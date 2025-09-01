Kezdőlap Hírek A mesterséges intelligencia szerepét vizsgálják az adózásban
HírekTech
A mesterséges intelligencia szerepét vizsgálják az adózásban

AzÜzlet.hu

A mesterséges intelligencia (AI) szerepét vizsgálja az adózásban az idei Nemzeti adókonzultáció, amelyet október 30-án Budapesten tartanak majd – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adózás legnagyobb szakmai fórumának, a Nemzeti adókonzultáció fókuszában az AI-korszak adózási kihívásai, a digitális megfelelés új trendje, valamint a NAV számos online, vállalkozásokat segítő szolgáltatása áll.

Az MTI közlemény szerint a NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. A szakemberek megvizsgálják, milyen további szolgáltatással bővülhet az eÁFA, az Ügyfélportál (ÜPO), a NAV-Mobil és az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), valamint a konzultáció egyik kiemelt témája lesz a NAV legújabb fejlesztése az ePénztárgép.

A Nemzeti adókonzultáción való részvétel lehetőséget ad arra, hogy az adószakma képviselői első kézből ismerhessék meg a NAV jövőképét, betekintést nyerjenek a legújabb digitális adózási trendekbe, valamint, hogy találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek több száz szakmai döntéshozóval, piaci szereplővel, pénzügyi vezetővel, könyvelővel, adótanácsadóval, érdekképviselettel és IT-szakemberrel – ismertette a NAV.

Indul a Minősített Vállalati Hitel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében indította el a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést, amelyre augusztusban négy nagybank nyújtott be pályázatot; az MVH megjelölést a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el.
Enyhe zsugorodást jelez az augusztusi BMI

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított augusztusi értéke: 48,9. A korábbi augusztus havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e haviátlag (52,5), de felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (48,8) - közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).
Megugrott az Alibaba negyedéves nyeresége

Az Alibaba Group Holding kínai e-kereskedelmi óriás adózott eredménye erőteljesen, bevétele mérsékelten nőtt a cég június végével záródott első pénzügyi negyedévében.
