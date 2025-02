A mesterséges intelligencia és a startup szemlélet is előbbre viheti a Rotary projekteket.

Balról: Balogh Petya és Kercsmár András

„Tavaly év végén a Cápák között című műsorból is ismert Balogh Petya a Rotary Club Budapest Sasad meghívására tartott előadást” – meséli Kercsmár András, aki szerint a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásáról, valamint a startupok támogatásáról szóló prezentáció és beszélgetés azért is jól illeszkedett a Rotary szellemiségéhez, mert annak értékei között kiemelt helyen szerepel az innováció, a fejlődés támogatása és a közösségek előremozdítása.

„Tavaly novemberben tartott előadást a Rotary Club Budapest Sasad tagjainak a STRT Holding Nyrt. vezetője, Balogh Petya, akit leginkább a Cápák közöttből ismerhetünk, . Előadásában a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásáról, valamint a vállalati vezetők és döntéshozók számára elérhető képzésekről beszélt. Előtte félve mentem el egy ilyen képzésre, mert azt gondoltam, egy ilyen idős ember, mint én, nem tudja majd követni a fiatalok által jól ismert technológiákat. De az előadás végére rájöttem, hogy kicsit más ember lettem” – magyarázza Kercsmár András. – „Mert miután elkezdtem használni a mesterséges intelligenciát, különösen a ChatGPT-t, az életem teljesen megváltozott.”

Mindez abban nyilvánult meg leginkább, hogy franchise tanácsadóként az új technológia segítségével olyan gyorsan tudott reagálni és anyagokat összeállítani, amire korábban képtelen lett volna. Ezért is hívta meg Balogh Petyát a Rotary Sasadba, hogy a többiek is megismerjék a tudását és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Már csak azért is, mert Balogh Petya nemcsak elismert vállalkozó, hanem tapasztalt mentor, ami szintén illeszkedik a Rotary filozófiájához.

A STRT Nyrt.nyílt részvénytársaságként működik a tőzsdén, startupokat támogat, mentorál és vállalkozókat oktat. A 2024-es év végére közel 100 startupban szerzett tulajdonrészt, illetve 3000 vállalkozót oktattak.„A Balogh Petyával történt találkozásom azért is volt meghatározó, mert ezáltal én is bekerültem az újonnan induló startupokat felkaroló úgynevezett angyalbefektetők közé. Az ígéretes startupok indulását franchise és üzletfejlesztési tanácsokkal támogatom. Ez számomra is rendkívül tanulságos, mert most látom igazán, hogy korábban, a McDonald’s első magyarországi franchise partnereként a globális gyorsétteremlánc által nyújtott márka és a folyamatos képzések révén mennyire védett helyzetben voltam. Ugyanakkor most azt tapasztalom, hogy az a tudás, amit akkor sikerült megszereznünk, sajnos az átlag vállalkozók többségénél itthon még nagyon hiányzik. Pedig a magyar vállalkozók hihetetlenül kreatívak, remek ötleteik vannak – de azt, hogy hogyan kell egy céget felépíteni és a növekedést menedzselni, még mindig sokan nem tudják.”

Ami különösen érdekes, hogy Balogh Petyáék sosem egy ember mellé állnak, hanem mindig olyan csapatokat támogatnak, ahol legalább két-három elkötelezett, innovatív szakember dolgozik egy ígéretes, kreatív ötlet megvalósításán. Ehhez kapcsolódóan megvizsgálják a piacot, a pénzügyi feltételeket, a csapat összetételét, és azt is, hogy milyen funkciók hiányoznak még a sikerhez. Így biztosítanak erős alapokat ahhoz, hogy egy ötletből sikeres vállalkozás váljon. Ami még így is komoly kihívás, mert a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a startupok világában tíz befektetésből átlagosan kilenc megbukik. Viszont az az egy, ami sikeres lesz, olyan profitot hozhat, ami minden befektetett pénzt és erőfeszítést megér.

„Ezzel kapcsolatban mondom azt – és erre igazolt adatok is vannak -, hogy ha ugyanezek a cégek franchise rendszerben indulnának el, akkor ott, a rendszer meghatározottsága rendkívüli módon megnövelné az esélyüket a túlélésre. Nem véletlen, hogy amíg az induló vállalkozások átlagosan három év után gyakran megbuknak, a franchise cégek Amerikában átlagosan kilenc évig is kitartanak. Ugyanakkor azt is fontos felismerni, hogy a sikerrel járó növekedés is rengeteg veszéllyel jár, hiszen ahogy a megrendelések száma nő, egyre nagyobb forgótőkére van szükség, miközben a magyar cégek többsége rendkívül tőkeszegény. Ilyenkor érdemes olyan társakat bevonni, akik nemcsak pénzt, hanem olyan szakmai tudást is hoznak, ami a cég eredményességét tovább növeli.”

A franchise rendszert ráadásul a közösségi finanszírozás is kiegészítheti, ami stabil alapot és új tőkeforrásokat biztosít a vállalkozások számára. Jó példa erre a Brancs közösség, ahol az induló ötletek – legyen szó egy étteremről vagy könyvkiadásról – előfinanszírozást kapnak a támogatóktól, akik cserébe szolgáltatásokat vagy termékeket vehetnek igénybe. Hasonló modellt követ a MyFarm Harta Kft., ahol a vegyszermentes zöldségek termését még az ültetés előtt eladják az egészséges táplálkozást támogató vásárlóknak. Ez nemcsak a gazdák forgótőkéjét biztosítja, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a termékek közvetlenül a fogyasztókhoz jussanak el, a hagyományos szállítóláncokat kiiktatva. A MyFarm Kft. a pénzügyi és adminisztrációs terhek átvállalásával támogatja a gazdákat, és egy beszerzési közösséget is létrehozott, amely akár 50%-kal csökkentheti az alapanyagköltségeket, ezáltal versenyképesebbé téve a rendszerben résztvevőket.

Kercsmár András szerint a mesterséges intelligencia, a startupok támogatásának új formái, valamint a közösségi finanszírozás mind olyan tudást jelentenek, amelyek a Rotary klubbok működéséhez is hasznos tanácsokkal szolgálhatnak, mert a mai világban a Rotary projektek megvalósításához szükséges források megszerzéséhez is érdemes felhasználni az új megközelítéseket.

Érsek M. Zoltán