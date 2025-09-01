A mesterséges intelligencia szerepét vizsgálják az adózásban

A mesterséges intelligencia (AI) szerepét vizsgálja az adózásban az idei Nemzeti adókonzultáció, amelyet október 30-án Budapesten tartanak majd – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adózás legnagyobb szakmai fórumának, a Nemzeti adókonzultáció fókuszában az AI-korszak adózási kihívásai, a digitális megfelelés új trendje, valamint a NAV számos online, vállalkozásokat segítő szolgáltatása áll.

Az MTI közlemény szerint a NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. A szakemberek megvizsgálják, milyen további szolgáltatással bővülhet az eÁFA, az Ügyfélportál (ÜPO), a NAV-Mobil és az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), valamint a konzultáció egyik kiemelt témája lesz a NAV legújabb fejlesztése az ePénztárgép.

A Nemzeti adókonzultáción való részvétel lehetőséget ad arra, hogy az adószakma képviselői első kézből ismerhessék meg a NAV jövőképét, betekintést nyerjenek a legújabb digitális adózási trendekbe, valamint, hogy találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek több száz szakmai döntéshozóval, piaci szereplővel, pénzügyi vezetővel, könyvelővel, adótanácsadóval, érdekképviselettel és IT-szakemberrel – ismertette a NAV.