A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik

San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került – ezúttal nem arany, hanem mesterséges intelligencia miatt. Az OpenAI, a Midjourney, az Anthropic és számos más startup fellendülése új aranylázat indított el: ma már több mint 250 AI-vállalat működik a városban, amely három évvel ezelőtt még a „halott tech-főváros” hírét viselte.

A 2022 novemberében bemutatott volt a szikra, amely berobbantotta az iparágat. Néhány hónapon belül startupok tucatjai jelentek meg, a kockázati tőke pedig soha nem látott ütemben kezdett áramlani: csak 2024-ben 90 milliárd dollár befektetés érkezett a San Franciscót is magába foglaló Bay Area térségébe, ennek harmada AI-cégekhez kötődött.

Egy új aranyláz nyomában

A városban ma minden a mesterséges intelligenciáról szól – a startupok, a coworking irodák, sőt, még a lakhatás is ennek jegyében alakul – írja a svájci Handelszeitung. Fiatal fejlesztők ezrei költöznek ide a világ minden tájáról, akik olcsó, „hacker house”-nak nevezett közösségi szállásokon élnek, napi 12 órákat dolgozva a következő áttörés reményében.

Így néz ki egy standard szoba az Acceler8 hackerházban. Sok fiatal vállalkozó számára ez a megállóhely a városban. Ár: 1500 dollár, közös fürdőszobával. Forrás:Tobias Bolzern

Ezek az apró szobák – gyakran 10–15 négyzetméteresek, közös fürdővel – havonta 1500 dollárba kerülnek, és heteken belül megtelnek. A helyekre több jelentkező akad, mint ágy. „Ez olyan, mint az 1848-as aranyláz volt” – mondják a fiatal vállalkozók, akik az új „digitális aranyat” keresik: az algoritmusokat, amelyek milliárdokat érhetnek.

A város, amely újra feltámadt

A mesterséges intelligencia iránti őrület újjáélesztette San Franciscót: az egykor üresen álló irodaházak ismét megteltek, a startupok központjai és befektetői irodák sorra nyílnak. A Y Combinator, a világ egyik leghíresebb startup-gyorsítója 2023-ban visszaköltözött a városba, miután éveken át Palo Altóban működött.

A város szívében, a Frontier Tower nevű épületben például olyan vállalkozások működnek együtt, amelyek a robotikától és a mesterséges intelligenciától kezdve a hosszú élet technológiáiig mindennel foglalkoznak. A torony 16 emeletén külön „tematikus” közösségek dolgoznak, a havi tagsági díj 190 dollár, amiért 3D-nyomtatók, laborok és közösségi terek állnak rendelkezésre.

Boom, lufi vagy mindkettő?

A városban uralkodó hangulat egyszerre lelkes és irreális. Sokan úgy látják, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak forradalom, hanem potenciális piaci lufi is. „A buborék és az innováció gyakran együtt jár” – fogalmaz egy helyi befektető. A startup-alapítók többsége azonban hisz abban, hogy most valóban valami világformáló születik.

Kétségtelen, hogy a San Franciscóban zajló „AI-láz” újra életet lehelt a városba – de hogy ez a fellendülés tartós lesz-e, vagy ugyanúgy véget ér, mint az 1848-as aranyláz, azt még senki sem tudja. Egy dolog azonban biztos: a „digitális arany” keresői ismét megtöltötték a várost, és egy új korszak hajnalán dolgoznak – a számítógépük fényénél, napi tizenkét órában.