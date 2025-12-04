A megítélt támogatások 70 százalékát már kifizették a Napenergia Plusz Programban

A modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az elutalt összegek meghaladták a 60 milliárd forintot. Több mint 21 ezer család összesen mintegy 86 milliárd, egyenként több, mint 4 millió forintos támogatással csökkentheti áramszámláit saját eszközzel zöldenergiát termelve és tárolva – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A tavaly januárban indult, egy teljes éven át elérhető program a napelemes rendszer és energiatároló beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát vállalta át a nyertes háztartásoktól-idézték fel.

A népszerű pályázat összesen tehát 130 milliárd forint értékben teszi lehetővé korszerű és energiahatékony beruházások megvalósítását. A Napenergia Plusz Program hozzájárult ahhoz, hogy idén tavasszal túlnőtte a 300 ezret a Magyarországon működő háztartási naperőművek száma. A már befejezett fejlesztésekben 88 megawatt teljesítményű napelemet telepítettek a családok 141 megawattóra kapacitású tárolókkal, összegezte a bejegyzés-közölte az MTI.

Magyarországon 2025 őszére 9 gigawattnál több megújuló áramtermelőt kapcsoltak rendszerbe. A zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához meg kell erősíteni a tárolói képességeket, ez lesz a következő évtized legfontosabb kihívása az energetikában – emelte ki a minisztérium.

A kormány eddig összesen 180 milliárd forinttal segítette a családok és vállalkozások fejlesztéseit. Hamarosan érkezik a folytatás: a Jedlik Ányos Energetikai Program januárban élesedő felhívása 50 milliárd forintot kínál ipari energiatárolók létesítéséhez – jelezte bejegyzésében az EM.