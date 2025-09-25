A melanóma okozta áttétek hatékonyabb kezelésének lehetőségét vizsgálták a HCEMM kutatói

A bőr pigmentet termelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú bőrdaganat, a melanóma okozta áttétek hatékonyabb kezelésének lehetőségét vizsgálták a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEMM) kutatói.

A közlemény szerint a melanóma a bőrdaganatok egyik legveszélyesebb formája, mert gyorsan képez áttéteket, amelyek sokszor a kezelés ellenére is tovább növekednek. Ezért különösen fontos megérteni, mi történik ezekben a másodlagos daganatokban.

Pankotai Tibor, a HCEMM Genom Integritás és DNS Hibajavítás Kutatócsoport vezetője és munkatársai a bőr pigmentet termelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú bőrdaganatban, melanómában szenvedő betegektől származó áttéteket vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, mennyire hasonlítanak egymásra a szervezet különböző pontjain megjelenő daganatok.

Ahogy arról a Clinical Translation Medicine folyóiratban beszámoltak -, ugyanannak a betegnek az áttétei fehérjeszinten annyira különbözhetnek egymástól, hogy néha szinte semmi közük nincs a kiindulási tumorhoz. Habár mikroszkóp alatt, morfológiailag teljesen egyformának látszanak, a sejtek belsejében jelentős eltérések mutathatók ki.

A kutatók modern módszerekkel, tömegspektrometriás fehérjeanalízissel és RNS-szekvenálással tárták fel, hogyan alakulnak ki ezek a különbségek a sejtek működésében. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy a kutatók molekuláris részletességgel lássanak bele a sejtek belső világába. A kutatók több éves, egymásra épülő munkája azt is feltárta, hogy bizonyos áttétekben a sejtek energiatermelésért felelős egységei, a mitokondriumok működnek másképp-írta az MTI.

Pankotai Tibor az eredményekről kifejtette, egyes daganatokban a sejtek anyagcseréje és energiatermelése jóval aktívabb volt. Ez a változás sokszor rövidebb túléléssel járt együtt, ugyanakkor más vizsgálatok azt is kimutatták, hogy ugyanez a mitokondriális aktivitás a daganatok érzékenységét is fokozhatja bizonyos immunterápiákra.