés, ha a következő évben még az idei kiadásokat is nyögjük – magyarázza Meszlényi Tamás, a Bank360 szakértője.

200 ezer forintot 19 hetes futamidővel heti 10 779 forintos törlesztőrészlettel lehet jelenleg felvenni, ami azt jelenti, hogy a futamidő végére 204 801 forintot fizetünk vissza a hitelintézetnek (THM 13,20%). Ha ennél nagyobb összeget, 400 ezer forintot vennénk fel 12 hónapos futamidőre, akkor a havi törlesztőrészlet 35 379 forintra jön ki, a teljes visszafizetendő összeg pedig 424 548 forint lesz.

A személyi kölcsön előnye, hogy szabadon felhasználható, vagyis nem kötődik konkrét termékhez vagy üzlethez, mint ahogyan az áruhitel. A hitelnek fix kamatozása, ezáltal kiszámítható törlesztése van. Az igényelt kölcsönösszeget közvetlenül a számlánkra kapjuk, amit aztán úgy költünk el, osztunk be, ahogyan szeretnénk.

Az áruhitel felhasználása kötött, de olcsóbb lehet

Az áruhitelek konkrét termékhez kapcsolódnak, és legtöbbször az adott áruházban, a vásárlás helyszínén igényelhetők. A kisebb értékű iskolai felszerelések zöméhez nem valószínű, hogy áruhitel-ajánlatot találnánk, de ha például laptopot vagy tabletet is szeretnénk venni a gyereknek, akkor szinte biztosan belefutunk kedvező ajánlatokba. Ennél a hiteltípusnál a tanévkezdés előtt nem számít ritkaságnak a 0% THM-es akció sem, ami lényegében kamatmentes részletfizetést jelenthet az igénylőnek.

Ezeknél a termékeknél jellemzően rövidebb a futamidő, mindössze néhány hónap. Ha sikerül kifognunk egy 0%-os ajánlatot 10 hónapos futamidő mellett, akkor egy 200 ezer forintos laptopot havi 20 ezer forintos törlesztőrészlettel tudunk megvásárolni. Ez kedvezőbb annál, mint a fentebb már említett személyi kölcsön feltételei, azonban nem biztos, hogy arra a termékre is igénybe tudjuk venni, amelyet szeretnénk megvárásolni. Érdemes emellett megemlíteni, hogy az áruhiteleknél elmaradás esetén magas késedelmi kamat és díjak léphetnek életbe.

Melyik éri meg jobban?

Többféle kiadás esetén – például a tanszereken kívül ruházat, sportfelszerelés, technikai eszközök – a személyi kölcsön ad nagyobb rugalmasságot, hiszen minden kiadást egyetlen hitelből fedezhetünk. Mint láttuk, a minimálisan igényelhető összeg a legtöbb bank esetében meghaladhatja azt az összeget, amelyre szükségünk van, de találhatunk olyan hitelintézetet, amely nyújt kisebb összegű kölcsönöket is.

Viszont, ha nem gond, hogy a hitel egy konkrét termékhez kapcsolódik, mert csak laptopot szeretnénk belőle vásárolni, akkor az áruhitel is jó megoldás lehet. Ez különösen igaz akkor, ha sikerül 0%-os ajánlatot találni, hiszen így kamatmentesen, részletekben fizethetjük ki a vételárat. Az árakat minden esetben érdemes összehasonlítani, hiszen a különböző üzletek között is lehet akkora különbség, amelyet már megérez a pénztárcánk.

A legfontosabb, hogy mindig számoljunk előre: tudjuk-e vállalni a törlesztőrészletet a futamidő végéig, és biztosan szükség van-e a hitelből megvásárolt termékekre. Egy előre átgondolt döntéssel elkerülhetjük, hogy az iskolakezdéssel járó plusz kiadások hosszú távon megterheljék a családi kasszát – javasolják a Bank360 szakértői.

Kapcsolódó cikkek

Élelmiszeripar

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen

Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik.
Tovább
Bank

Nagy az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot
Tovább
Hírek

BÉT – Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen

Élelmiszeripar
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik.
Tovább

Bécs zöld titkai, amiket még a helyiek sem mindig ismernek

Turizmus
A legtöbben épületekre, múzeumokra és kávéházakra gondolnak, ha Bécsről esik szó, pedig a város több, mint 400 különleges természeti emléket is rejt: évszázados fákat, fosszilis erdőt, ritka élőhelyeket, sőt, egykori tengerpart maradványait is.
Tovább

A mediánbér fele is elmehet az iskolakezdésre

Edukáció
Pillanatokon belül itt az iskolakezdés, amely sok család számára komoly pénzügyi terhet jelent. A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén. Nem véletlen, hogy a háztartás valamilyen segítséghez, például személyi kölcsönhöz vagy áruhitelhez folyamodik az iskolakezdés előtt. A Bank360 annak számolt utána, hogy melyik éri meg jobban a kettő közül.
Tovább

Nagy az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

Bank
egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot
Tovább
Hirdetés

Hírek

Edukáció

A mediánbér fele is elmehet az iskolakezdésre

Pillanatokon belül itt az iskolakezdés, amely sok család számára komoly pénzügyi terhet jelent. A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén. Nem véletlen, hogy a háztartás valamilyen segítséghez, például személyi kölcsönhöz vagy áruhitelhez folyamodik az iskolakezdés előtt. A Bank360 annak számolt utána, hogy melyik éri meg jobban a kettő közül.
Tovább
Hírek

BÉT – Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően
Tovább
Hírek

Erzsébet Alapítvány: kiemelten fontos a táborozó gyermekek biztonsága

Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes...
Tovább
Hírek

MÁV: nem működik az online jegyvásárlás

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem,
Tovább
Cégvilág

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén
Tovább
Bank

Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről.
Tovább
Gazdaság

NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést,
Tovább
Építőipar

Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben, de a jövőt tekintve optimisták az építőanyag-kereskedők
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen

Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik.

Bécs zöld titkai, amiket még a helyiek sem mindig ismernek

A legtöbben épületekre, múzeumokra és kávéházakra gondolnak, ha Bécsről esik szó, pedig a város több, mint 400 különleges természeti emléket is rejt: évszázados fákat, fosszilis erdőt, ritka élőhelyeket, sőt, egykori tengerpart maradványait is.
© 2025 | www.azuzlet.hu