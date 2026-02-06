Hirdetés
A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként reagál a globális memóriacsip hiányra, amely mostanra a mobiltelefon-piacot is elérte. A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis az egész iparágra hatással lehet: az Apple megemeli-e az iPhone-ok árát, vagy inkább lenyeli a költségnövekedést a piaci részesedés növelése érdekében?

Az Apple a múlt héten erős eladási kilátásokról számolt be, elsősorban az új iPhone 17 modellek iránti kereslet miatt. Tim Cook vezérigazgató ugyanakkor elismerte, hogy a memóriacsipek ára jelentősen emelkedik, ám arra nem adott választ, hogy ezt a költséget áthárítják-e a vásárlókra – számol be a Reuters.

A háttérben az áll, hogy a technológiai óriások – köztük a Meta, a Google és a Microsoft – hatalmas mennyiségben vásárolják fel a memóriacsipeket mesterségesintelligencia-adatközpontjaikhoz. A gyártók ezért inkább ezekre a magasabb nyereségű felhasználásokra koncentrálnak, miközben a fogyasztói elektronika – így az okostelefonok – háttérbe szorulnak. A DRAM-chipek ugyanakkor kulcsfontosságúak az okostelefonok teljesítménye szempontjából, mivel ezek biztosítják az alkalmazások gyors és folyamatos futását.

Elemzők szerint az Apple előnye, hogy erős alkupozícióban van régóta együttműködő beszállítóival, például a Samsung Electronics, a SK Hynix és a Micron vállalatokkal szemben. Emiatt nagyobb eséllyel jut elegendő memóriához, mint kisebb versenytársai.

Az Apple döntése azonban az egész piacot befolyásolhatja. Ha a cég változatlan árakon tartja az iPhone-okat, miközben riválisai kénytelenek árat emelni, az Apple tovább növelheti piaci részesedését. Ha viszont maga is árat emel, az irányt mutathat a teljes iparágnak. Az elemzők szerint ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az IDC előrejelzése alapján a globális okostelefon-piac idén akár csökkenhet is – először 2023 óta.

A feszültséget növelte a Qualcomm friss előrejelzése is, amely elmaradt a várakozásoktól, részben azért, mert ügyfelei – különösen Kínában – nem jutnak elegendő memóriához a készülékgyártáshoz. Több androidos gyártó már visszafogta idei gyártási terveit, miközben a piac azt figyeli, hogy az Apple mennyire tudja „felszívni” a rendelkezésre álló készleteket.

Egyes befektetők arra számítanak, hogy az Apple végül árat emel, ahogyan azt korábban is tette új iPhone-modellek bevezetésekor. Más elemzők szerint viszont az is elképzelhető, hogy az Apple ideiglenesen feláldozza profitjának egy részét a hosszabb távú piacszerzés érdekében.

Abban ugyanakkor egyetértés van: az Apple döntése nemcsak az iPhone-ok árát határozza meg, hanem irányt szabhat az egész okostelefon-iparág árazási stratégiájának a következő időszakban.

Meichl Gréta

Fotóó: freepik

