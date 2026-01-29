Hirdetés
A Microsoft negyedéves bevétele és nyeresége is jelentősebben nőtt a vártnál

Illusztráció: Bigstock

Az elemzők által vártnál jelentősebben nőtt az amerikai Microsoft technológiai vállalat negyedéves bevétele és nyeresége a december végével záródott pénzügyi második negyedévében.

A cég a New York-i tőzsde szerdai kereskedésének zárása után arról jelentett, hogy adózott eredménye éves összevetésben 38,46 milliárd dollárra, részvényenként 5,16 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 24,11 milliárd dollárról, részvényarányosan 3,23 dollárról.

A Microsoft negyedéves bevétele 69,6 milliárd dollárról 81,3 milliárd dollárra nőtt.

Elemzői várakozások átlagában kisebb, 3,97 dolláros részvényenkénti nyereség és szerényebb, 80,3 milliárd dolláros bevétel szerepelt.

A Microsoft – Azure felhőalapú számítási platformot és a szerverszoftver üzletágat magában foglaló – Intelligent Cloud divíziójának a bevétele 29 százalékkal, 32,9 milliárd dollárra nőtt. Az elsősorban az Office alkalmazáscsomagot fejlesztő Productivity and Business Processes ágazat bevétele 16 százalékkal, 34,1 milliárd dollárra emelkedett. Az ebbe a divízióba tartozó LinkedIn közösségi hálózat bevétele 11 százalékkal nőtt.

A More Personal Computing (amely a Windows operációs rendszert, az Xbox játékkonzolokat és a Surface eszközöket tartalmazza) bevétele 14,3 milliárd dollár volt, 3 százalékkal kisebb éves összevetésben.

A folyó pénzügyi harmadik negyedévben a Microsoft 80,65 és 81,75 milliárd dollár közötti bevételre számít, míg a piaci előrejelzés 81,2 milliárd dollárról szól.

Az elmúlt pénzügyi negyedévben a vállalat 12,7 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek részvény-visszavásárlások és osztalékfizetések révén, ami 32 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

