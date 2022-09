A Microsoft rájött, hogy lépni kell: nagy frissítés érkezett a Windows 11-re

A Microsoft kiadta a Windows 11 operációs rendszeréhez készült első nagyobb frissítést. Az ingyenes update telepítésével a PC-k kezelhetőbbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá és talán még zöldebbé is válhatnak.

Az elmúlt évtizedben a Microsoft diverzifikálta üzletágát az Azure nyilvános felhőszolgáltatás bővítésével és olyan platformok felvásárlásával, mint például a LinkedIn üzleti közösségi hálózat. De a Windows még mindig a vállalat bevételének 12%-át termeli.

A frissítésekkel a Microsoft bizonyítja, hogy nem mondott le a Windows modernizálásáról, amely az 1980-as évekből származik, és népszerűbb, mint bármely más személyi számítógépes operációs rendszer. A vállalat azonban évente csak egy nagyobb frissítést szállít a Windowshoz. Kivétel ez alól a Windows 11 elődje, a Windows 10, amelyre évente két update jön.

“A munkánk sosem ér véget, hogy a Windows fejlődjön és alkalmazkodjon önökhöz” – írta Panos Panay, a Microsoft termékfőnöke a változásokról szóló blogbejegyzésében.

A Windows verziók közül továbbra is a Windows 10 a legnépszerűbb, mintegy 72%-os részesedéssel a StatCounter magáncég által gyűjtött adatok szerint. Ennek az operációs rendszernek a támogatása 2025-ben ér véget, és sok vállalkozás még mindig erre támaszkodik PC-állománya esetében. A 2021 októberében először kiadott Windows 11 azonban egyre népszerűbb, részesedése augusztusban 13% volt, szemben a januári 2,6%-kal.

A Windows 11 2022 Update, ahogy az új változatot nevezik, videoszerkesztő programot, a Start menü új testreszabási lehetőségeit és további androidos alkalmazásokhoz való hozzáférést tartalmaz. A CNBC összegyűjtött néhányat a legnagyobb változások közül:

A Start menü változásai. A felhaszbálók már tudnak appokat kitűzni a Start menübe, amely ezentúl a képernyő közepén jelenik meg. Mostantól lehetőség nyílik alkalmazásokból álló mappát létrehozni ebben a Start menüben, az egyik alkalmazás ikonjának a másikra történő ráhúzásával. Emellett az alkalmazások rácsának sűrűsége is változhat a Start menüben. A Beállítások alkalmazás Start részében a “Több kitűző” feliratú gombra lehet kattintani. Alternatívaként a “További ajánlások” gombra kattintva további javasolt fájlokat láthat a Start menüben.

Az ablakok rendszerezésének új módja. A Windows 11 egy olyan módszerrel érkezett, amellyel az ablakok rendezetten rendezhetők a képernyőn. Az új frissítés ennél tovább megy. Ahelyett, hogy egy ablak maximalizálás gombja fölé kelljen mozgatni a Microsoft által Snap Layout opciónak nevezett lehetőségek megjelenítéséhez, az ablakot a képernyő tetejére lehet majd húzni, majd a képernyőn megjelenő zónára dobni. Ezután további ablakokat helyezhet el más zónákban. Ez a funkció mostantól érintőképernyővel is működik.

Új videószerkesztő alkalmazás. Egy évvel ezelőtt a Microsoft felvásárolta a Clipchamp nevű startupot, amely egy videószerkesztő alkalmazást készített. Mostantól ez előre telepítve van a Windowsban. Az ingyenes verzió lehetővé teszi a videók forgatását és vágását, egy sor szűrő alkalmazását, stock képek és videók rajzolását, valamint a vízjelek nélküli exportálást.

Energiatakarékosság. A Windows Update, az operációs rendszer frissítéseinek letöltésére és telepítésére szolgáló eszköz akkor tervezheti a frissítések telepítését, amikor a helyi közművek alacsonyabb kibocsátású energiaforrásokra támaszkodnak. A funkció használatához a számítógépet be kell dugni, be kell kapcsolni és csatlakoztatni kell az internethez, valamint rendelkeznie kell a terület szén-dioxid-intenzitására vonatkozó információkkal. A Microsoft közölte, hogy frissítette az “Alvó” és a “Képernyő ki” üzemmódok alapértelmezett energiaellátási beállítását is, amely csökkenti a kibocsátást, amikor a PC-k nem csinálnak semmit.

Kibővített Android-alkalmazás-hozzáférés. A Windows 11 egyik legjelentősebb funkciója az Android-alkalmazások futtatásának képessége, köszönhetően az Amazon Appstore beépítésének. Ez már 31 országban érhető el, több mint 20 ezer Android-alkalmazással. A Microsoft az appok jobb grafikai megjelenítését ígéri.

Ne nyissa meg azt az alkalmazást! A Smart App Control nevű funkció automatikusan megakadályozhatja, hogy megnyissunk egy nem biztonságos alkalmazást vagy fájlt. A funkciót kikapcsolhatja, de a Microsoft lebeszéli erről, és a Windows újratelepítése nélkül nem tudja majd újra engedélyezni.

Jobb grafika a régebbi játékokhoz. A grafikai javulás a régebbi DirectX 10 vagy DirectX 11 alkalmazásprogramozási interfészekre támaszkodó és nem teljes képernyős módban futó játékok esetében is megjelenik. Ez magában foglalja a változó frissítési sebességet, ami azt eredményezheti, hogy a magasabb frissítési sebességgel rendelkező eszközökön másodpercenként több új kép jelenik meg.

Jobb videohívások a fejlett PC-kkel. Egyes új PC-k mesterséges intelligenciával ellátott chipekkel vannak felszerelve, és ha ön rendelkezik ilyennel, a Windows 11 képes lesz arra, hogy a videohívások során eltávolítsa a háttérzajt, a kamera kövesse önt, amikor a hívás során mozog, és úgy változtassa meg a videótovábbítást, hogy úgy tűnjön, mintha a hívás során szemkontaktust létesítene másokkal.

Jobb keresés. Amikor a tálcán található keresőmezőben keres alkalmazásokat és beállításokat, a találatok gyorsabban és pontosabban jelennek meg.

Zárt felirat mindenre. Az emberek egyre gyakrabban kapcsolják be a zárt feliratokat, amikor videókat néznek, és a Windows új, Live Captions nevű hozzáférhetőségi funkciója lehetővé teszi ezt bármely alkalmazásban lévő hang vagy videó esetében.

Hangparancsok. Egy másik akadálymentesítési funkció, a Voice Access (hangvezérlés) lehetővé teszi, hogy a számítógépet beszéddel irányítsa. Néha ez egyszerűbb módja lehet a navigációnak, mint a billentyűzettel gépelés vagy az egérrel való kattintás.

Több hangvezérlési lehetőség. Nem mindenkinek tetszett a Windows Narrator hozzáférhetőségi funkciójában a képernyőn megjelenő szöveget felolvasó hang, ezért a Microsoft most három természetes hangzású, mesterséges intelligenciára épülő hangot kínál.

A frissítés beszerzése

A Windows 11-et futtatók úgy telepíthetik az új frissítést, hogy megnyitják a Beállítások alkalmazást, a Windows frissítésre navigálnak, és a “Frissítések keresése” feliratú gombra kattintanak. A Windows 10-et használók a PC Health Check alkalmazással ellenőrizhetik, hogy a számítógépük képes-e a Windows 11 futtatására, és a Windows Update megmutatja, hogy jogosultak-e a Windows 11 2022 Update, azaz a Windows 11 22H2-es verziójának frissítésére.

Nem minden olyan Windows-funkció lesz azonnal elérhető, amelyhez a korai alkalmazók a Microsoft Windows Insider programján keresztül jutottak hozzá. A File Explorerben több mappa lapként való megtekintésének lehetősége – amely funkció az Apple

MacOS 2013-ban jelent meg – várhatóan októberben érkezik.