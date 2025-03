A miheztartás végett. A Trump-paradoxon: minden idők legsikeresebb kudarca.

„Senkit sem leptem meg annyira, mint saját magamat” – mondta Trump egy következő könyvében, a The Art of the Comeback című könyvében . „Miután úgy döntöttem, hogy a civilek mellett döntök, körbejártam Manhattant, és azt mondtam az embereknek, hogy ez volt a legostobább vagy a legokosabb döntésem, amit valaha hoztam az üzleti életben.”

Az egyik legokosabb volt. Mert a partnerség feloldotta a zűrzavart, és a javasolt projektet tetszetőssé tette a politikusok számára, akiknek támogatniuk kellett – Messingertől, a manhattani kerület akkori elnökétől, David Dinkins polgármesteren át, aki Koch utódja volt, New York kormányzójáig, Mario Cuomo-ig. És amiatt, amit Trump ezután tett: vevőt találni.

Ez azonban Trumpnak is jó üzlet volt. 1991-ben és ’92-ben négyszer nyújtott be vállalati csődöt, de a Riverside South eladása a hongkongi csoportnak segített elkerülni, hogy személyes csődöt jelentsen. Az év végére a CNN „a visszatérések királyának” nevezte. „Trump határozottan visszatér” – mondta Trump.

Aki eközben az előírt szerepet játszotta a partnerségben. Az építkezés 1997-ben kezdődött – egy évtizeddel később, mint azt jósolta. A projekt kisebb volt. Nem teljesen vagy még csak nem is az övé volt. De a neve rajta volt. „Bizonyos értelemben ez a legnagyobb építkezési eredményem” – mondta.