A Metánál 600 pozíció szűnik meg a mesterséges intelligencia részlegen

A Meta mintegy 600 munkakört szüntet meg mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegén belül – számolt be az Axios információi alapján a Reuters. A leépítés a vállalat Superintelligence Labs nevű egységét érinti, amely több ezer főt foglalkoztat.

A beszámoló szerint az átszervezés kihat a Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) csoportra, a termékfejlesztéssel kapcsolatos AI-részlegekre és az infrastruktúrával foglalkozó egységekre, ugyanakkor nem érinti a nemrég létrehozott TBD Labot. Egy belső feljegyzés szerint a lépés célja a döntéshozatal egyszerűsítése, valamint az, hogy az egyes munkakörök nagyobb felelősséget és hatókört kapjanak – idézte az Axios Alexandr Wangot, a vállalat mesterséges intelligencia vezetőjét.

A Meta nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére, és a hírügynökség sem tudta függetlenül megerősíteni az információkat. A cég ugyanakkor ösztönzi az érintett munkavállalókat, hogy pályázzanak meg más pozíciókat a vállalaton belül, és a várakozások szerint a legtöbben belső áthelyezéssel találnak majd új munkakört.

A létszámleépítés híre egy nappal azután érkezett, hogy a Meta 27 milliárd dolláros finanszírozási megállapodást kötött a Blue Owl Capital befektetési társasággal – ez a vállalat történetének legnagyobb magántőke-megállapodása. Az összegből a cég legnagyobb adatközpont-projektjét finanszírozza majd. Elemzők szerint az üzlet lehetővé teszi a Meta számára, hogy csökkentse a saját tőkekockázatát, miközben továbbra is ambiciózus mesterséges intelligencia-fejlesztéseire összpontosíthat.

A Facebook és az Instagram anyavállalata júniusban szervezte át AI-fejlesztéseit a Superintelligence Labs alá, miután több vezető szakember távozott, és a nyílt forráskódú Llama 4 modell kedvezőtlen fogadtatásban részesült. Mark Zuckerberg vezérigazgató ezt követően személyesen irányított egy nagyszabású toborzási hullámot a mesterséges intelligencia kutatások fellendítésére.

Zuckerberg júliusban arról is beszélt, hogy a Meta több százmilliárd dollárt fordít majd olyan adatközpontok építésére, amelyek a „szuperintelligencia” – vagyis az emberi képességeket elérő vagy meghaladó mesterséges intelligencia – fejlesztését szolgálják.

A Meta AI-befektetései több mint egy évtizedre nyúlnak vissza: 2013-ban hozta létre a Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) részleget, és ekkor szerződtette Yann LeCun mesterséges intelligencia-kutatót, aki azóta is a cég AI-tudományos vezetője. Azóta a vállalat globális kutatási hálózatot épített ki a mélytanulás és a mesterséges intelligencia fejlesztése köré.

